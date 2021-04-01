Также был представлен официальный трейлер сиквела.

Киев. 1 апреля. УНИАН. Режиссер Антонио Лукич анонсировал продолжение звездной комедии «Мої думки тихі» («Мои мысли тихие»).

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам сценариста и режиссера-постановщика фильма, темой второй части картины «Мої думки тихі» является то, как «родители отпускают детей во взрослую жизнь».

Лукич добавил, что этот конфликт стал поводом для написания сценария картины.

Роли матери и сына в сиквеле будут играть те же актеры, что и в первой части фильма, - Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. Невесту в сиквеле будет играть студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Каролина Мруга, которую Лукич заметил во время съемок сериала «Секс, інста і ЗНО». Для молодой актрисы эта роль станет дебютом в полнометражном кино. Также в новом фильме будет сниматься актриса, звезда шоу «Холостячка» и победительница проекта «Танцы со звездами» Ксения Мишина.

Картину продюсирует Дмитрий Суханов и его компания Toy Pictures, а также бельгийские сопродюсеры. Часть сцен планируют снимать в Бельгии.

Трейлер фільма:https://www.youtube.com/watch?v=i30kVWHDEDY

Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская, которая в фильме играет роль мамы главного героя, отметила, что ей интересно побыть в роли свекрови. Она пошутила, что это будет своеобразной репетицией, поскольку имеет сына, поэтому в будущем этот опыт пригодится.

Режиссер отметил, что приключения героини Ирмы Витовской в ​​Бельгии станут отдельной сюжетной линией.

По словам Лукича, согласно сценарию сиквела, «наша женщина собирает клубнику под Антверпеном, убирает в борделях в Брюгге».

В свою очередь актер Андрей Лидаговский рассказал, что его герой Вадим живет обычной жизнью: нашел работу, девушку и квартиру.

«Но на пути становится мама, которая возвращается из Бельгии лечить зубы, потому что Украина известна своим стоматологическим туризмом. Так мой герой оказывается на перепутье между двумя женщинами, начинаются конфликты», - добавил Лидаговский.

Также на пресс-конференции представили официальный трейлер фильма «Мої думки тихі-2».

Как известно, фильм «Мої думки тихі» - одна из самых успешных авторских комедий в истории украинского кино. Он вышел в прокат в январе 2020 года и собрал аудиторию в 120 тысяч зрителей. Полнометражный дебют режиссера Антонио Лукича впервые показан на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где ««Мої думки тихі» удостоились Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где фильм получил приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский).

Лента была отмечена четырьмя премиями «Золота Дзиґа» от Украинской киноакадемии: за лучшие фильм, женскую роль, сценарий и полнометражный дебют (премия «Открытие года»).

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Автор: УНИАН