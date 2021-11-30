Для решения этой проблемы необходимо закупить специальный медицинский транспорт и решить проблему диспетчеризации звонков на линию "103", которые поступают из населенных пунктов вблизи линии разграничения.

Киев. 30 ноября. УНИАН. На линии разграничения жители десятков населенных пунктов имеют проблемы с доступом к экстренной медицинской помощи.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители общественной организации "Пролиска" - главный эксперт по вопросам адвокации Игорь Сосновский и региональный представитель "Пролиски" в Луганской и Донецкой областях Игорь Колосовский.

В частности, Сосновский рассказал, что их общественная организация уже долгое время фиксирует проблемы с доступом к медицинской помощи для жителей населенных пунктов вблизи линии разграничения и населенных пунктов с ограниченным доступом. В такие населенные пункты не выезжают бригады экстренной медицинской помощи. В большинстве случаев отказ от выезда к больному обусловлен вопросом безопасности бригады на территории этих населенных пунктов, безопасности дороги к ним, плохим дорожным покрытием или вообще его отсутствием.

Также Сосновский добавил, что, по информации жителей населенных пунктов на линии разграничения, проблемы с доступом к медицинской помощи наблюдаются в 42 населенных пунктах, из которых 26 - с общим количеством жителей свыше 2500 человек в Донецкой области и 16 - в Луганской области, где проживает более 1800 человек.

В свою очередь Колосовский рассказал, что иногда экстренную медицинскую помощь жителям этих территорий оказывают военные медики, если у них есть для этого время и возможность, поскольку по регламенту военные медики не обязаны обслуживать гражданское население. В большинстве же случаев, когда гражданская скорая помощь отказывается приехать на вызов по указанным выше причинам, родственникам больных не остается ничего другого, как нанимать частный транспорт и транспортировать больного до ближайшего безопасного места, откуда его забирает гражданская скорая.

Еще одна проблема, по словам Колосовского, связана с диспетчеризацией звонков с мобильных телефонов на линию "103". В условиях неустойчивой связи иногда бывает, что звонок принимают диспетчеры вообще из Днепропетровской области, а иногда он попадает на диспетчерскую оккупированных городов, откуда, естественно, ни одна скорая не приедет. Колосовский подчеркнул, что необходимо навести порядок с диспетчеризацией вызовов, чтобы они гарантированно попадали на ближайшие станции скорой помощи на свободных территориях.

Другая проблема, которая требует решения, это отсутствие специального медицинского транспорта, который мог бы работать в условиях бездорожья и повышенной военной опасности. Скорые должны быть бронированными и вездеходными, чтобы могли попасть к больным в условиях отсутствия дорог и защищать экипаж и больного от вероятных обстрелов.

Также региональный представитель "Пролиски" отметил, что медики, которые работают на линии разграничения в составе бригад скорой помощи, не получают никаких надбавок за риск в своей работе в отличие от медиков, работающих с ковидными больными. И это тоже требует решения.

Кроме того, требует решения вопрос надлежащей коммуникации между военными и гражданскими медиками в вопросе экстренной медицинской помощи.

Участники пресс-конференции обратились к властям с просьбой безотлагательно решить проблемы с доступом к экстренной медицинской помощи жителей населенных пунктов на линии разграничения.

Фото з пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/109729-press-konferenciya-v-unian-skoraya-pomoshch-na-linii-razgranicheniya-v-doneckoy-i-luganskoy-oblastyah.html

Автор: Дмитрий Хилюк