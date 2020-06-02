Компания "Моршинская" представила обновленное приложение EcoHike для решения проблемы мусора в лесопарковых зонах Украины (видео)

Приложение EcoHike предусматривает два варианта действия - отмечать на карте мусор или же искать метки, чтобы помочь убрать их другим активистам.

Киев. 2 июня. УНИАН. Торговая марка «Моршинская», в рамках Всеукраинской программы «Вместе за природу», совместно с компанией GlobalLogic представила обновленное бесплатное мобильное приложение EcoHike, которое поможет решить проблему загрязнения лесопарковых зон в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила маркетинг-менеджер бренда «Моршинская» Ирина Лопот.

По ее словам, социальная ответственность в сфере экологии – одна из стратегических задач, которые есть у бренда «Моршинская». Уже три года подряд в компании ведется отдельное направление - «Вместе за природу», в рамках которого реализуются несколько экологических проектов.

Как рассказала Лопот, объединив усилия с компанией-разработчиком, деятельность «Моршинской» с помощью приложения EcoHike сосредоточилась на проектах, которые помогают гражданам в доступной форме обратить внимание на проблему мусора в окружающей среде.

«Мы поняли, что высадка деревьев, которой мы занимались – это хорошо, но глобальная задача – научить украинцев убирать за собой мусор, сортировать его и становиться более экологичным в своих мыслях и в своих действиях. Наши проекты, связанные со сбором и сортировкой мусора, в первую очередь направлены на то, чтобы снизить порог входа людей в мир сортировки, и в более легкой форме привлекают людей к уборке и сортировке мусора», - сказала она.

Лопот также отметила, что приложение EcoHike - второй шаг компании «Моршинская» по направлению уменьшения количества пластика в Украине. Первым шагом было изменение формы и размера бутылки, что позволило уменьшить количество используемого пластика на 15%. На очереди «Зеленая сумка» - проект по сбору и переработке пластиковых бутылок от напитков, и кампания «сортируют», которая поможет украинцам начать сортировку пластика и делать это правильно.

Директор по маркетингу GlobalLogic в Украине Виктория Константинова в свою очередь рассказала, что приложение EcoHike предусматривает два варианта действия - отмечать на карте мусор, с которым пользователь не может справиться самостоятельно, или же искать метки, чтобы помочь убрать их другим активистам. Приложение можно использовать даже без подключения к интернету, то есть в самых отдаленных уголках Украины, таких как Карпатские горы.

Также Константинова отметила, что с обновлением EcoHike есть возможность не только отмечать засорения, но и организовывать мероприятия по их уборки. Сначала в приложении появляются публичные события партнеров, чуть позже пользователи также смогут самостоятельно создавать мероприятия в EcoHike. А улучшенная интеграция EcoHike с социальными сетями поможет популяризировать культуру уборки мусора среди украинцев.

«Мы уверены, что в сотрудничестве с брендом «Моршинская», известного своей отличной репутацией и бережным отношением к природе, мы привлечем больше людей к использованию EcoHike и сделаем окружающую среду чище», - заявила она.

Участники конференции отметили, что, к сожалению, несмотря на обилие и разнообразие, значительная часть парков и лесов в Украине загрязнена бытовым мусором. Особенно это касается городских лесопарковых зон и популярных туристических локаций за пределами городов. Обновленная версия бесплатного приложения EcoHike позволяет не только создавать собственные и искать чужие метки-загрязнения, но и организовывать мероприятия по уборке для всех неравнодушных пользователей.

По мнению инженеров GlobalLogic - авторов приложения, это поможет неравнодушным украинцам лучше самоорганизовываться и сделать уборку замусоренных мест более эффективной. А улучшенные социальные функции приложения позволят делиться найденными и убранными метками в сети Facebook и привлекать к уборке массовых засоров.

Справка УНИАН. DS Borjomi Ukraine - ведущий национальный производитель, признанный эксперт по вопросам качества природных минеральных и питьевых вод благодаря продукции, которая добывается в чистых и курортных регионах Украины и является эталоном качества по наивысшим международным стандартам. Компания входит в состав международной компании IDS Borjomi International. IDS Borjomi Ukraine предлагает потребителю сбалансированный портфель популярных минеральных и питьевых вод («Миргородская», «Моршинская», «Трускавецкая», «Аляска» и др.), и является эксклюзивным импортером грузинской минеральной воды «Боржоми» в Украине.

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