В прошлом году импорт молочных продуктов в Украину, преимущественно из ЕС, вырос на 113%.

Киев. 2 марта. УНИАН. Представители национальной молочной отрасли инициировали расследование неконтролируемого импорта молочных продуктов в Украину, который в 2020 году достиг критической точки.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

"14 молочных компаний подали заявление о нарушении и проведении специального расследования Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства с целью защиты украинского рынка от неконтролируемого импорта молочной продукции. Этому предшествовало ухудшение состояния молочной отрасли и экономического состояния молочных предприятий", - сказал он.

По словам Чагаровского, в 2020 году Украина импортировала 90 тыс. тонн молочных продуктов на сумму более чем 300 млн долл., преимущественно из стран Европейского Союза. Более того, со следующего года на импорт молочных продуктов из ЕС в Украину устанавливают нулевые таможенные ставки.

"Вместе с этим, для экспорта украинской продукции в ЕС действуют дискриминационные ограничения, а из-за высокой себестоимости производства украинские молочные продукты не могут с ними конкурировать. Для европейского рынка, где наблюдается существенный избыток молока, это - зеленый свет для неконтролируемого экспорта в нашу страну", - добавил он.

Как отметила генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, Украина за последние два года превратилась из крупного экспортера в нетто-импортера молока.

"Если в 2019 году мы зафиксировали нулевое сальдо в торговле молочной продукцией, то по итогам 2020 года Украина превратилась в нетто-импортера, а импорт вырос на 113%, что эквивалентно 1 млн тонн молока-сырья. Это тот миллион тонн, который мог бы дать до 15 тысяч рабочих мест нашим соотечественникам в молочном секторе и принести 1 млрд грн в украинский бюджет", - сказала она.

При этом эксперты подчеркнули, что молочные компании не просят запретить импорт, а настаивают на введении адекватных защитных мер и государственной финансовой поддержки, аналогичной существующей в ЕС. Расследование Минэкономики займет около 9 месяцев, после чего министерство предложит ряд мер для защиты украинских производителей молока.

"Среди таких мер может быть введение дополнительной ввозной пошлины, а также введение количественной квоты на импорт молочных продуктов. Расследование будет проводиться только по трем категориям продукции – это сыры, сгущенные и ферментированные молочные продукты, то есть мы не говорим об ограничении импорта сливочного масла, молока и т.д. Также расследование не коснется импорта, например, некоторых видов сыров, которые производятся только за границей – с полок наших магазинов такие продукты не исчезнут", - подчеркнул руководитель практики международной торговли, советник международной юридической фирмы Integrities Сергей Лахно.

При этом эксперт добавил, что данное расследование не спровоцирует роста цен на импортные молочные продукты.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство молока в Украине по итогам 2020 года сократилось на 4,2% - до 9,25 млн тонн.

Как отмечают в Ассоциации животноводов Украины, украинская молочная продукция с сентября 2020 года и по настоящее время находится на пике своей стоимости, и эта тенденция продлится минимум весь первый квартал 2021 года.

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Автор: УНИАН