Обстрелы, дефицит кадров и новые разработки: предприятия корпорации 'Эталон' подвели итоги года (видео)

Для корпорации "Эталон", занимающейся производством автобусов, троллейбусов и грузовиков, 2025 год оказался сложным из-за обстрелов и нехватки рабочей силы, однако это не помешало предприятиям разрабатывать новые модели.

Итоги года для производителей автотранспортных средств и автокомпонентов корпорации "Эталон" президент корпорации Владимир Бутко и руководители предприятий, входящих в ее состав, подвели во время пресс-конференции в пресс-центре УНИАН.

По словам президента корпорации "Эталон", 2025 год для компании напомнил сводку с фронта.

Видео дня

"15 марта ночью прилетело 6 шахидов. Прилетело туда, где стояло 8 троллейбусов по программе ЕБРР (речь идет о закупке троллейбусов для городов за средства кредита ЕБРР, - УНИАН). 2 троллейбуса стали непригодными к использованию. На месяц задержали поставки для города Хмельницкий", - отметил Владимир Бутко.

Это был не единственный прилет по предприятиям корпорации в текущем году. По словам Бутко, также пострадала трансформаторная подстанция на одном из предприятий.

"Мы ищем деньги, чтобы восстановить производство", - подчеркнул Бутко, добавив, что прямой финансовой поддержки от государства корпорация не получает.

Однако ключевой проблемой для корпорации Владимир Бутко называет дефицит рабочей силы.

"Самая главная проблема – это люди. Мы могли бы производить в полтора-два раза больше, если бы были люди", – пояснил Бутко.

Компания заинтересована в привлечении рабочих из-за рубежа: "Если откроется такая возможность, то мы привлечем", – добавил Бутко.

Президент "Эталона" также кратко рассказал о производственных итогах 2025 года для корпорации, а также о новинках в модельном ряду. По его словам, предприятия корпорации в текущем году производили троллейбусы по программе ЕБРР и участвовали в программе "Школьный автобус".

Предприятия корпорации работают над автобусами, которые будут соответствовать стандарту Евро-6, который станет обязательным в Украине с 2027 года. Речь идет, в частности, о 12-метровом автобусе ASTRA.

"Разрабатываем также школьный автобус", - отметил Владимир Бутко.

Генеральный директор ТОВ "Черниговский автозавод", входящего в состав корпорации "Эталон", Сергей Бородуха уточнил, что в 20025 году предприятие выполнило контракт на поставку 42 троллейбусов для города Хмельницкий, которые профинансированы за счет кредитов ЕБРР. Он добавил, что троллейбусы адаптированы для пассажиров на колясках и оснащены системами подсчета пассажиров.

"Несмотря на террор со стороны РФ, завод выполнил заказ", - рассказал Бородуха.

Как и Владимир Бутко, Сергей Бородуха назвал ключевой проблемой дефицит кадров.

В следующем году предприятие планирует работать над совершенствованием троллейбусов и электробусов.

Генеральный директор ТОВ "Черниговский кузнечный завод", который также входит в состав корпорации "Эталон", Виталий Трейтяк рассказал, что предприятие поставляет продукцию как на украинский, так и на европейский рынки.

"Наша продукция присутствует в таких странах, как Польша, Германия, Чехия", - отметил Трейтяк, добавив, что объемы экспорта в текущем году несколько сократились.

"Черниговский кузнечный завод", как и другие предприятия корпорации, также столкнулся с последствиями обстрелов и разрушения оборудования зданий и сооружений и тратить значительные средства на восстановление производства. Несмотря на это, предприятие не остановило модернизацию производства.

Генеральный директор ТОВ "Украинский Кардан" Анатолий Потапенко отметил, что в 2025 году предприятие добавило в модельный ряд 25 различных видов продукции. По его словам, продукция компании поставляется на предприятия Германии, Румынии, Польши.

"Украинский Кардан" также пострадал от обстрелов РФ.

"Часть сооружений нам удалось восстановить", - отметил Потапенко.

Директор ТОВ "Торговый дом "Эталон Авто" Вадим Шкарупин отметил, что в 2025 году ключевым заказчиком автобусов было государство. По его расчетам, с конвейеров украинских производителей до конца 2025 года сойдут 940-950 автобусов, львиная доля из них - это школьные автобусы, производство которых финансируется за счет средств, предусмотренных на программу "Школьный автобус".

Гендиректор другого участника корпорации "Эталон" – ТОВ "Базтехсервис", которая специализируется на производстве грузовых автомобилей, Александр Черницкий рассказал, что в 2025 году стартовала продажа грузовика "Эталон-Т-1223".

Среди производственных планов компании: изготовление фургона, самосвала, мусоровоза.

Также компания изучает возможность производства грузовиков массой до 3,5 тонн, оснащенных как двигателем внутреннего сгорания, так и электрическим двигателем.

В свою очередь, главный конструктор "НИИ Автомобилестроения Эталон" Сергей Кочетов рассказал, что в текущем году подразделение корпорации занималось, в частности, модернизацией электробуса "Мальва-Электро".

"Были проведены работы по увеличению пассажировместимости и запаса хода", – уточнил Сергей Кочетов, добавив, что электробус оборудован системой видеонаблюдения.

Кроме этого, "НИИ Автомобилестроения Эталон" приступил к проектированию трехсекционного трамвая, а также разработал конструкторскую документацию и начал производство автобусов А083-4 "Тюльпан". По словам Кочетова, это междугородный автобус, оснащенный кондиционером и имеющий 40 сидячих мест.

В пресс-конференции по итогам 2025 года для корпорации "Эталон" в УНИАН приняли участие: Владимир Бутко, президент корпорации "Эталон"; Сергей Бородуха, генеральный директор ТОВ "Черниговский автозавод"; Виталий Трейтяк, генеральный директор ТОВ "Черниговский кузнечный завод"; Анатолий Потапенко, генеральный директор ТОВ "Украинский Кардан"; Вадим Шкарупин, директор ТОВ "Торговый Дом "Эталон Авто"; Александр Черницкий, генеральный директор ТОВ "Базтехсервис"; Сергей Кочетов, главный конструктор "НИИ Автомобилестроения "Эталон".

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/127773-press-konferenciya-v-unian-na-temu-itogi-2025-goda-dlya-proizvoditeley-avtotransportnyh-sredstv-i-avtokomponentov-korporacii-etalon.html