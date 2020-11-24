В организации считают, что это могло способствовать меньшей явке и «ограниченным возможностям избирателей сделать действительно обоснованный выбор при голосовании».

Киев. 24 ноября. УНИАН. В Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO считают, что средства массовой информации недостаточно информировали граждан во время местных выборов.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Миссии Пьер Пейтье.

Говоря о работе средств массовой информации во время выборов, он отметил, что ENEMO считает, что «сообщение о выборах как на национальном, так и на региональном уровне между двумя турами были ограниченными».

«ENEMO оценивает, что избирателям не было предоставлено достаточно информации о важности этих выборов в контексте решающего процесса децентрализации. Также техническая информация о том, как голосовать, и были ли приняты все меры по охране здоровья, чтобы защитить граждан в день выборов на фоне пандемии COVID-19, была сообщена через средства массовой информации на недостаточном уровне. Эти факторы также дополнительно могли способствовать меньшей явке и ограниченным возможностям избирателей сделать действительно обоснованный выбор при голосовании», - сказал Пейтье.

Он также отметил, что из-за позднего объявления результатов первого тура некоторыми территориальными избирательными комиссиями, продолжительность кампании для второго тура была сокращена в некоторых случаях, что оставило очень мало времени для кандидатов на продвижение своих программ.

«В целом кампания для второго тура оставалась чрезвычайно сдержанной, главным образом из-за ухудшения пандемии COVID-19 по всей стране, которая, в свою очередь, ограничивала публичные мероприятия и сборы. В результате кандидаты проводили свою агитацию преимущественно через социальные сети», - сказал Пейтье.

Кроме того, ENEMO отмечает, что период тишины предвыборной кампании был нарушен в нескольких городах, когда кандидаты продолжали открыто агитировать или проводили агитацию через соцсети.

Также Миссия ENEMO наблюдала, что «тон кампании во время второго тура значительно ухудшился по сравнению с первым туром».

«Наблюдатели сообщали о случаях агитационных материалов, распространяющих ложную информацию о кандидатах. «Черный пиар» был довольно распространенным в социальных сетях. Также сообщалось о многочисленных личных нападках между кандидатами и о нескольких случаях распространения дезинформации о кандидатах», - сказал представитель организации.

По словам Пейтье, «негативная практика злоупотребления должностными обязанностями, полномочиями и административным ресурсом, широко распространенная во время первого тура, также была распространена перед другими турами».

«Это подрывает принципы равных возможностей. Чиновники использовали муниципальные сайты или страницы в социальных сетях для продвижения своей кандидатуры и основывали свою кампанию на достижениях местной администрации», - сказал он.

Кроме того, добавил заместитель председателя Миссии, сообщалось о ряде заявлений относительно «давления на государственных служащих, чтобы они открыто поддерживали или проголосовали за действующих должностных лиц».

Пейтье также отметил, что ранее в ENEMO уже отмечали, что обязательное обнародование финансовых отчетов участников выборов является положительной реформой и одним из заметных усовершенствований нового Избирательного кодекса.

«Однако публикация финансовых отчетов в интернете осталась ограниченной из-за отсутствия присутствия большинства ТИК в интернете и отсутствия централизованной платформы для публикации всех финансовых документов», - сказал он.

Так, ENEMO отмечает, что политические партии «не выполняли в полном объеме обязательства по финансовой отчетности». В то же время, несколько ТИК «не желали внимательно изучать отчеты». «Это значительно снизило прозрачность политических финансов и подотчетность участников», - считают в организации.

Кроме того, Пейтье добавил, что сообщалось о некоторых незначительных технических ошибках, связанных, в частности, опломбированием избирательных урн, отсутствием материалов, что «не сильно повлияло в целом на законность процесса».

«Несколько жалоб в день выборов было официально представлены, и они включают несколько случаев отсутствия бюллетеней, отсутствия штампов или подделки бюллетеней. Несколько случаев нарушения тайны голосования наблюдали местные наблюдатели, которые сообщали о случаях, когда избиратели фотографировали свои бюллетени», - сказал он.

Представитель Миссии также подчеркнул, что беспокойство должны вызывать «случаи запугивания избирателей и запугивания членов УИК и ТИК, о которых сообщалось Миссии в день выборов, а также некоторые случаи подкупа избирателей возле избирательных участков».

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Автор: УНИАН