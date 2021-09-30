Национальный цирк Украины

Водное шоу "Акватория. Цирк на воде" стартовало 18 сентября 2021 года.

Киев. 30 сентября. УНИАН. По случаю открытия 61-го циркового сезона Национальный цирк Украины во время пресс-конференции в УНИАН презентовал новую программу "Акватория. Цирк на воде".

Как рассказал гендиректор ГП "Национальный цирк Украины" Владислав Корниенко, манеж превратился в бассейн, который вмещает тонны воды.

"В цирке 19-20 века был известен такой жанр, который назывался "водная пантомима". Сегодня она представлена как цирк на воде и со всем, что связано с работой артиста в пространстве бассейна, с использованием фонтанов. Летом осуществлялось монтирование манежа для этого действа. Это конструкция, которая вмещает в себя 17 тонн воды. Визуальная, зрительная картинка – очень яркая, когда включаются еще и фонтаны. Они бьют высотой до 20 метров. Вода так же имеет технологическую возможность стекать вниз, и визуальный зрительный эффект – потрясающий: около тонны воды, которая перед тобой находится, плюс подсветка и спецэффекты", - рассказал он.

В свою очередь главный режиссер ГП "Национальный цирк Украины" Вероника Гумарова отметила, что "Акватория. Цирк на воде" - это уникальная программа.

"Это уникальная программа. Ее специфика и особенность – это сочетание сложных трюковых номеров, интересных художественных образов артистов, которые усиливаются с помощью костюмов, грима, причесок в сочетании с современными спецэффектами. Это и световое, и музыкальное оформление, вода, фонтан, которые создают атмосферу. Мы стараемся в течение сезона разнообразить жанровую составляющую каждой программы. Некоторые номера киевский зритель давно не видел, а некоторые впервые будут в киевском манеже, как, например, шоу мыльных пузырей. Программа насыщена трюковыми номерами, от которых захватывает дыхание", - рассказала она.

Также зрителей ждут выступления канатоходцев, акробатов на шесте, светодиодное шоу, дрессированные попугаи, воздушные гимнасты.

Новая программа "Акватория. Цирк на воде" - это настоящий виртуозный надводный и подводный цирк, где артисты превратятся в мифических и неизведанных существ, которых ждут невероятные морские приключения.

Цирковой водоем будет состоять из невероятного количества светящихся разноформатных фонтанов, погружающих всех присутствующих в праздничную атмосферу. Среди этого разнообразия зрители увидят гигантские светомузыкальные фонтаны, а также удивительные водные фейерверки.

Спикеры пресс-конференции: гендиректор ГП "Национальный цирк Украины" Владислав Корниенко, главный режиссер ГП "Национальный цирк Украины" Вероника Гумарова, балетмейстер-постановщик Александр Майбенко, артисты программы "Акватория. Цирк. На воде" – Элина Макарова и Михаил Бобитко.

Автор: Иван Бойко