В этом году его зрителями смогут стать жители Софийской Борщаговки в пригороде Киева.

Киев. 15 октября. УНИАН. Международный независимый кинофестиваль Star Independent расширяет адресную локацию, в этом году его зрителями смогут стать жители Софийской Борщаговки в пригороде Киева.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент VI Международной интернет-кинофестиваля Star Independent "Свобода заветной Софии» Елена Яремчук.

Согласно концепции проекта, ежегодно кинофестиваль проводится в новом месте, чтобы сделать искусство независимого кино ближе для его адресатов. Star Independent уже принимал гостей в Испании и Украине, в частности, в Таррагоне, Камбрилсе, Барселоне, Киеве, Белой Церкви.

«Кинофестиваль - всегда очень важный момент в формировании сознания людей, и очень приятно, что у нас появились наши зрители, наши актеры. Каждый год они готовят для нашего кинофестиваля какие-то работы, которые они показывают. Три года назад у нас был кинофестиваль на тему молодежи, футбола, спорта, а также у нас буфф-кинофестиваль на тему экологии», - сказала Яремчук.

По ее словам, кинофестиваль имеет социальный и культурно-просветительский характер.

«Каждый раз мы ищем ту проблему, которую хотели бы осветить и показать. В этом году у нас одна из больших проблем на Софийской Борщаговке - это сгоревшие дома на ул. Боголюбова, 5 ... Поэтому наш кинофестиваль, одна из его задач - мы откроем «ящик», вы сможете оказать благотворительность людям, которым нужна помощь. Почему именно «Свобода заветной Софии»? Я считаю, что кинофестиваль - это такая составляющая, которая может помочь в развитии местности», - пояснила Яремчук.

Организаторы фестиваля определяют миссией содействие продвижению территории Софийской Борщаговки в векторе европейской культурной интеграции с привлечением международного опыта и при участии украинских художников. Например, сказала Яремчук, Каннский кинофестиваль был задуман как инструмент для развития инфраструктуры и популяризации курорта.

В проекте активно участвует актер, житель Софийской Борщаговки Богдан Бенюк.

«Это будет своеобразная возможность посмотреть те новые фильмы, которые сейчас, в этом году вышли большим «куском» подарков от режиссеров. Они разнообразны по сюжету, по проблематике. Очень важно, что они есть», - подчеркнул Бенюк.

Всего в программе форума заявлено участие около 100 работ в 12 категориях. Организаторы уверены, что для зрителей Украины это прекрасная возможность сравнить собственные мироощущение с глобальными интеллектуальными трендами, узнать потребности и радости современников в различных частях мира и увидеть лучшие образцы актуального творчества. А также гости Star Independent смогут пообщаться с кинодеятелями из США, Франции, Испании, Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября утром в селе Софийская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на последнем этаже многоэтажного жилого дома. Один человек с ожогами был госпитализирован. Огнем полностью уничтожено 3 квартиры, еще две - частично разрушены.

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Автор: УНИАН