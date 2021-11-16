По словам представительницы рестораторов Ольги Насоновой, впервые в истории посетитель стал угрозой для бизнеса.

Киев. 16 ноября. УНИАН. Национальная Ресторанная Ассоциация Украины просит Кабинет министров освободить заведения питания от административной ответственности в виде штрафов за посетителей, которые не будут иметь сертификатов вакцинации или негативных ПЦР-тестов.

С такой просьбой обратились к правительству представители Ассоциации на пресс-конференции в УНИАН.

Такие штрафы могут привести к закрытию заведений и потере рабочих мест. Многие заведения питания не имеют возможности проверять документы у каждого посетителя по причинам дефицита кадров, который возник вследствие пандемии. Рестораторы отметили, что вместо того, чтобы тратить деньги на зарплату дополнительному работнику-проверяющему, они направляли бы эти деньги на благотворительность.

"Сейчас в ресторанном бизнесе такая ситуация, что каждый ресторан, кафе, столовая должен платить достаточно большие штрафы, от 34 до 170 тыс. грн, за тех посетителей, которые не вакцинированы. И это достаточно большая проблема сейчас", - отметила соучредитель НРАУ Ольга Насонова.

Она добавила, что рестораторы будут максимально придерживаться противоковидных норм в работе заведений, но главное, чтобы не нужно было нести финансовую ответственность за несоблюдение правил посетителями.

"Сейчас клиент, который не вакцинирован, представляет реальную угрозу. Потому что за трех таких клиентов будет уже около 100 тыс. грн штрафа", - отметила Насонова.

Представители ресторанного бизнеса заметили, если власть не пойдет навстречу, если и в дальнейшем ресторанная отрасль будет находиться в неблагоприятных условиях для развития, то большое количество заведений питания закроется (с начала пандемии и сегодня в Украине уже закрылись около 2 тыс. ресторанов из 6 тыс.).

Национальная Ресторанная Ассоциация сообщила, что намерена отправить обращение в Кабмин по поводу отмены штрафов для ресторанного бизнеса за посетителей, которые не имеют необходимых документов.

Как сообщал УНИАН, "красный" уровень эпидопасности предусматривает запрет работы заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличия у всех посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, или "зеленого" COVID-сертификата, или документа о выздоровлении).

Автор: Алёна Кириченко