Общественные активисты заявили о бездействии органов власти в противодействии застройке земель парка "Голосеевский" и прибрежных территорий в с.Мриги.

Свыше 4 га земли на каскаде озер в поселке Мриги были переданы частным лицам еще во времена Черновецкого, сейчас застройщик начал активные работы по возведению коттеджного городка.

Киев. 23 ноября. УНИАН. Общественные активисты заявили о бездействии органов власти различных уровней по противодействию застройке части земель национального парка "Голосеевский" и прибрежных полос каскада озер в поселке Мриги, расположенном в Голосеевском районе города Киева.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН глава громадской организации "Ревизор" Дмитрий Филон.

Он сообщил, что в 2020 г. общественной организации стало известно от местных жителей, что возле прудов села Мриги осуществляется застройка и вырубка зеленых насаждений. После этого "Ревизор" начал собирать информацию о территории застройки.

"Согласно акту обследования, территория частично входит в границы НПП "Голосеевский", - отметил Филон.

Активист сообщил, что в настоящее время выяснено, что 4,4 га земли природных лугов на каскаде озер в поселке Мрыги были переданы частным лицам в собственность еще во времена мэра Леонида Черновецкого, а сейчас застройщик начал активные работы по возведению здесь коттеджного городка.

По словам Филона, сейчас территория строительства ограждена забором, который местами подходит прямо к глади озера, осуществлена вырубка зеленых насаждений, начата прокладка инженерных сетей. На месте уже есть тяжелая строительная техника.

"В декабре 2009 г. 44 земельных участка на ул. Старообуховской, 24-е в Голосеевском районе решением Киевсовета были переданы преимущественно подставным лицам. При этом земли, которые были переданы, изъяты решением Киевсовета из территории лугов и переведены по функциональному назначению к территориям усадебной и жилой застройки... некоторые земельные участки отведены в нарушение статьи 60 Земельного кодекса и 88 статьи Водного кодекса. Это территория прибрежно-защитной зоны. Потому что там пруд и прибрежная полоса составляет 50 метров. Но земельные участки были выданы вплотную к "зеркалу" озера. Через некоторое время группа людей осуществила скупку земельных участков и объединила их в единый участок, на котором сейчас планируют построить большой коттеджный городок", - отметил Филон.

По его словам, Филона сразу после выяснения этой информации начала обращаться в различные инстанции с целью прекратить незаконную застройку заповедных земель и прибрежной полосы. Сейчас НПП "Голосеевский" имеет акт обследования территории застройки, где указано, что уничтожается растительный, заповедный фонд, который отнесен к Красной книге.

"Они делают обращение на Министерство экологии, в Управление экологии КГГА, но застройка продолжается. То есть это никаким образом не влияет, чтобы что-то остановилось, восстанавливалось... есть и открытое уголовное дело. По некоторым земельным участкам (по этому землеотводу) возбуждено дело в 2019 г. но оно висит", - заявил Филон.

Он обратил внимание, что застройщик осуществил засыпку территории песком, который принадлежит КП "Плесо". Коммунальное предприятие осуществляло в Мригах расчистку озер за бюджетные средства в рамках проекта благоустройства территории и оставило там песок для создания пляжа.

"Интересный факт. Этот проект сотрудник КП "Плесо" где-то потерял. И КП "Плесо" обратилось в Нацполицию с заявлением о потере проекта. И Нацполиция расследует сейчас эту потерю также. В полиции все обращения по Мригам, в отношении любых действий – хищения, застройки, вырубки, уничтожения природного заповедного фонда – все забирает на себя прокуратура и у себя держит. То есть дальше никуда это не идет", - уверяет Филон.

По его словам, активисты обратились и в Голосеевскую райгосадминистрацию, но там порекомендовали в ответ самим обращаться в суд для отстаивания прав территориальной общины.

Филон сказал, что и в КГГА проинформированы о застройке в с.Мриги.

"Но ни одной новости от КГГА, от Управления экологии, Экологической инспекции и даже НПП "Голосеевский" по этому поводу нет. Нет ни одной официальной позиции, ни одного официального публичного обращения для привлечения внимания широкой общественности", - заявил активист.

По его словам, не исключено, что в коттеджном городке планируют проживать "высокопоставленные лица, которые осуществляют влияние на все органы, которые могут как-то блокировать дальнейшую застройку".

"Дальше мы будем продолжать обращение. В дальнейшем мы планируем обратиться в Комитет Верховной Рады по вопросам экологии. Повторно со всей информацией планируем обратиться и в Управление экологии, и к соответствующим профильным заместителям главы КГГА, и к депутатской комиссии по вопросам экологии, повторно к Экологической инспекции, министерству, к НПП "Голосеевский", - сказал Филон, добавив, что вопрос требует огласки, и призвал всех неравнодушных присоединиться к противодействию захвату и застройке охранных земель.

Фото: https://photo.unian.net/theme/109531-press-konferenciya-v-unian-korrupciya-i-bezdeystvie-organov-gosvlasti-v-zahvate-i-zastroyke-zemel-kieva-na-primere-poselka-mrigi.html

Автор: Инна Андалицкая