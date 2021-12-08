Представители громадской организации говорят, что установление факта смерти через суд – это довольно "трудная и затянутая процедура".

Киев. 8 декабря. УНИАН. Необходимо создать специальную комиссию для решения проблем, связанных со стихийными захоронениями на Донбассе.

Об этом заявил главный эксперт по вопросам адвокации громадской организации "Пролиска" Игорь Сосонский на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что речь идет о ненадлежащем захоронении родных, которые умерли или погибли в период проведения активных боевых действий в населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях и были похоронены в воронках от снарядов во дворах, огородах или в садах. По его словам, села и поселки, где есть "стихийные" захоронения гражданских лиц, все это время остаются "закрытыми", из-за чего люди не могут посещать могилы родных или перезахоронить их прах.

Игорь Сосонский отмечает, что невозможны надлежащая регистрация захоронений умерших, получение родными свидетельства о смерти, оформление наследства, регистрация права собственности на разрушенное жилье вследствие получения его в наследство. Решение подобных вопросов национальным законодательством Украины должным образом не урегулировано.

По его словам, необходимо создание специальной комиссии, которая бы руководила работой органов местного самоуправления в вопросе поиска и установления стихийных захоронений, фиксации таких захоронений и выдачи надлежащих документов родным, что позволило бы решать в дальнейшем ситуации относительно законного перезахоронения и относительно имущественных вопросов.

Игорь Сосонский отметил, что на сегодня в центральных органах власти рекомендуют устанавливать факт смерти через суд. "Это достаточно тяжелая и затянутая процедура", - подчеркнул он.

Команда громадской организации "Пролиска" на данный момент зафиксировала более 10 случаев "стихийных" захоронений гражданских лиц.

Игорь Сосонский сообщил, что большинство таких захоронений происходило в 2014-2015 годах. При этом в ноябре 2021 года в селе Старомарьевка Волновахского района Донецкой области во время бытового пожара в своем доме погиб мужчина. Местные жители похоронили его на кладбище без какой-либо фиксации и оформления факта смерти, потому что село Старомарьевка находится в так называемой "серой зоне", где нет представителей уполномоченных государственных служб, подчеркнул Сосонский.

Начальник гуманитарного центра ГО "Пролиска" в г. Авдеевка Родион Лебедев по Skype-конференции сообщил, что с 2016 года с его участием были перезахоронены по обращению родственников семь человек. По его словам, в поселке Опытном с 2014 года похоронены нестандартным способом три человека. "В частности, одна бабушка умерла естественной смертью – ее обмотали пленкой, и местные вывезли на кладбище и прикопали там без документов, без процедур", - рассказал Лебедев. По его словам, так похороненные люди должны быть перезахоронены. Он подчеркнул, что органы власти должны решать такие вопросы.

Социальный работник ГО "Пролиска" Людмила Ведькал по Skype-конференции рассказала о ситуации в Песках. По ее словам, во время активных боевых действий погиб местный житель. Он спрятался в подвале от обстрелов и умер там от угарного газа. При этом Ведькал отметила, что в той ситуации его невозможно было никуда вывезти, не было возможности захоронить на кладбище, и "его прикопали возле подъезда многоэтажного дома" и поставили крестик, чтобы был хоть какой-то опознавательный знак". "Таких случаев очень много", - добавила она.

Фото: https://photo.unian.net/theme/109954-press-konferenciya-v-unian-stihiynye-zahoroneniya-grazhdanskih-lic-v-usloviyah-vooruzhennogo-konflikta-na-vostoke-ukrainy.html

Справка УНИАН. ГО "Пролиска" осуществляет свою деятельность при поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории и с 2014 года оказывает всестороннюю помощь мирному населению на определенных территориях.

Автор: Надя Пришляк