Реформа недропользования позволит Украине до 2028 года увеличить поступления к ВВП с 9 до 22 млрд долл. за счет привлечения инвесторов – эксперты (видео, фото)

Эксперты отмечают, что повышение инвестиционной привлекательность украинских недр сделают богаче экономику страны, местные бюджеты и самих украинцев.

Киев. 13 июля. УНИАН. Принятие нового Кодекса о недрах, а также внедрение программы реформы недропользования позволит Украине увеличить поступления к ВВП с 9 до 22 млрд долл. до 2028 года за счет привлечения инвесторов, при этом кумулятивный эффект составит 55 млрд долл. к ВВП.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил Андрей Бродский - генеральный директор производственной компании «Велта», которая входит в Национальную Асоциацию добывающей промышленности Украины.

Он отметил, что от внедрения эффективной реформы недропользования выиграют и станут богаче все украинцы. Добывающая промышленность сейчас приносит 9 миллиардов долларов к ВВП - это всего 6%, но наша страна имеет огромный потенциал увеличить эти поступления.

«Хочу призвать президента и премьер-министра обратить внимание на отрасль и задуматься над созданием стратегии недропользования, что позволило бы повысить инвестиционную привлекательность украинских недр. От чего однозначно выиграет и экономика, и местные бюджеты, и все граждане», - сказал Бродский.

Присутствующий на пресс-конференции старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар отметил, что Украина имеет огромный потенциал, но по сравнению с другими странами с такими же запасами полезных ископаемых добывает гораздо меньшие объемы ресурсов и недополучает экспортную выручку.

«Рынок, который мы видим, это возможный рост с 9 до 22 млрд долл. до 2028 года. В ближайшие восемь лет Украина имеет абсолютно реальные возможности получить это, если будет внедрена быстрая процедура подтверждения запасов, поскольку для инвесторов – это крайне важно. Если будут выгнаны «спящие» инвесторы со всех участков, которые стоят пустыми, вместо того, чтобы иностранные инвесторы вкладывали деньги… У нас остались несколько десятилетий, чтобы заняться этим направлением», - сказал он.

По информации Кухара, говоря о кумулятивном эффекте, расчет до 2028 года показал плюс 55 млрд долл. к ВВП.

«Основные резервы лежат не в сфере газа и нефти, поскольку эти месторождения истощены. Наибольший потенциал - ряд цветных металлов, литий, металл, но мешает этому прозрачность аукционов и прочие перечисленные проблемы», - добавил эксперт.

Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности (НАДПУ) Ксения Орынчак рассказала, что ассоциация совместно с экспертами-экономистами, представителями отрасли и консультантами из уполномоченных государственных органов более полугода изучали состояние дел в области недропользования, выделили наиболее актуальные вопросы и разработали четкие механизмы их решения.

Орынчак представила первые семь шагов, которые направлены на привлечение инвестиций, увеличение добычи, улучшение финансового состояния добывающих предприятий, создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

«Решения, которые мы предлагаем, очень быстрые. Их фактически можно сделать подзаконными актами. Предложенные нами семь шагов помогут всем недропользователям, которые уже разрабатывают или планирует разрабатывать новые участки, чтобы недра работали, как определено в Конституции, на народ Украины», - сказала она.

По словам эксперта, одной из основных проблем в отрасли являются «спящие лицензии», когда добытчики больше двух лет ничего не добывают на участке. Поэтому первоочередным решением предлагается ввести рентную плату, минимум на 12 месяцев.

Следующим шагом глава НАДПУ предлагает внедрить международную оценку запасов полезных ископаемых, поскольку в Украине действует устаревшая система. Также предлагается отменить институт горных отводов, что позволит добывающим компаниям сэкономить средства и время при работе на добывающем участке.

Президент Украинской ассоциации добытчиков песка Вадим Пелих заявил, что в новом Кодексе о недрах необходимо расширить перечень полезных ископаемых местного значения с 10 до 30.

«Вопрос добычи полезных ископаемых местного значения стоит отдельно. На сегодня около 50% полезных ископаемых местного значения добывается нелегалами. Это связано с неурегулированностью законодательства, в частности, отсутствием уголовной ответственности за такую добычу. Вопрос расширения перечня связан с тем, что громады, на чьих территориях добываются недра, должны наполнять свой бюджет, а не теневая экономика», - сказал он.

Эксперт по вопросам природопользования Владимир Головатенко пояснил, что бессистемное регулирование добывающей промышленности приводит к невозможности спрогнозировать, как участникам рынка работать в такой системе. По его мнению, необходимо создать условия работы, которые будут иметь количественные и качественные показатели, по которым будет измеряться успешность реформы.

«Главной целью является оптимизация добычи всех украинских недр, обеспечение рационального использования. Для того чтобы достичь таких целей, необходимо пересмотреть все регуляторное поле, и все новые понятные нормы выписать в новый Кодекс о недрах Украины. Это должен быть один документ», - отметил он.

Головатенко также сообщил, что необходимо внедрить безаукционные процедуры для собственников целостных имущественных комплексов, поскольку сейчас собственники действующих производств должны брать участие в конкурсе на участки, которые уже разрабатываются ими, на общих основаниях. Также установить переходный период для бизнеса в вопросе отмены апробации (поиск и подсчет полезных ископаемых).

Справка УНИАН. Главной целью Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) является создание прозрачной, конкурентной и эргономичного бизнес-среды в области недропользования для устойчивого развития Украины. В рамках пресс-конференции в УНИАН состоялась презентация программы реформы недропользования. Аналитики и юристы НАДПУ вместе с опытными экспертами-экономистами, представителями отрасли и консультантами из уполномоченных государственных органов более полугода изучали состояние дел в области недропользования, выделили наиболее актуальные вопросы и разработали четкие механизмы их решения.

По оценкам экспертного совета, который разрабатывал концепцию реформы, уже первые семь шагов в направлении осовременивания украинского законодательства должны значительно улучшить ситуацию в сфере добычи полезных ископаемых: привлечение инвестиций, увеличение добычи, улучшение финансового состояния добывающих предприятий, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.ua/theme/97976-press-konferenciya-v-unian-na-temu-kak-sdelat-ukraincev-bogatymi-prezentaciya-reformy-nedropolzovaniya.html

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