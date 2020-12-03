Общественные деятели также анонсировали создание народного трибунала, который будет защищать интересы украинского народа, в частности на право на землю, и судить коррупционеров.

Киев. 3 декабря. УНИАН. Представители ряда общественных организаций заявили о создании объединения для развития новых настоящих гражданских лидеров Украины.

Об этом общественные деятели огласили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам представительницы Центра журналистских расследований, противодействия рейдерству и коррупции в государственных и правоохранительных органах, генеральный директор ООО «Украинская языковая телекомпания «Столица» Валентины Виноградовой, на сегодняшний день объединение насчитывает 555 организаций по всей Украине.

Она рассказала, что с 2 августа объединение начало проводить собрания общественных организаций, по результатам которых в марте следующего года будут опубликованы все документы об их будущих планах.

А также отметила, что объединение создало собственную газету «Столичная неделька», в которой рассказывается о его работе и планах.

Виноградова также выразила свое мнение по поводу земельной реформы, отметив, что без организации референдума по этому вопросу землю продавать нельзя.

«У нас сегодня уже 55 малых советов по всей стране и большой совет в Киеве, а также много людей, которые к нам еще присоединятся. Мы призываем к нам присоединяться, участвовать в нашей инициативе, к объединению общественных организаций и лидеров Украины. Ведь мы должны остановить это ограбление украинского народа. Вернуть ему его недра, его землю ", - заявила она.

Журналистка сообщила, что объединение планирует создать собственный народный суд, который будет защищать интересы украинского народа, в частности, право на землю, и судить коррупционеров.

Как отметил председатель ГО "Украинский комитет по борьбе с коррупцией" Александр Терещук, в настоящее время в Украине наблюдается тотальная коррупция, в частности, в правоохранительных органах.

По его мнению, коррупция возникает из-за двойных стандартов украинских законов и ненадлежащей кадровой политики в государстве.

Терещук подчеркнул, что для преодоления коррупции необходимо тщательно работать над подбором кадров и законодательством.

В свою очередь, руководитель Южного региона ГО "Украинский комитет по борьбе с коррупцией", который базируется в Запорожье, Анатолий Шевченко подчеркнул, что у него и у большинства украинцев нет доверия к нынешним правоохранительным органам.

Он рассказал о зафиксированных им многочисленных преступлениях среди правоохранителей.

Шевченко также сообщил, что подал жалобу и обратился к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову по поводу ненадлежащего реагирования правоохранителей на разоблаченные им преступления.

Как пояснил глава Ассоциации Христианско-религиозных организаций Африки, представитель "USA media corporation", тележурналист Валентин Элиас, цели вышеупомянутого объединения не ограничиваются одной страной или континентом, ведь оно имеет целью глобальную политическую идею, которая поможет трансформировать общество к лучшему, а также "дать надежду ее утратившим".

"Для этого необходимо развивать лидеров... Ведь лидерами не рождаются, а становятся", - подчеркнул он.

Элиас также рассказал, что объединение планирует проводить многочисленные круглые столы, семинары и встречи с украинцами.

Во время пресс-конференции представитель Националистического комитета просветительской работы среди молодежи и студентов, журналист УМТК "Столица" Евгений Шпилевой подчеркнул, что основная проблема сегодня в Украине - это незнание истории.

"Мы забываем, какой ценой нам досталась наша свобода, страна и право на существование. Люди забывают о том, что произошло 6 лет тому назад, уже не говоря о 20, 50 и 100 лет, о людях, которые положили свои головы ради нашего государства", - сказал он.

Шпилевой подчеркнул, что для почтения памяти погибших украинцев представители объединения планируют посвятить себя завершению их дела с удвоенной преданностью.

"Мы сегодня, 3 декабря, объявили войну олигархам... Партии и олихархи захватили власть. Они нами воюют, они нас используют и это будет продолжаться, если не появятся новые лидеры. А мы действительно являемся лидерами... Мы собираем гражданское общество... Украине нужна новая команда лидеров", - подчеркнула Виноградова.

Фото: https://photo.unian.net/theme/101840-press-konferenciya-v-unian-komanda-liderov-pomogut-ukraine-vyyti-iz-ekonomicheski-politicheskogo-krizisa.html

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Автор: УНИАН