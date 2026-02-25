Полномасштабная война ударила по ментальному здоровью украинцев. Растет количество людей, которые испытывают тревогу и эмоционально истощены.

Психологи, эксперты, общественные активисты во время пресс-конференции в УНИАН "Ментальный блэкаут: как сохранить эмоциональный ресурс нации во время войны" рассказали о психологических проблемах украинцев и дали советы для улучшения ментального здоровья.

Глава общественной организации "Фонд Маша" Татьяна Мураткина фиксирует у украинцев массовый рост тревожности и эмоционального истощения.

Видео дня

"Наиболее распространенные симптомы: снижение настроения – 94% украинцев, тревожность – 84%, апатия – 75%, постоянная усталость – 72%, проблемы со сном – 70%, панические атаки – более 29%", – отметила она.

По словам Мураткиной, эти показатели свидетельствуют о том, что хронический стресс стал новой нормой жизни.

"У всех будет ПТСР. Нет, не нужно этого бояться, но нужно работать на опережение", - отметила эксперт.

При этом Татьяна Мураткина подчеркивает, что большинство клиенток обращается за помощью только в крайней необходимости, поскольку считают обращение к психологу признаком слабости.

"Когда мы чувствуем на физиологическом уровне, что не справляемся, когда мы чувствуем, что непродуктивны, можем встать утром с постели, когда мы переходим в общение с ребенком только через крик, тогда женщина обращается за помощью... Это приводит к тому, что наша помощь становится не профилактической, а кризисной, поскольку женщины обращаются за помощью тогда, когда симптомы влияют на качество жизни", – пояснила она.

Татьяна Мураткина призвала обращаться за психологической помощью вовремя и подчеркнула необходимость развития сети доступной психологической помощи.

Певица и общественная активистка, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько отмечает, что у нее нет времени заниматься собственным ментальным здоровьем.

"Я думаю, у меня уже тоже есть какое-то психологическое отклонение. Для меня война длится 12 лет", - отметила она.

На вопрос, помогает ли творчество бороться со стрессом, Приходько ответила, что не смогла за последние примерно полгода написать ни одной песни, потому что не видит в этом смысла.

Для улучшения ментального здоровья она предлагает на государственном уровне вернуть перенос выходных дней, совпадающих с праздниками.

"Начать хотя бы с религиозных. Я считаю, что это очень нужно украинцам. Это очень важно. Дайте хотя бы один день. Людям нужен отдых. Я считаю, что это нужно для ментального здоровья", - отметила Приходько

Телеведущая, исследовательница эмоционального интеллекта, коуч Надежда Матвеева вспоминает, что в 2022 году у нее было ощущение "все пропало".

"А потом, на улицах и в магазинах мне говорили, что все будет хорошо, и тогда я осознала, что это не просто слова, что не будет ничего плохого, а о способности психики иметь надежду, позитивное видение несмотря ни на что. Это не просто пустая эмоция, она содержит четкое указание, что это должно быть", - отметила она

Она призывает украинцев, которые пишут комментарии в соцсетях об эмоциональном истощении, хронической усталости, видеть "что-то светлое".

"Надо видеть что-то светлое. Человек настолько погрузился в это, но у него есть телефон, жизнь, есть возможность это написать", - отметила Матвеева.

В ходе обсуждения, для сохранения ментального здоровья, также высказывались предложения создать психологический телеграм-канал, предоставить возможность получать людям больничный по рекомендациям психолога или психотерапевта.

В конце мероприятия основатель ГО "Ассоциация Лидеров Мнения Украины" Олег Филишин поблагодарил всех участников за содержательное общение.

В пресс-конференции в УНИАН приняли участие: Татьяна Мураткина, глава ГО "Фонд Маша"; Надежда Матвеева, телеведущая, коуч, исследовательница эмоционального интеллекта; Анастасия Приходько, певица, общественная активистка, Заслуженная артистка Украины; Андрей Жельветро, психолог, телеэксперт, военный волонтер; Марина Кинах, общественная деятельница, Заслуженная журналистка Украины; Людмила Богуш, эксперт по управлению временем и продуктивностью, основательница тренинговой компании BogushTime; Всеволод Зеленин, политический коуч, профессор; Максим Лавриненко, основатель и владелец медиагруппы "Труха Украина"; Елена Шершнева, психолог, психотерапевт, медиаэксперт; Игорь Панасов, журналист, медиакритик, председатель ГО "UAniverse / Всесвіт UA"; Ляля Грищенко, психоаналитик, психотерапевт; Олег Филишин, основатель ГО "Ассоциация лидеров мнений Украины", продюсер; Денис Путинцев, соучредитель ГО "Ассоциация лидеров мнений Украины", медиаэксперт.

Организаторы мероприятия - ГО "Ассоциация лидеров мнений Украины", независимая общественная организация, объединяющая публичных и влиятельных украинцев с сильной репутацией и значительной аудиторией в различных сферах и странах, которые осознают свою общественную ответственность и готовы принимать активное участие во всестороннем развитии Украины на национальном и международном уровнях.