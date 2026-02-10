Объявлены имена номинантов юбилейной Национальной музыкальной премии YUNA 2026 (видео)

Церемония объявления 15-й юбилейной премии состоялась в пресс-центре информационного агентства УНИАН в прямом эфире.

Во время трансляции церемонии организаторы также рассказали об изменениях в регламенте премии, новой номинации "Лучшая новая версия" и специфике нынешнего сезона YUNA, который является 15-м, юбилейным.

Соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько сообщил, что оргкомитет инициировал спецпроект "15 самых влиятельных артистов за 15 лет". Украинских исполнителей, которые попадут в этот список, выберет жюри премии. Их имена будут объявлены еще до церемонии.

О сотрудничестве с YUNA в рамках 15-й церемонии рассказали представители компаний-партнеров: заместитель главного исполнительного директора по стратегическим маркетинговым коммуникациям и проектам МХП Валерий Бондарь и маркетинг-директор РІЕЛ Борис Цомая.

Зрителей, следивших за объявлением номинантов, приветствовал соучредитель YUNA Мохаммад Захур. Модератором мероприятия стал директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов.

Павел Шилько также рассказал о социальных инициативах и благотворительных проектах YUNA в этом году.

Анна Марченко, представительница компании Deloitte Ukraine, которая традиционно является гарантом прозрачности голосования, представила конверты с результатами голосования жюри в 1 туре в 12 номинациях, которые были открыты во время трансляции мероприятия.

Игорь Панасов пояснил, что номинанты в категории "Лучшая песня к фильму" были отобраны без голосования в 1 туре, поскольку претендентов оказалось всего 8. Он также отметил, что в категорию "Лучший менеджмент артиста", согласно регламенту YUNA, автоматически попали менеджеры исполнителей, номинированных на награды "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа", "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница". Их имена оргкомитет обнародует в ближайшие дни.

Список номинантов YUNA 2026, обнародованный во время церемонии, следующий:

Лучшая песня

Alena Omargalieva - Мужчина

Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не п’яна - Закохана

Drevo - Смарагдове небо

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - ШОВКОВИЦЯ

Jerry Heil - Додай гучності (12 points)

Лучший исполнитель

CHEEV

Drevo

Max Barskih

MONATIK

Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

Alena Omargalieva

DOROFEEVA

Jerry Heil

KOLA

MamaRika

Анна Трінчер

Лучшая поп-группа

100лиця

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

The Byca

Лучшая рок-группа

O. Torvald

РІАNОБОЙ

Ziferblat

СКАЙ

хейтспіч

Лучший дуэт/коллаборация

ADAM & SASHA NOROVA - Ay Ay

Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не П'яна - Закохана

DOROFEEVA & POSITIFF - Смак- печаль

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - ШОВКОВИЦЯ

Jerry Heil & YARMAK - З якого ти поверху неба?

Лучший хип-хоп хит

Jerry Heil - НА КИЛИМІ

OTOY - Пасма

SKOFKA - Стаємо сильнішими

YARMAK - ЗАПОВІТ

Кажанна - boy

Лучший видеоклип

Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не П'яна - Закохана

DOROFEEVA - Японія

DOROFEEVA & POSITIFF - Смак-печаль

Jamala - Ми ховаємся

Jerry Heil - Додай гучності (12 points)

Открытие года

DAMNITSKYI

SASHA NOROVA

The Byca

Zwyntar

Кажанна

Лучшая новая версия

Domiy & Бумбокс - Дитина (Бумбокс cover)

OKS - Роман (НЕАНГЕЛИ cover)

TVORCHI - Мила моя (Володимир Івасюк cover)

Volodymyr Dantes - Одинокая (Ірина Білик cover)

Наталія Могилевська & Lely45 - Відправила Message

(Наталія Могилевська cover)

Христина Соловій & Ірина Білик - Франсуа (Ірина Білик cover)

Лучший альбом

Dakh Daughters - Pandora's Box

DakhaBrakha - Ptakh

Jerry Heil - АРХЕТИПИ

The Maneken - Nova Era

Курган & Agregat - ПОЛЕ КАНІФОЛІ

МУР - РЕБЕЛІЯ [1991]

паліндром - Машина для трансляції снів

Лучшее концертное событие

MAX BARSKIH - Шоу у Палаці спорту

MONATIK - Серія концертів "I.V."

Артем Пивоваров - 7 шоу в Палаці спорту

Наталія Могилевська - Ювілейне шоу

Шугар - Шоу у Палаці спорту

Лучшая песня к фильму

alyona alyona - "А хто хейтить" (OST "10 Блогерят")

DOROFEEVA - "Муракамі" (OST "Песики")

Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" (OST "Відпустка наосліп")

SHUMEI - "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")

Жадан/Турчинов – "Мишоловка" (OST "Мишоловка")

КАРНА - "Атоми" (OST "Каховський обʼєкт")

Михайло Хома & Eugen Khmara - "Там, де Різдво" (OST "Потяг до Різдва")

Тіна Кароль - Вогники (OST "Вартові Різдва")

Имена победителей YUNA 2026 объявят на церемонии награждения, которая состоится 15 апреля 2026 года в столичном Дворце "Украина". В этом зале премия пройдет впервые за последние пять лет.

Генеральный партнер мероприятия – МХП. Партнер – компания РIEЛ. PR-поддержку мероприятия обеспечивает YULA Company.

15-я церемония YUNA станет одним из главных событий весны, которое объединит страну вокруг украинской музыки и подчеркнет вклад тех, кто создает современную музыкальную культуру в Украине.