Список самых влиятельных граждан Украины возглавил президент Зеленский.

Киев. 7 октября. УНИАН. В Украине завершилось масштабное исследование национального рейтинга влиятельности граждан на региональном и общенациональном уровне, по итогам которого определено 100 самых влиятельных представителей элиты Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы проекта Национальный рейтинг влиятельности "Элита Украины", который основанный Международным экспертным клубом и рейтинговым агентством «ElitExpert».

В частности, команда из двухсот международных и украинских специалистов, профессионалов высокого класса с безупречной репутацией и многочисленные онлайн-пользователи в течение двух месяцев отбирали самых достойных людей с 5 тыс 360 участников со всех уголков страны.

«Мы взяли на себя смелость отобрать 60 человек, которых по статусу можно назвать людьми национального масштаба, и 240 - это были лидеры из каждого региона. Для чего мы это сделали? Мы сознательно хотели сместить акцент на регионы, чтобы посмотреть кто из региональных лидеров мог бы претендовать на место во всеукраинском рейтинге, кто представляет значимость в плане профессиональной своей деятельности, в плане каких-то высоких моральных качеств, в плане общественной деятельности», - рассказала руководитель оргкомитета национального рейтинга влиятельности "Элита Украины", глава правления Международного экспертного клуба, медиаменеджер Елена Овчинникова.

Потом из этих 300 человек 200 экспертов выбрали 100 лучших представителей новой элиты, а именно тех личностей, чья деятельность максимально эффективна и полезна для общества. В частности, эксперты голосовали по десяти критериям, а именно: общественное признание и доверие, должностной статус, личные достижения; компетентность и профессионализм, образованность, интеллект, финансовая независимость, благотворительность, патриотизм, высокие моральные качества, социальная ответственность, умение добиваться поставленных целей.

«Каждый из критериев оценивался от единицы до 100. В итоге, максимальное количество баллов, которое один эксперт мог отдать одному человеку - это тысяча баллов. Таким образом, максимальное количество баллов могло быть 200 тысяч", - подчеркнула Овчинникова.

Как отметили организаторы исследования, в связи с этим, в рейтинге многие представители старых элит уступили место новым лицам, однако объективно возглавил список действующий президент Украины Владимир Зеленский как наиболее яркий представитель новой элиты.

"На первом месте эксперты поставили президента Украины Владимира Зеленского, на втором - экс-президента Леонида Кучму, затем идет популярный лекарь и блогер Евгений Комаровский. Затем представитель УПЦ (МП) Онуфрий, Леонид Кравчук, Александр Усик, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Владимир Кличко и Нина Матвиенко", - рассказала Овчинникова о первой десятке рейтинга влиятельности элит Украины.

Также, в первой тридцатке списка многие представители культуры - народные артистки: Ада Роговцева, София Ротару, Тина Кароль; футболист Андрей Шевченко, кардиохирург Василий Лазоришинец, предстоятель ПЦУ Епифаний; крупные бизнесмены и меценаты: Алексей Вадатурский, Виктор Пинчук, Аднан Киван, Костантин Жеваго, политики: Андрей Ермак, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Петро Порошенко, Арсен Аваков и многие другие.

При этом Овчинникова подчеркнула, что сегодня в украинском обществе слово «элита» не равно слову «влиятельность».

«И слово «элита», и слово «влиятельность» в нашем украинском обществе имеют больше отрицательный окрас. И вот этот рейтинг как раз задумывался для того, чтобы уйти от этой отрицательной парадигмы. Постараться выбрать и проголосовать за тех людей, которые соответствуют определенным нами критериям в рамках этого рейтинга», - сказала Овчинникова.

В свою очередь, основательница и организатор всеукраинского фестиваля «Muromets Fest», основатель холдинга «J.K.Group», стратег Юлия Курохтина отметила, что результаты рейтинга ее удивили.

«Сейчас такое время и тенденция к глобальным изменениям, поэтому слово «элита» не может оставаться прежним», - считает она.

Корохтина напомнила, что в 2008 году проводилось исследование касательного того, как Украину воспринимает мир.

«Если помните - красивые женщины, вкусная еда, Чернобыль, братья Кличко и футболист Шевченко. Это все, что знали про Украину. Безусловно, за это время прошел очень большой рывок в культурной дипломатии, в принципе, в позиционировании Украины в геополитике и мире, поскольку внутри страны эти изменения тоже присущи», - подчеркнула она.

«Если раньше у людей элита ассоциировалась в основном с властью, и на этом, по сути, все, то сейчас эти акценты смещаются в сторону людей публичных», - костатировала Корохтина.

По ее мнению, для украинцев публичность равна успешности, узнаваемости, и приравнивается в какой-то мере к элите, в том числе.

При этом политтехнолог, управляющий партнер компании «SIC Group Ukrainе», Member of IGAPA Катерина Одарченко оценивая результаты исследования, отметила, что если посмотреть шире, то существует такое понятие как прайминг мышления.

«О ком мы больше слышим, - того мы больше и воспринимаем, поэтому мы больше и анализируем», - сказала Одарченко.

Она подчеркнула, что чем больше человек является видным и известным, тем больше о нем слышно в публичной плоскости, и поэтому общество такого человека больше оценивает и анализирует его влиятельность.

«Но если посмотреть по критерию финансовой независимости, то безусловно, - сравнить там предпринимателя, который имеет непосредственно свои капиталы, и человека, который постоянно пользуется чужими деньгами, находится на государственной должности - то сравнивать не стоит», - заявила Одарченко.

По ее словам, этот прайминг мышления нужно исправлять, поскольку, к примеру, к религиозным лидерам существует высокий уровень доверия, но на этот критерий люди мало обращают внимания.

В свою очередь, телережиссёр «Театра против насилия», генеральный продюсер канала «Телевсесвит» Вадим Кубивський напомнил, что еще в 2012 году Зеленский не собирался идти в политику, но занимал первое место во всеукраинском рейтинге как персона, которая «имеет наибольшее влияние на массы».

Он убежден, что проект влиятельности создает возможность научить людей «думать не только по вертикали, а и в ширь».

Кроме того, Овчинникова рассказала, что после проведения рейтинга планируется организовать в марте 2021 года Национальный форум развития Украины: «Это будет очень большой форум. Это большая заявка для того, чтобы собрать вместе людей, которых сегодня эксперты назвали элитой Украины, не только эксперты, за них голосовали люди. Все мы с вами вместе выбрали этих людей».

По ее словам, форум будет разделен на разные панели, на которых будут выступать достойные спикеры.

«Я бы хотела, чтобы на этом форуме родился проект новой национальной стратегии, чтобы появилась новая стратегия развития страны, чтобы мы могли видеть все те вызовы, которые стоят сегодня перед нами, и отвечать на них достойно», - подытожила Овчинникова.

Ознакомиться с полным рейтингом самых влиятельных людей Украины можно по ссылке - https://www.elitukraine.com/expert-ukraine/

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/100454-press-konferenciya-v-unian-podvedenie-itogov-nacionalnogo-reytinga-vliyatelnosti-elita-ukrainy.html

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Автор: УНИАН