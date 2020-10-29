Киев. 29 октября. УНИАН. Многие граждане перед местными выборами не верили в положительные изменения по их результатам.

Такое мнение эксперт общественной организации «Институт демократии и социального прогресса» Виктория Захарко высказала во время пресс-конференции на тему: "Диктатура мэров. Есть ли шанс для прогрессивных?", которую проводила в УНИАН ГО «СД Платформа».

По словам Захарко, на этих выборах «все же большая роль отводилась форме, и мало кто интересовался, что предлагают кандидаты, их программами». Она добавила, что основная ставка на местных выборах делалась на внешний вид кандидатов, их рекламу, агитацию и на дарение избирателям масок.

Основатель ГО «СД Платформа», кандидат политических наук Богдан Ференс обнародовал результаты опроса среди кандидатов в местные советы на выборах, которые состоялись 25 октября. По его словам, в опросе приняли участие более 300 кандидатов в депутаты различных уровней, в разных регионах. Опрос проводился с 16 по 25 октября путем заполнения анкеты, которая была доступна онлайн.

По его словам, 44% опрошенных кандидатов ответили, что решили баллотироваться больше года назад, 19% решили баллотироваться только летом, а 18% - «когда предложили, тогда и решили».

Также Ференс сообщил, что почти 40% опрошенных кандидатов сказали, что являются сторонниками социал-демократической идеологии, а 26,3% исповедуют либеральные ценности, 20,7% - национализм, 7% - консерватизм.

По мнению Ференса, возможно, не все кандидаты были откровенными, но 54,3% опрошенных ответили, что выбрали политическую силу, от которой баллотировались на выборах, по идеологическим соображениям, при этом 18% заявили о личных связях с представителями партии, от которой баллотировались.

Он добавил, что 43% опрошенных ответили, их «устраивают» представители политической силы в органах власти, но почти 40% отметили, что частично доверяют, но «есть персонажи в этих политических силах, которые их не устраивают», а 12% - «не устраивает» партийный состав списков.

Кроме того, Ференс отметил, что 60% опрошенных ответили, что не являются членами политической силы, от которой баллотировались на местных выборах.

Также, как показал опрос, почти 30% кандидатов ответили, что сами финансируют собственные избирательные кампании, 19% - что финансово их поддерживают партии, а 36% - финансировали свои избирательные кампании и самостоятельно, и за счет партий.

Ференс отметил, что 39,7% кандидатов сказали, что почти ничего не потратили на избирательные кампании, 18,3% - потратили около 100 долларов, 15,3% - менее 1 тыс. долларов, 13% - до 3 тыс. долларов.

Эксперт ГО «Институт демократии и социального прогресса» Силвестр Носенко сообщил, что за неделю до выборов нельзя было понять, с какими программами шли на выборы кандидаты и какие обязательства перед избирателями они брали. По его словам, к сожалению, на выборах мало внимания уделялось программам кандидатов.

Соучредитель общественной организации «Женское Лобби» Екатерина Задоенко напомнила, что впервые в истории независимой Украины во время кампании по местным выборам были установлены гендерные квоты, согласно которым в избирательных списках должно быть 40% женщин.

«Присутствие женщин в избирательных списках было на уровне 43-44%. Такого в истории Украины высокого показателя не было», - подчеркнула она.

По словам Задоенко, если раньше в списках было значительное количество женщин, то они были в непроходной части списка. По ее словам, если в текущем созыве Киевского городского совета было более 18% женщин, то, как свидетельствуют результаты экзит-полов, количество женщин в столичном совете должно увеличиться на 10%.

В свою очередь эксперт ГО «Институт демократии и социального прогресса» Андрей Шевчук отметил, что во время местных выборов политтехнологи всех партий применяли подходы «Зе команды», использованные на президентских выборах, когда на билбордах было минимум содержания: лицо кандидата, его фамилия и партия, а разница была лишь в цвете рекламных щитов.

По его словам, удивило только количество билбордов на улицах.

«Никто не хотел экспериментировать, никто не хотел делать как-то по-другому, чтобы выделиться», - добавил Шевчук.

По его словам, только избирательная кампания партии "Голос" пыталась быть "какой-то интересной, как минимум, в Киеве", в частности, посылом "Я здесь живу", который обсуждался, в частности в социальных сетях, и это стало также рекламой.

Спикеры, которые представили на пресс-конференции в УНИАН свою оценку предвыборных кампаний и определили основные факторы, которые повлияли на окончательное голосование: основатель ГО «СД Платформа», кандидат политических наук Богдан Ференс; сооснователь ГО «Жіноче Лобі» Екатерина Задоєнко; эсперты ГО «Институт демокрации и социального прогресса» - Силвестр Носенко, Виктория Захарко, Андрей Шевчук.

*** СД Платформа - всеукраинская общественная организация, действующая с 2012 года и представлена ​​в большинстве регионов Украины. Основной целью организации является создание нового качества политической жизни в Украине, с целью преодоления разрывов между богатыми и бедными, борьба с безработицей и популизмом, отстаивание социальной справедливости, права на достойный труд и устойчивое развитие.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/101060-press-konferenciya-v-unian-ot-vseukrainskoy-obshchestvennoy-organizacii-sd-platforma-na-temu-diktatura-merov-est-li-shans-dlya-progressivnyh.html

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Автор: УНИАН