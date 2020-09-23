Сервис доступен 24/7 во всех регионах Украины.

Киев. 23 сентября. УНИАН. IT-компания Safor Ukraine, являющаяся официальным представителем британской IT-компании в сфере обеспечения безопасности SAFOR APP LTD, в партнерстве с полицией охраны запустила в Украине мобильное приложение Safor для вызова охраны в случае возникновения опасности.

Об этом сообщила пресс-секретарь SAFOR APP LTD Диана Алексевич на презентации приложения в агентстве УНИАН.

«Сегодня мы запускаем приложение персональной безопасности Safor на территории Украины в партнерстве с Полицией охраны Украины», - сказала она.

Управляющий партнер SAFOR APP LTD Agathangelos Vouniotis (Анжело Вуньйотис) подчеркнул, что для компании было очень важно создать такое приложение в Украине.

"Мы чувствовали, что было очень важно создать такой инструмент, который поможет обеспечить безопасность людей, наших семей, друзей. Мы думаем, что с помощью этого приложения мы частично решили эту проблему". - сказал он.

Заместитель генерального директора Safor Ukraine Дмитрий Дименко сообщил, что услуга вызова охраны доступна людям старше 18 лет.

«Сервис Safor заработал в Украине и доступен для всех граждан страны, которым исполнилось 18 лет. Это означает, что каждый человек в любое время может воспользоваться приложением», - сказал он.

Начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Парфенюк сообщил, что охрана выезжает на вызов, ориентируясь на месторасположение пользователя, который подал сигнал тревоги.

«После получение оповещения от оператора компании Safor о срабатывании определенного устройства пользователя приложения мы получаем всю полную информацию относительно того, где находится устройство, кто является владельцем устройства. Мы отслеживаем где находится эта точка и к ней выдвигаемся», - сказал он.

Также участники пресс-конференции сообщили, что с помощью приложения можно будет уведомлять своих родственников, которые были отмечены в приложении, о своем местоположении.

Мобильное приложение можно загрузить на интернет-платформах Play Маркет или App Store, а сам сервис доступен 24/7 во всех регионах Украины.

В пресс-конференции приняли участие: Дмитрий Дименко, заместитель Генерального директора Safor Ukraine; Диана Алексевич, пресс-секретарь SAFOR APP LTD; Сергей Парфенюк, начальник Департамента Полиции Охраны; Agathangelos Vouniotis (Анжело Вуньйотіс), управляющий партнер SAFOR APP LTD.

Справка.

Safor - это просто, но функционально. Теперь украинцы могут просто скачать приложение, ввести данные и чувствовать себя в безопасности с кнопкой тревожного сигнала. Уникальность продукта также состоит в срабатывании тревожной кнопки без доступа к интернету. Новый инновационный продукт - это безопасность для туристов, молодежи, детей и родителей, старшего поколения, предпринимателей и публичных личностей.

Уникальное сотрудничество с Полицией Охраны, структурным подразделением Национальной полиции Украины - возможность быстрого реагирования на угрозу жизни или имущества. Патрульная бригада получает информацию о местоположении человека и реагирует по боевой тревоге, ввиду чего прибудет на место происшествия в кратчайшие сроки.

Safor - это безопасность украинцев. Интеллектуальная охранная платформа предоставляет круглосуточную поддержку, быстрый вызов Полиции Охраны, извещение близких об опасности, которая вам угрожает. Скачать приложение может каждый украинец, ведь платформа доступна во всех городах страны и имеет широкую карту покрытия.

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Автор: УНИАН