В организации отмечают, что ЦИК продемонстрировала свой профессионализм, но столкнулась со значительными трудностями по обеспечению мер предупреждения COVID-19 в день выборов.

Киев. 24 ноября. УНИАН. Процесс голосования на местных выборах в Украине 15 и 22 ноября был хорошо организован и в целом оно оценивается как спокойное.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Златко Вуйович.

Участники мероприятия отметили, что их предыдущее заявление относительно второго тура местных выборов в Украине базируется на выводах организации во всех регионах страны, где проводились наблюдения в период с 27 октября по 23 ноября.

«Основываясь на наработках наших наблюдателей, мы можем заявить, что процесс голосования 15 и 22 ноября был хорошо организован. Несмотря на COVID-19 и многочисленные вызовы, с которыми сталкивались органы управления избирательным процессом, и которые влияли на эффективность подготовки», - сказал Вуйович.

В то же время он отметил, что разные даты, на которые был назначен второй тур выборов, «препятствовали осведомленности общественности относительно этих выборов».

«Случаи злоупотребления должностными лицами полномочиями и негативной агитации среди кандидатов продолжали портить избирательную кампанию», - добавил глава Миссии.

Также он подчеркнул, что вторые туры выборов проводились в контексте обострения ситуации с пандемией COVID-19.

«По оценке ENEMO, Центральная избирательная комиссия продемонстрировала свой профессионализм, и действовала в основном тщательно и прозрачно в период между двумя турами выборов. Однако, ЦИК столкнулась со значительными трудностями, связанными с заготовкой средств индивидуальной защиты и обеспечением применения мер предупреждения COVID-19 в день выборов», - сказал Вуйович.

Кроме того, он отметил, что несколько территориальных избирательных комиссий не смогли объявить результаты первого тура до установленного законом срока из-за ряда факторов, включая значительное количество запросов о пересчете голосов и сложность новой системы для подсчета результатов относительно местных советов.

«ENEMO оценивает, что проведение повторных выборов в разные даты в разных областях чрезвычайно было проблематичным, поскольку это могло повлечь путаницу среди избирателей и участников выборов, снижение явки, подрывать последовательность процесса и повлиять на правовую определенность», - отметил глава Миссии.

Вуйович подчеркнул, что во время первого тура выборов ENEMO наблюдала многочисленные замены членов ТИК, что повлияло на общую эффективность процесса, а также вызвало задержки в проведении второго тура. «Несмотря на ранее сформулированные рекомендации, вопрос частой замены членов избирательных комиссий, включая период между двумя турами и в день выборов, до сих пор не рассматривался ни на законодательном уровне, ни на уровне ЦИК в процессе этих выборов», - подчеркнул он.

Глава Миссии подытожил, что голосование во втором туре выборов, проведенное 15 и 22 ноября, было «оценено в целом как спокойное, лишь с незначительными процедурными нарушениями».

«Избирательные участки, казалось, не сталкивались с большими трудностями во время процедуры подсчета голосов, и им удалось доставить избирательные материалы в ТИК без задержек. Однако, как сообщают наблюдатели ENEMO, необходимое материально-техническое обеспечение во многих случаях было ненадлежащего уровня, что негативно повлияло на работу УИК. И многие УИК испытывали трудности с доступом к Интернету, особенно в сельской местности», - отметил Вуйович.

Он добавил, что предоставление необходимых средств защиты населения для избирательных участков значительно отличалось, и меры по предотвращению COVID-19 в день выборов были неравномерными.

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Автор: УНИАН