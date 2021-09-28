Представители ГС "Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации" и общественность призывают Дениса Шмыгаля отклонить представленный на рассмотрение правительства законопроект о реформе техосмотра и направить Министерству инфраструктуры Украины для доработки, поскольку в нем есть ряд существенных недостатков.

Киев. 28 сентября. УНИАН. ГС "Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации" обращается к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой отклонить поданный на рассмотрение правительства законопроект касательно реформы технического осмотра автомобилей и разработать новый с участием общественности и экспертной среды.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава ГС "Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации" Игорь Черненко.

"Мининфраструктуры сознательно пренебрегает позицией ГРС (Государственной регуляторной службы – УНИАН) и направляет в Кабинет министров Украины проект закона, который не соответствует принципам регуляторной политики: целесообразности, адекватности, эффективности, сбалансированности, предсказуемости, прозрачности и учета общественного мнения", - отметил он.

По словам Черненко, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина должна реформировать систему проведения техосмотра для легковых авто и внедрить европейские требования.

"ГРС Украины уже не впервые отказывает в согласовании данного проекта закона. ГРС в решениях отметила, что законопроект направлен на создание непрозрачных условий деятельности, создание искусственных препятствий доступа к данной деятельности и содержит коррупционные риски. Также предыдущие редакции проекта получили критику общественности и народных депутатов Украины, а Министерству инфраструктуры было рекомендовано создать рабочую группу с участием народных депутатов и общественности. Эти рекомендации Мининфраструктуры оставляет без внимания", - отметил он.

Игорь Черненко заявляет, что законопроект необходимо полностью переработать, поскольку, по его словам, в документе есть ряд недостатков, а именно: непрозрачная процедура доступа к деятельности по проведению обязательного технического контроля; чрезмерный контроль за субъектами проведения обязательного технического контроля; создание саморегулируемых организаций, которые будут определять правила и стандарты предпринимательской и профессиональной деятельности, которые не прописаны в соответствующем законопроекте и тому подобное.

"Учитывая вышеизложенное, ГС "Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации" считает, что данный проект закона необходимо отклонить и разработать новый с участием экспертной среды и общественности", - резюмировал он.

В пресс-конференции приняли участие: Игорь Черненко, Глава ГС "Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации"; Владимир Коваленко, Член ГС "Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации"; Евгений Скороход, Президент "Всеукраинской ассоциации специалистов по безопасности дорожного движения"; Антон Гарматюк, Президент ГО "Ассоциация субъектов проведения проверок транспортных средств".

Фото: https://photo.unian.net/theme/108484-press-konferenciya-v-unian-imitaciya-reformy-tehosmotra-ministerstvom-infrastruktury-ukrainy.html

Автор: Богдан Слуцкий