Среди задач УАНТ - популяризировать и развивать настольный теннис, оказывать поддержку существующим клубам, развивать тренерский и судейский штат.

Киев. 10 декабря. УНИАН. В Киеве презентовали Украинскую ассоциацию настольного тенниса (УАНТ), которую создали профессиональные спортсмены и единомышленники с целью популяризации этого спорта в нашей стране.

В пресс-конференции в агентстве УНИАН, посвященной созданию ассоциации, приняли участие президент УАНТ Дмитрий Писарь и вице-президент Денис Калачевский.

По словам Писаря, главной целью является сделать настольный теннис в Украине доступным и увеличить в нем массовость. «Мое внимание привлекает пример Франции, где по статистике, основных лицензиатов, которые активно участвуют в этом виде спорта, более чем 107 тыс. человек. То есть каждый 600-й человек во Франции играет в настольный теннис. И это наша цель, мы будем к ней идти», - отметил президент УАНТ.

По его словам, сейчас важно создать программу развития и привлечения юных спортсменов - от 4 до 7 лет, а также создать образовательную программу для тренеров, которая будет повышать квалификацию.

Писарь отметил необходимость улучшения инфраструктуры этого спорта в стране, поэтому ассоциация предусматривает предоставление поддержки клубам настольного тенниса на местах, в частности с помощью распространения опыта лучших спортсменов и тренеров и организации спортивных мероприятий.

«Будем проводить в клубах настольного тенниса соревнования, мастер-классы, тренировки. Это и для детей, и для любителей, и для спортсменов. Для судей, тренеров и менеджеров мы будем проводить семинары. Эти меры будут способствовать развитию этого вида спорта, а организуя в момент соревнований праздник для зрителей, и при этом транслируя его, мы будем привлекать внимание общественности к этим клубам. Когда клубы станут более самостоятельными и привлекательными, то они смогут сами привлекать спонсоров, увеличивать свой бюджет и развиваться», - отметил Писарь.

В свою очередь вице-президент УАНТ сообщил о ближайших планах, а именно, ориентировочно с середины января следующего года, если не помешает ситуация с коронавирусом, на базе клуба «Гурман» начнется системное проведение открытых тренировок. «Они будут доступны для игроков любого уровня и будут абсолютно бесплатными», - добавил он.

Также, по словам Калачевского, планируется проводить семинары для тренеров с целью получения информации о том, с какими проблемами они сталкиваются в своей деятельности и чем ассоциация может им помочь.

Как отметили руководители ассоциации, пока больше мероприятий будет направлено на детское и ветеранское направления.

Присутствовавший на мероприятии руководитель направления «Детский спорт» УАНТ Кирилл Самокиш сообщил, что ассоциация предполагает начать реализацию планов в Киевском регионе.

«Уже в начале следующего года мы хотим реализовать Детскую киевскую лигу, в которой примут участие команды киевских клубов и залов. Также мы хотим реализовать детский всеукраинский турнир. Все мероприятия будут в онлайн-трансляциях и с привлечением по возможности зрителей. Дети, которые примут участие в лиге, будут получать удовольствие и опыт, а их ровесники будут наблюдать за этим и, болея, тоже будут приобщаться», - отметил он.

В случае успешности пилотные проекты будут распространять в других городах.

Руководитель направления «Мастерс спорт» УАНТ Николай Ульянчич со своей стороны добавил, что ветеранский спорт в нашей стране достаточно развит, но не хватает организации и поддержки.

«В этом направлении мы и сосредоточим свою работу. Проводится очень много различных мероприятий среди ветеранов в Украине, лучшие из них участвуют в международных соревнованиях, в том числе и в чемпионатах мира и Европы. С целью улучшения работы в этом направлении мы запланировали на следующий год для подготовки к чемпионату мира, который состоится в конце апреля во Франции, проведение турнира, где соберем сильнейших спортсменов Киева и области в одном соревновании. В других соревнованиях мы соберем лучших спортсменов - ветеранов Украины. В дальнейшем с учетом предложений, мы уже провели опрос среди наших спортсменов, при их поддержке и участии будем проводить ветеранскую лигу», - сообщил он.

В УАНТ отмечают, что объединение открыто для всех желающих и готово к сотрудничеству с целью содействия развитию настольного тенниса. Контактировать с УАНТ можно через соцсети, где размещены номера телефонов и электронная почта.

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Автор: УНИАН