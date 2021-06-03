Ассоциация деревообработчиков и лесозаготовителей Львовщины

По результатам форума была принята резолюция, которая стала основой для обращения к премьер-министру Украины.

Киев. 3 июня. УНИАН. На Втором Всеукраинском лесопромышленном форуме, который был инициирован ГО «Ассоциация деревообработчиков и лесозаготовителей Львовщины» и состоялся 20 мая в рамках 23-й международной выставки «Деревообработка», представители отрасли почти из всех областей Украины ознакомились с новой лесной сертификацией, обсудили проблемные вопросы и перспективы лесного сектора страны, а по результатам - приняли резолюцию, которую направили на рассмотрение Кабинету министров Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал Николай Когут – глава Ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей Львовской области.

«В частности, среди основных вопросов, которые представители отрасли обсудили на форуме, - необходимость принятия новых прозрачных правил торговли древесиной, которые обеспечат конкурентоспособность на мировом рынке и устойчивое развитие деревообрабатывающих предприятий, сохранение рабочих мест и не истощающее ведение лесного хозяйства», - сказал он.

На форуме обсудили вопросы реформирования лесной отрасли, законопроекты «О рынке древесины», современное состояние торговли необработанной древесиной и продажи через электронные торговые площадки , а также заявили о развитии крупнейшей в мире лесной сертификации PEFC в Украине.

Николай Когут отметил, что на форуме также выступил глава Гослесагентства Украины Юрий Болоховец, который подробно рассказал о планах реформирования. В частности, сейчас совершенствуются электронные сервисы, планируется осуществить укрупнение государственных лесохозяйственных предприятий, что увеличит их эффективность и уменьшит себестоимость заготовки древесины.

Глава ГО «Ассоциация деревообработчиков и лесозаготовителей Львовщины» Когут акцентировал, что для Карпатского региона выращивание, заготовка и переработка древесины являются традиционными и очень важными отраслями. Только в деревообрабатывающей промышленности работают более 70 тысяч человек, а 99% предприятий являются малыми. Именно они больше всех страдают из-за фактического отсутствия государственной стратегии развития лесопромышленного комплекса Украины.

По результатам форума была принята резолюция, которая стала основой для обращения к премьер-министру Денису Шмыгалю. Одним из предложений стало создание Совета лесного сектора при Кабинете министров. Резолюция будет передана профильным министрам и руководителям ведомств.

В рамках форума презентовали самую крупную в мире лесную сертификацию - систему сертификации лесных хозяйств PEFC, возможность применения которой предлагает Ассоциация «Национальная система лесной добровольной сертификации».

«Внедрение международно признанной сертификации обеспечит бизнесу возможность выбора и раскроет дополнительные возможности сбыта, а также положительно повлияет на репутацию Украины на мировом рынке. Отметим, что 75% лесов в мире сертифицированы системой PEFC, она представлена ​​более чем в 70 странах», - рассказала исполнительный директор Ассоциации Алла Оборская.

Глава Ассоциации «Национальная система лесной добровольной сертификации» Мария Мага отметила, что лесная сертификация дает потребителю уверенность, что потребление лесной и древесной продукции не приведет к обезлесению планеты.

«Торговая марка, которая обозначает лесную сертификацию на продукции, информирует нас, что продукт происходит из лесов с устойчивым лесоуправлением. Устойчивый продукт возможно производить и потреблять без ущерба или уничтожения ресурсов планеты», - рассказала Мага.

Преимуществом сертификации является то, что производители древесной продукции и лесопользователи получают вознаграждение (высокую цену за древесину) за выбор устойчивого лесоуправления.

Покупатели готовой продукции также готовы платить больше, чтобы сделать свой вклад в стабильную экономику.

Фото: https://photo.unian.net/theme/105652-press-konferenciya-v-unian-vtoroy-vseukrainskiy-lesopromyshlennyy-forum-vyzovy-i-perspektivy-lesnogo-sektora-ukrainy.html

Спикеры пресс-конференции огласили полный текст резолюции Второго Всеукраинского лесопромышленного форума, которая была официально направлена премьер-министру Украины.

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Автор: УНИАН