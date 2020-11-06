Специалисты считают, что эти вопросы надо решать с учетом территориальной целостности и суверенитета Украины и на основе положений международного права.

Киев. 6 ноября. УНИАН. Вопросы урегулирования ситуации, сложившейся в регионе Черного и Азовского морей после оккупации Россией Крыма, надо решать не на основе права силы.

Об этом заявили участники круглого стола «Спорные морские юрисдикции в зонах конфликта и конкуренции: на примерах Черного, Азовского и Южно-Китайского морей», проведенного Украинским Институтом политики в партнерстве с Кафедрой международных отношений и общественных наук НУБиП в пресс-центре агентства УНИАН.

Эксперты считают, что все проблемы относительно морских юрисдикций, и в частности в регионе Черного и Азовского морей, нужно решать мирно, руководствуясь действующим международным морским правом, с учетом принципов территориальной целостности и нерушимости границ. По их словам, попытки решить спорные ситуации «с позиции силы или сильного» являются «путем в никуда», ведут к дальнейшим конфликтам.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что для нашей страны ситуация в Черном и Азовском морях чрезвычайно важна. «Ведь это не только зона украинских интересов в большей или меньшей степени, но это и точки геополитического напряжения, это и серьезные ресурсы, сосредоточенные в этих регионах. Это и серьезные объемы торговли и пути торговли, которые проходят в этих регионах», - добавил эксперт.

По его словам, споры между государствами относительно контроля в акваториях Черного, Азовского и Южно-Китайского морей "фактически, превратились в узел экономических, политических, геополитических, военных интересов».

Бортник отметил, что наработанные участниками круглого стола предложения планируют передать в Офис президента, правительству, в частности Министерству иностранных дел, а также председателю Верховной Рады. «Мы не работаем впустую, мы попробуем сформировать определенные взгляды, советы для наших органов власти, чтобы наша политика была более эффективной», - отметил Бортник.

В свою очередь, заместитель уполномоченного Украины по делу о делимитации морских пространств в Черном море (2002-2009 гг.), арбитр международных арбитражных институтов Владимир Крохмаль напомнил о решении Международного суда ООН от 2009 года по делу Румынии против Украины относительно разграничения морских пространств в Черном море. Однако, по его убеждению, в Украине предметного разговора по этому поводу не произошло. «Так и не была дана оценка, обзор этого дела специалистами. Оно прошло мимо внимания в академической прессе», - отметил Крохмаль.

По его словам, решение Международного суда ООН румынская делегация встретила аплодисментами, а украинские медиа подали его «как проигрыш Украины в споре».

Эксперт добавил, что румынская сторона утверждала, что Киев по решению суда получил «лишь четверть так называемого спорного района, а Румынии отошли три четверти его».

При этом, как отмечает Крохмаль, никто не пытался разобраться, что представляет собой спорный район. «Линия делимитации, которую провел суд, в корне отличалась от того, куда направляла морскую делимитацию Румыния», - сказал Крохмаль. При этом он добавил, что Международный суд ООН никогда не рассматривал вопрос территориальной принадлежности острова Змеиный. По его словам, после решения суда активные работы на шельфе по разведке или бурению по поиску газа или нефти не ведутся.

В свою очередь, доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Виктор Константинов считает, что неправильно сравнивать конфликтные ситуации в Черном, Азовском и Южно-Китайском морях, так как, по его убеждению, с точки зрения международного права, между ними «мало что» подобно. «Азовское море, Керченский пролив - это как чисто международное морское право до определенного момента, но все, что касается сегодня Черного моря, - это аннексия, это ее последствия. Вообще, сейчас речи никто не ведет о том, где проходит граница между Украиной и Россией возле Крыма, потому что никто не признает принадлежность Крыма России, кроме Российской Федерации», - сказал Константинов.

Он отметил, что «международное право - это неотвратимость наказания, это не абсолютная норма, это по сути определение цены, которую будет платить государство за то, что это международное право нарушает». Константинов отметил, что в случае конфликтов речь идет о ситуации, «насколько государство оценивает возможные выгоды, которых оно получит больше, чем потери, которые оно понесет из-за нарушения международного права».

Также, по его словам, Россия в Черном море, а Китай в Южно-Китайском действуют как ревизионисты. «Я не хочу говорить о том, что все, что делается в этих регионах, инспирировано Соединенными Штатами Америки. Вопрос не в этом. Соединенные Штаты являются абсолютно органичным участником этих конфликтов, то есть без американцев эти конфликты были бы совершенно по-другому раскрыты, прежде всего, сложнее для слабых государств, но главное - они не имели бы такой огласки, о которой мы сегодня говорим», - сказал Константинов.

Эксперт убежден, что надо сравнивать место указанных конфликтов в современном международном порядке и их роль для него. «Это вопрос того, что они выступают по сути инструментом ревизии международного порядка», - сказал он.

Константинов отметил, что увеличение присутствия России в Черном и Азовском морях стало для США раздражителем. «В контексте политическом, Черное море является точкой соприкосновения интересов Запада и России», - подчеркнул он.

«Если мы можем взять какой-то для себя опыт Южно-Китайского моря - он, действительно, почти не имеет какой-либо существенной ценности, чтобы планировать поведение во внешнеполитической стратегии в понимании динамики, которая будет разворачиваться в регионе», - сказал Константинов и добавил, что в ситуации с Черным морем надо исходить из доминанты незаконной аннексии Крыма.

Аналитик Центра общественно-политических исследований Петр Потопахин заметил, что относительно региона Южно-Китайского моря - здесь еще больше возникает вопрос о разграничении морских пространств и начала диалога о будущем использовании вод.

Он добавил, что нужно учитывать последние тенденции стремительного экономического развития региона Юго-Восточной Азии, и в частности из-за того, что около миллиарда человек экономически зависят от Южно-Китайского моря.

По словам Потопахина, надо учитывать, что в этом регионе пять стран заявили о своих правах, а еще есть отдельная позиция США. Таким образом, добавил он, в регионе существуют геополитическое, экономическое, цивилизационное и геокультурное измерения противостояния. «Без учета геокультурной составляющей ... конфликт можно решить на локальном, частном, ситуативном тактическом уровне, но его продолжение, как мы видим, неизбежно. Если не будет консенсуса на уровне, как принято на Востоке говорить, сердца, если стороны сердцем не приняли, что это справедливо, то мы можем говорить, что право силы в мире набирает статус и вес. И мы это видим даже сейчас в своей ситуации (в Черном море - УНИАН), в ситуации эскалации на Кавказе. К сожалению, мы все в каком-то смысле становимся заложниками этого права силы. Но, как оказывается, невозможно окончательно решить этим правом (силы) ни один существующий конфликт, в том числе и те, которые есть у нас», - считает Потопахин.

В свою очередь, доктор политических наук, политолог Валентин Якушко отмечает, что главными странами, которые противостоят в Южно-Китайском море, являются Китай и Вьетнам. Он считает, что территориальный конфликт в регионе Южно-Китайского моря может быть успешно урегулирован на основании взаимоприемлемого стратегического компромисса.

К диалогу были приглашены: Владимир Крохмаль, зам. уполномоченного Украины в деле о делимитации морских пространств в Чёрном море (2002-2009 гг.), арбитр международных арбитражных институтов; Виктор Константинов, доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко; Валентин Якушик, доктор политических наук, политолог; Алексей Семений, директор Института глобальных трансформаций; Руслан Бортник, директор Украинского института политики; Пётр Потопахин, аналитик Центра общественно-политических исследований; Андрей Вигиринский, политолог; Александра Решмедилова, политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии; Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук; Владимир Воля, политолог, эксперт-международник; Даниил Богатырев, политолог; Сергей Белашко, политолог; Александр Данилов, журналист; Сергей Шабовта, международный эксперт по вопросам безопасности; Николай Спиридонов, политолог; Руслан Бизяев, политолог; Денис Гаевский, политический аналитик; Вадим Трюхан, украинский дипломат, общественный деятель, юрист-международник; Дмитрий Кочергин, эксперт, журналист; Владислав Фарапонтов, эксперт аналитического центра "ADASTRA".

Фото : https://photo.unian.net/theme/101231-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-spornye-morskie-yurisdikcii-v-zonah-konflikta-i-konkurencii-na-primerah-chernogo-azovskogo-i-yuzhno-kitayskogo-morey.html

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Автор: УНИАН