Объявлен студенческий конкурс по написанию проекта договора безопасности для Украины

КНЭУ имени Вадима Гетьмана при содействии Национальной ассоциации адвокатов Украины объявляет всеукраинский юридический студенческий конкурс "Новая Украина глазами молодых юристов" на лучшую юридическую студенческую работу по созданию международно-правового договора для Украины после завершения войны.

Об этом было сообщено во время презентации конкурса в пресс-центре УНИАН.

Алексей Шевчук, глава Центра правовой информации, профессионального развития и экспертных исследований Учебно-научного института "Юридический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана" объяснил, что побудило инициаторов конкурса предложить будущим юристам попробовать свои силы в международном праве: "Дело в том, что в последние годы полномасштабного вторжения наша страна находится в режиме турбулентности. Мы много говорим о мирных переговорах, о победе Украины, однако за все эти четыре года никто не спросил молодежь, готова ли она сегодня к новой стране. Поэтому было принято консолидированное решение объявить большой конкурс для молодых юристов совместно с Киевским национальным экономическим университетом и Национальной ассоциацией адвокатов Украины. И этот конкурс называется "Новая Украина глазами молодых юристов".

Шевчук подчеркнул, что этот конкурс - для всех молодых юристов, независимо от того, в каком учебном заведении учится молодой юрист, "будь то Киевский национальный экономический университет, Киевский политехнический институт Сикорского или Украинский католический университет, неважно".

Шевчук подчеркнул, что именно молодые юристы сегодня должны написать договор о безопасности для страны.

"Тот договор о безопасности, о котором все говорят. Однако никто не спросил молодежь, юристов, каким должен быть договор о безопасности и новая Украина в соответствии с нормами международного права, в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Как должна сегодня жить страна, когда война закончится нашей победой?"

Шевчук также сообщил, что призовой фонд конкурса составляет 500 тыс. грн, которые пожертвовали члены НААУ. За первое место победитель получит 200 тыс. грн, второе – 150 тыс., третье – 100, "и 50 тысяч – это по моему усмотрению, как основателя конкурса, выбрать лучшую работу по моему персональному мнению".

В свою очередь, ректор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Дмитрий Лукьяненко отметил: Я думаю, все студенты, которые примут участие в этом конкурсе, определят не только, каким должен быть этот договор о безопасности с точки зрения права, но и определят те моменты, ключевые ориентиры, которые нужно изменить, возможно, в международном праве. И я надеюсь, а заодно и с таким трепетом жду этих работ, в которых мы прочитаем очень нестандартные выходы из нашей страшной ситуации, из которой мировая элита не может найти выхода".

Директор юридического института Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Людмила Кожура подчеркнула: "Мы запускаем не просто конкурс, мы запускаем платформу для молодежи, которая не просто изучает право сегодня, но и готова творить его будущее. Хочу искренне поблагодарить наших стратегических партнеров, наших стейкхолдеров, адвокатское объединение "Барристерс" и, в частности, Алексею Анатольевичу Шевчуку, который является одновременно нашим выпускником и ярким примером того, что бывает, когда сочетаются фундаментальное образование, которым является наш университет, которое предоставляет наш университет, и креативность, и опыт".

В презентации всеукраинского юридического студенческого конкурса в пресс-центре УНИАН приняли участие: Дмитрий Лукьяненко, доктор экономических наук, профессор, ректор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана; Людмила Кожура, доктор юридических наук, профессор, директор юридического института Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана; Светлана Задерейко, кандидат юридических наук, профессор кафедры публичного и международного права, заместитель директора юридического института Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана; Алексей Шевчук, глава Центра правовой информации, профессионального развития и экспертных исследований Учебно-научного института "Юридический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана"; Юрий Радзиевский, глава информационного комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины; Игорь Андреев, глава молодежного комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины.