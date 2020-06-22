Более 2,5 тыс. человек принимают участие в образовательной программе «IT nation», что почти в 3 раза больше, чем планировалось сначала - организаторы (видео)

Программа организована для жителей Донецкой и Луганской областей.

Киев. 22 июня. УНИАН. Количество участников образовательной программы «IT nation», организованной инициативой Организации Объединенных Наций «Глобальный договор ООН» и Агентством США по международному развитию USAID для жителей Донецкой и Луганской областей, увеличилось с момента старта программы в феврале этого года почти в 3 раза.

Об этом сообщила глава правления Общественного союза «Сеть Глобального Договора в Украине», одного из организаторов программы, Татьяна Сахарук на пресс-конференции в УНИАН.

«Если мы хотели сначала научить около тысячи человек в рамках программы, то теперь у нас учатся более двух с половиной тысяч человек только в двух областях», - сказала она.

По словам Сахарук, принять участие в программе могут люди в возрасте от 15 лет, а само обучение происходит в игровой форме по 15 минут в день.

Участвовавшая в пресс-конференции менеджер проекта «IT nation» Оксана Кавтыш сообщила, что 66% участников программы – это жители Донецкой области и 34% - Луганской.

По ее словам, в гендерном разрезе среди всех участников программы 48% - это женщины и 52% - мужчины.

Она добавила, что 150 участников уже завершили обучение и получили свои сертификаты.

Присутствовавший на пресс-конференции заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков высказал пожелание о расширении действия программы.

«Очень бы хотелось, чтобы программа была распространена и на другие области», - сказал он.

В рамках пресс-конференции был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между «Глобальным договором ООН в Украине» и IT-компаниями EPAM, PowerCode, Intecracy Deals и SupportYourApp, согласно которому они станут партнерами программы «IT nation».

В пресс-конференции также приняли участие вице-президент, эксперт по управлению персоналом в EPAM Украина, Испания, страны Азии Олеся Кирильчук; основатель международной ІТ-компании PowerCode, президент Европейской ассоциации программной инженерии Владислав Савченко; директор ІТ-компании Intecracy Deals Александр Вернигора; соучредитель, директор ІТ-компании SupportYourApp Дарья Лещенко.

Как сообщал УНИАН, в марте инициатива Организации Объединенных Наций «Глобальный договор ООН», IT-компания Powercode и Европейская ассоциация программной инженерии предложили программную помощь медицине в борьбе с коронавирусом.

Справка УНИАН. «Глобальный договор ООН» - инициатива ООН, направленная на поощрение социальной ответственности бизнеса и предоставление отчётов об осуществлении такой политики.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram