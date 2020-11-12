Коллектив НАГУ надеется, что с указом Зеленского о передаче заведения в управление Минобразования будут внесены коррективы, поскольку такое решение может привести не просто к расформированию авторитетного специализированного учебного заведения, но и вообще поставить под угрозу эффективность системы подготовки управленческих кадров и реформирования государственного управления в Украине.

Киев. 12 ноября. УНИАН. Коллектив Национальной академии государственного управления при президенте Украины (НАГУ), переданной главой государства в сферу управления Министерства образования и науки, просит переподчинить заведение Кабинету министров Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель первичной профсоюзной организации НАГУ, доктор наук по государственному управлению, профессор, государственный служащий 1-го ранга Александр Пухкал.

«Наша группа, представляющая Национальную академию государственного управления при президенте Украины, уполномочена общим профсоюзным собранием трудового коллектива донести информацию о той ситуации, которая сложилась в академии после выхода указа президента Украины Владимира Зеленского. Академия госуправления при президенте создана 30 мая 1995 года на базе института управления и самоуправления при Кабмине. Наши истоки - из учебного заведения, который был создан при Кабмине», - заявил профессор, добавив, что эта академия была создана до принятия Конституции Украины в 1996 году.

Также, по словам Пухкала, в Конституции Украины четко определены полномочия президента Украины и среди них не предусмотрено создание и функционирование при президенте высшего учебного заведения.

«Нам неизвестны истинные причины выхода указа (о передаче НАДУ в управление Минобразования - УНИАН). Есть разные толкования. Для коллектива НАГУ этот указ был неожиданный. Коллектив сегодня находится в состоянии неопределенности, беспокойства о своей судьбе и судьбе всей подготовки, переподготовки, повышения квалификации публичных служащих Украины», - подчеркнул он.

Пухкал отметил, что вклад НАГУ в процессе развития государства, который происходит в Украине, является «огромным». «Коллектив обеспокоен тем, что есть прогнозы, что НАГУ будет исключена из общенациональной системы и будет изменен ее статус, то есть она станет составляющей КНУ им. Т. Шевченко», - добавил председатель первичной профсоюзной организации НАГУ.

Он подчеркнул, что ни в одной стране Европы и мира нет примера, когда главное заведение системы и подготовки повышения квалификации госслужащих, должностных лиц местного самоуправления находится в структуре классического многопрофильного университета.

«Угрозы снижения эффективности функционирования общенациональной системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации публичных служащих побуждают коллектив к обращению к президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру, к другим высшим должностным лицам о том, что выполнение этого указа должно быть хорошо продуманным, взвешенным, желательно, чтобы оно было согласовано со всеми заинтересованными сторонами и, в первую очередь, с коллективом НАГУ. Если нельзя сохранить НАГУ при президенте Украины, то было бы естественно вернуться к истокам академии, которая существовала при Кабмине. Надеемся, что позиция нашего трудового коллектива будет учтена при принятии окончательного решения о статусе НАГУ и региональных институтов и их ведущем месте в системе профессионального обучения публичных служащих Украины», - заявил председатель профсоюза.

По его словам, коллектив НАГУ надеется, что в указ будут внесены коррективы. «Мы не сомневаемся в том, что указ президента подлежит выполнению и мы выполним этот указ, но мы просим учесть пожелания по его уточнению, в частности, передаче академии в подчинение Кабмину. И это будет самым оптимальным вариантом выполнения указа президента», - подчеркнул он.

В свою очередь, директор Института публичного управления и администрирования НАГУ, доктор наук по государственному управлению, доцент Ия Дегтярева отметила, что в последние годы образование в этом заведении пользуется спросом у представителей бизнеса и общественных деятелей, которые обучаются в академии за свои средства, и таких слушателей больше половины.

«Состав наших слушателей уникален, это может обеспечить как раз только ее особый статус. Академия стала центром развития науки государственного управления. Мы больше всех среди учебных заведений сегодня издаем учебно-методической литературы по управленческой тематике», - добавила она.

Дегтярева также отметила, что расходы на содержание НАГУ не являются значительными. «В 2020 году эта цифра составляла 302 млн грн, из них только 176 тыс. грн - это государственные средства, остальные средства мы зарабатываем сами за счет услуг, которые предоставляем», - отметила она.

В пресс-конференции также приняли участие директор Днепропетровского регионального института государственного управления НАГУ, доктор наук по государственному управлению, профессор Сергей Серегин; заведующий кафедрой глобалистики, евроинтеграции и управления национальной безопасностью, кандидат юридических наук Юрий Мельник; докторант НАГУ, кандидат наук по государственному управлению, народный депутат 8-го созыва Елена Бойко; профессор кафедры регионального управления, местного самоуправления и управления городом НАГУ, доктор наук по государственному управлению, профессор, президент НАГУ (з 2016 г.) Василий Куйбида.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 487/2020 «Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами», которым одобрил передачу Национальной академии государственного управления при президенте Украины в сферу управления Министерства образования и науки Украины.

Как отмечалось, такое решение было принято на основании обоснованных предложений Кабинета министров Украины и Государственного управления делами, а также по результатам рассмотрения обращения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Автор: УНИАН