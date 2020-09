По итогам первого тура из 5 тыс. 300 человек отобраны 240 лидеров регионального уровня и 60 – национального масштаба.

Киев. 24 сентября. УНИАН. В Украине завершился первый этап исследования рейтинга влиятельности граждан на региональном и общенациональном уровне, который носит название "Элита Украины".

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН на тему: "Подведение итогов первого этапа Национального рейтинга влиятельности "Элита Украины" и подтверждение Национального рекорда Украины".

Проект "Элита Украины" попал в реестр национальных рекордов как самый масштабный рейтинг за всю историю независимости страны.

Как рассказала руководитель оргкомитета рейтинга "Элита Украины", глава правления Международного экспертного клуба, медиаменеджер Елена Овчинникова, уже завершен первый тур двухэтапного экспертного исследования, которое стартовало 10 августа.

"1 сентября 5 тыс. 300 человек одновременно начали оцениваться по 24 регионам нашей страны как экспертами, так и онлайн-пользователями", - сказала Овчинникова. Оценка осуществлялась с учетом специально созданных 10 критериев, которые позволили экспертам выбрать тех граждан, которые на данный момент являются лучшими представителями в своих регионах и тех, кого можно считать общенациональной элитой.

Овчинникова отметила, что оценивалась не просто влиятельность людей в разрезе финансовой составляющей и властных полномочий, но и открытость, патриотизм и моральные качества. "И это позволило нам значительно расширить спектр тех персон, которых можно было ранжировать. В итоге, сейчас мы имеем 24 региональных рейтинга, и 21 сентября уже начался второй тур голосования во всеукраинском рейтинге, который закончится 5 октября, и мы сформируем ту самую заветную сотню, которую в этом году назовем элитой Украины", - заявила Овчинникова.

По ее словам, именно 5 октября будут представлены итоги рейтинга на основе экспертного оценивания.

В свою очередь, кандидат социологических наук, доцент кафедры регионального управления и публичного администрирования Одесского регионального института госуправления при президенте Украины, руководитель научно-исследовательского социологического центра "Пульс", член оргкомитета рейтинга "Элита Украины" Елена Князева рассказала о методике исследования.

В частности, в основе критериев оценки качеств участников рейтинга были заложены общечеловеческие ценности. Изначально было выделено 10 категорий, куда вошли представители бизнеса и власти, политики, общественные деятели, представители сферы культуры, спорта, науки, образования, охраны здоровья и медиа.

"Затем была разработана шкала для оценивания, которая включала в себя перечень основных общечеловеческих качеств – социальное доверие, уровень социального признания, должностной статус, карьерные достижения номинантов, в отдельную категорию мы выделили интеллектуальные способности, уровень грамотности, интеллигентность. Также мы включили такой показатель как финансовая независимость – благотворительность, волонтерство, меценатство, патриотизм, моральные качества, социальная ответственность и умение добиваться поставленных целей, уровень самостоятельности в принятии решений", - рассказала Князева.

Эти категории были внесены в анкеты для экспертов, которые оценивали присутствие того или иного качества у номинантов по 100-балльной шкале, где единица означала, что то или иное качество не присуще человеку, а 100 – выражено максимально. В итоге общий балл участника состоял из суммы полученных оценок, на основании которых 21 сентября были подведены итоги первого этапа рейтинга.

Князева добавила, что проведение национального рейтинга влиятельности "Элита Украины" подтвердило востребованность такого проекта в Украине.

Во второй тур рейтинга, который продлится до 5 октября, вышли 240 лидеров регионального уровня и 60 – национального масштаба. Из 300 кандидатов будут отобраны 100 лауреатов рейтинга.

Политтехнолог, партнер компании "SIC Group Ukrainе", Member of IGAPA, президент Institute for democracy and development "PolitA", специалист, практикующий в сфере политических коммуникаций и проектов Катерина Одарченко отметила, что рейтинг – это инструмент привлечения внимания к такому вопросу, как элита общества в позитивном смысле этого слова.

“Что у нас сейчас формируется как элита? Элита – это человек, который имеет деньги, хороший автомобиль и, допустим, ходит по хорошим ресторанам. Ведь это не так, то есть во всем мире элита – это человек, который является самодостаточным по своей сути", - сказала Одарченко и привела пример, что элитой Украины может являться врач или преподаватель, которые искренне занимаются своим делом.

При этом, по ее словам, таким людям уважение выражается в меньшей мере, чем людям, которые "сидят на потоках обогащения" на государственных предприятиях. "И это все печально и это нужно исправлять", - подчеркнула Одарченко.

Также она отметила, что развитые страны уделяют большое внимание формированию элит в интеллектуальной сфере.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сказала, что элита – это, в первую очередь, те люди, которые готовы брать на себя ответственность за изменения в социуме, могут влиять на него и формируют мнение социума. "Другими словами, это тот маяк, на который ориентируются другие люди, которому доверяют и слову которого можно верить", - сказала Ветрова.

Также она подчеркнула, что Национальный реестр рекордов не ставил перед собой задачу определить, являются ли все участники рейтинга влиятельности настоящей элитой, поскольку это будут определять эксперты, которые будут далее работать и выбирать лучших из лучших.

"Пока мы говорим о том, что рейтинг влиятельности "Элита Украины" набрал наибольшее количество участников (5 тыс. 300 человек), и это подтверждает наша экспертиза, и это подтверждает Национальный реестр рекордов, оглашая сегодня новое национальное достижение", - сказала Ветрова.

Она передала организаторам рейтинга официальный сертификат, подтверждающий рекорд самого масштабного рейтинга.

Овчинникова отметила, что все имена лауреатов будут озвучены после 5 октября.

Автор: УНИАН