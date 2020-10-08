Семь месяцев тому назад, 8 марта, в манеже Национального цирка была представлена последняя программа перед карантином.

Киев. 8 октября. УНИАН. Национальный цирк Украину 10 октября после длительного карантинного периода открывает 60-й юбилейный сезон для зрителей.

Об этом сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Новый сезон откроется двумя различными программами, в частности 10 октября традиционной цирковой программой с участием животных "День рождения. Праздник цирка", а 16 октября - интерактивным шоу Ecolibrum с актуальной экологической тематикой современного мира.

Как сообщил генеральный директор цирка Владислав Корниенко, в сегодняшних карантинных условиях цирковое искусство должно стать лечебной терапией как психического, так и жизненного баланса.

По словам Корниенко, ровно семь месяцев тому назад, 8 марта, в манеже Национального цирка была представлена последняя цирковая программа перед карантином.

За это время цирк прошел серьезные испытания и вызовы и готовится к открытию нового сезона. "Я хочу сообщить, что Национальный цирк Украины, не представляя, не демонстрируя своих публичных работ, как-то цирковые программы, продолжает жить. Мы не являемся банкротом, мы функционируем и с началом сезона хотим продемонстрировать, что Национальный цирк Украины живой и искусство цирка очень полезное и очень нужное украинскому зрителю", - подчеркнул Корниенко.

Обычно новый цирковой сезон открывался одной программой, но в этом году решено начать новый сезон двумя программами. "Мы делаем вызов обществу, будущему зрителю - мы открываемся двумя программами, но одна программа как раз является альтернативой другой программе", - сказал Корниенко.

Гендиректор цирка заверил, что приоритетной задачей при открытии нового сезона являются профилактические меры борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщил Корниенко, закуплено огромное количество антисептиков. В манеже будут должным образом оборудованы все точки контроля и прохождения. "Каждому зрителю мы готовим в качестве сюрприза к билетику маску, она, правда, будет брендированной - маска Национального цирка, но маска профилактическая", - сказал Корниенко.

Зрителей рассадят в шахматном порядке с соблюдением дистанции. Билеты будут продаваться в таком количестве, чтобы заполняемость цирка не превышала 50% мест.

"Цирковое искусство - это высокогуманное, оптимистическое искусство, искусство улыбки и искусство радости. Как говорил один ребенок: цирк - это круг счастья. И мы хотели бы дать посыл и сообщение нашему украинскому обществу, что цирк сегодня может стать средством терапии, лечения этого психического баланса общества в период, когда сегодня, к сожалению, из СМИ мы получаем такую расшатывающую информацию", - сказал Корниенко.

В свою очередь, главный режиссер Национального цирка Вероника Гумарова сообщила, что обновлен состав персонала, поскольку состоялись конкурсы на замещение артистических должностей и должностей творческого состава.

"И не только вокалисты пришли, к нам пришел большой обновленный коллектив танцовщиков, хореографов, с которыми мы будем работать, и уже ведем активную подготовку", - сказала Гумарова.

По ее словам, цирк намерен сохранить классические, традиционные подходы к цирковому искусству. В частности, сезон откроется с презентации программы "День рождения. Праздник цирка", которая имеет классический, традиционный формат. "Будут задействованы все животные, которые есть в Национальном цирке, будут традиционные украинские цирковые жанры - гимнастика, эквилибристика, акробатика, клоунада, конечно, и дрессура, в том числе воздушные жанры (воздушная гимнастика)", - сказала Гумарова и добавила, что программа рассчитана как для детей, так и для взрослых.

Открытие сезона состоится в субботу, 10 октября, в 12:00 и 16:00 именно с презентации программы "День рождения. Праздник цирка". Эта программа будет демонстрироваться до 13 декабря.

Среди приоритетов - развивать цирк в синтезе с другими видами искусств. "Сейчас анонсируем, что кроме программы "День рождения. Праздник цирка" еще в октябре состоится программа "Хэллоуин", которая уже третий год подряд проходит в Национальном цирке и пользуется спросом зрителя, и в этом году это не исключение. "Хэллоуин. Цирк ужасов" также будет представлен для зрителя", - сказала Гумарова.

В ноябре будет представлена программа, посвященная 60-й годовщине здания цирка - "60 историй Киевского цирка".

Как сказала вокалистка Национального цирка Украины Виктория Олизе, она "очень рада быть частью этого действа, этого праздника. Очень рада быть в семье, я не побоюсь этого слова, это большая семья. Национальный цирк - это семья".

По словам Корниенко, вторая программа нового циркового сезона Ecolibrum не предусматривает задействования животных. "Эта программа позиционируется нами как цирк новой генерации, цирк нового поколения. Это интерактивное цирковое представление", - сказал Корниенко.

Главный режиссер-постановщик этой программы Дмитрий Висков заметил, что Ecolibrum - это эксперимент. Он надеется, что зрителю она понравится.

По словам Вискова, слово "ecolibrum" следует понимать как "экологический шаг движения вперед", и цель программы - показать людям необходимость сортировки мусора.

"Мы это все преподносим в такой веселой форме, то есть это социальная развлекательная программа. Мы это делаем через шутку. Мы вместе с театром MIMIRICHI разработали этот проект и воплощаем в жизнь", - сообщил Висков и добавил, что в этой программе будет задействовано около 50 человек.

Кроме того, Висков рассказал, что в программе будет задействована новая модель автомобильной компании Tesla Inc., а именно - Минигрузовики. "Это сюрприз. Нельзя всего рассказывать", - добавил он.

По словам режиссера-постановщика, художественного руководителя театра MIMIRICHI Андрея Гонсалеса, эта новая программа - "бомба, взрыв".

Как говорилось на пресс-конференции, среди изюминок программы - артисты на батутной дорожке под руководством заслуженного артиста Украины Олега Рыбченко будут демонстрировать невероятные возможности человека в жанре цирковой акробатики; выступление обладательницы серебряной награды 20-го Международного циркового фестиваля в Италии воздушной гимнастки Марии Шевченко со сногсшибательными трюками под куполом; риск, зажигательная энергия и артистизм от неоднократных чемпионов Европы и Украины, мастеров спорта и настоящих профессионалов цирка в эксклюзивном номере "Гимнасты на разновысоких турниках» под руководством Владимира Еременко.

Кроме того, состоятся выступления акробатов на роликах и жонглеров с хулахупом и шариками, аттракцион крупных хищников, феерия дрессированных голубей и попугаев, школа верховой езды, выступления иллюзионистов и клоунов.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/100496-press-konferenciya-v-unian-na-temu-otkrytie-60-go-yubileynogo-sezona-dvumya-raznoformatnymi-programmami-den-rozhdeniya-prazdnik-cirka-i-ecolibrum.html

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Автор: УНИАН