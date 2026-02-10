Объявлены имена номинантов юбилейной Национальной музыкальной премии YUNA 2026 (видео)

Церемония объявления 15-й юбилейной премии состоялась в пресс-центре информационного агентства УНИАН в прямом эфире.
Во время трансляции церемонии организаторы также рассказали об изменениях в регламенте премии, новой номинации "Лучшая новая версия" и специфике нынешнего сезона YUNA, который является 15-м, юбилейным.
Соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько сообщил, что оргкомитет инициировал спецпроект "15 самых влиятельных артистов за 15 лет". Украинских исполнителей, которые попадут в этот список, выберет жюри премии. Их имена будут объявлены еще до церемонии.
О сотрудничестве с YUNA в рамках 15-й церемонии рассказали представители компаний-партнеров: заместитель главного исполнительного директора по стратегическим маркетинговым коммуникациям и проектам МХП Валерий Бондарь и маркетинг-директор РІЕЛ Борис Цомая.
Зрителей, следивших за объявлением номинантов, приветствовал соучредитель YUNA Мохаммад Захур. Модератором мероприятия стал директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов.
Павел Шилько также рассказал о социальных инициативах и благотворительных проектах YUNA в этом году.
Анна Марченко, представительница компании Deloitte Ukraine, которая традиционно является гарантом прозрачности голосования, представила конверты с результатами голосования жюри в 1 туре в 12 номинациях, которые были открыты во время трансляции мероприятия.
Игорь Панасов пояснил, что номинанты в категории "Лучшая песня к фильму" были отобраны без голосования в 1 туре, поскольку претендентов оказалось всего 8. Он также отметил, что в категорию "Лучший менеджмент артиста", согласно регламенту YUNA, автоматически попали менеджеры исполнителей, номинированных на награды "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа", "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница". Их имена оргкомитет обнародует в ближайшие дни.
Список номинантов YUNA 2026, обнародованный во время церемонии, следующий:
Лучшая песня
Alena Omargalieva - Мужчина
Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не п’яна - Закохана
Drevo - Смарагдове небо
IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - ШОВКОВИЦЯ
Jerry Heil - Додай гучності (12 points)
Лучший исполнитель
CHEEV
Drevo
Max Barskih
MONATIK
Артем Пивоваров
Лучшая исполнительница
Alena Omargalieva
DOROFEEVA
Jerry Heil
KOLA
MamaRika
Анна Трінчер
Лучшая поп-группа
100лиця
Chico & Qatoshi
KAZKA
MOLODI
The Byca
Лучшая рок-группа
O. Torvald
РІАNОБОЙ
Ziferblat
СКАЙ
хейтспіч
Лучший дуэт/коллаборация
ADAM & SASHA NOROVA - Ay Ay
Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не П'яна - Закохана
DOROFEEVA & POSITIFF - Смак- печаль
IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - ШОВКОВИЦЯ
Jerry Heil & YARMAK - З якого ти поверху неба?
Лучший хип-хоп хит
Jerry Heil - НА КИЛИМІ
OTOY - Пасма
SKOFKA - Стаємо сильнішими
YARMAK - ЗАПОВІТ
Кажанна - boy
Лучший видеоклип
Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не П'яна - Закохана
DOROFEEVA - Японія
DOROFEEVA & POSITIFF - Смак-печаль
Jamala - Ми ховаємся
Jerry Heil - Додай гучності (12 points)
Открытие года
DAMNITSKYI
SASHA NOROVA
The Byca
Zwyntar
Кажанна
Лучшая новая версия
Domiy & Бумбокс - Дитина (Бумбокс cover)
OKS - Роман (НЕАНГЕЛИ cover)
TVORCHI - Мила моя (Володимир Івасюк cover)
Volodymyr Dantes - Одинокая (Ірина Білик cover)
Наталія Могилевська & Lely45 - Відправила Message
(Наталія Могилевська cover)
Христина Соловій & Ірина Білик - Франсуа (Ірина Білик cover)
Лучший альбом
Dakh Daughters - Pandora's Box
DakhaBrakha - Ptakh
Jerry Heil - АРХЕТИПИ
The Maneken - Nova Era
Курган & Agregat - ПОЛЕ КАНІФОЛІ
МУР - РЕБЕЛІЯ [1991]
паліндром - Машина для трансляції снів
Лучшее концертное событие
MAX BARSKIH - Шоу у Палаці спорту
MONATIK - Серія концертів "I.V."
Артем Пивоваров - 7 шоу в Палаці спорту
Наталія Могилевська - Ювілейне шоу
Шугар - Шоу у Палаці спорту
Лучшая песня к фильму
alyona alyona - "А хто хейтить" (OST "10 Блогерят")
DOROFEEVA - "Муракамі" (OST "Песики")
Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" (OST "Відпустка наосліп")
SHUMEI - "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")
Жадан/Турчинов – "Мишоловка" (OST "Мишоловка")
КАРНА - "Атоми" (OST "Каховський обʼєкт")
Михайло Хома & Eugen Khmara - "Там, де Різдво" (OST "Потяг до Різдва")
Тіна Кароль - Вогники (OST "Вартові Різдва")
Имена победителей YUNA 2026 объявят на церемонии награждения, которая состоится 15 апреля 2026 года в столичном Дворце "Украина". В этом зале премия пройдет впервые за последние пять лет.
Генеральный партнер мероприятия – МХП. Партнер – компания РIEЛ. PR-поддержку мероприятия обеспечивает YULA Company.
15-я церемония YUNA станет одним из главных событий весны, которое объединит страну вокруг украинской музыки и подчеркнет вклад тех, кто создает современную музыкальную культуру в Украине.