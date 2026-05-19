Объявлены номинанты премии Blogger Awards 2026 (видео)

В пресс-центре УНИАН состоялась пресс-конференция, посвященная объявлению номинантов Всеукраинской единой официально зарегистрированной премии для звезд, блогеров, экспертов и брендов Blogger Awards 2026.

Участниками мероприятия стали: Татьяна Савицкая – основательница Blogger Awards UA и Influence Company, общественная деятельница и волонтер; Татьяна Таран – руководитель отдела Influence Company; Yen Maple – инфлюенсер; Алина Гниденко – креативный блогер-дизайнер.

В пресс-центре УНИАН были официально представлены номинанты премии в двадцати четырех номинациях, которые в этом году будут претендовать на победув ключевых категориях украинского digital-пространства.

Организатор премии, топ-эксперт по инфлюенс-маркетингу, основательница Blogger Awards UA и Influence Company Татьяна Савицкая обнародовала номинации и претендентов на премию.

В номинации "Блогер №1 Украины 2026": Кэнди Суперстар, Яна Дога, Стася Макеева, Леся Никитюк, Таня Парфильева.

В номинации "Инфлюенсер УКРАИНЫ 2026": Даша Квиткова, Андрей Гаврилов, Олег Машуковский, Дмитрий Комаров, Анастасия Стадник.

В номинации "Лидер влияния 2026": Сергей Притула, Игорь Лаченков, Миша Лебига, Александр Терен, Алина Михайлова, Тарас Чмут.

В номинации "Блогер-прорыв года 2026": Юлия Норец, Yen Maple, Руслан Цыганков, Анетта Барсивна, Та Сама Марина, Яна Метьолкина.

В номинации "ТОП-блогер Украины 2026": Юлия Верба, Анастасия Воскобойник, Анастасия Скальницкая, Ирина Пистрюга, Дарья Пазюк, Алина Френдий, Галина Полудневич.

В номинации "ТОП-инфлюенсер УКРАИНЫ 2026": Виктория Маремуха, Сабина Мусина, Алена Чаринцева, Анна Черненко, Маришка MDVSK, Аня Бузинская, Rusalochka XL.

В номинации "Лидер женского бизнеса Украины 2026": Анна Кравченко, Даша Кацурин, Валерия Гузема, Даша Кочурина, Анна Завертайло, Сабина Мусина.

В номинации "Мамы нового поколения в Украине 2026": Инна Мирошниченко, Александра Тарнавская, Ярина Черногуз, Анастасия Муцей, Анна Шапочкина, Дариана Корецкая, Ксения Шен.

В номинации "Инста-папа Украины 2026": Даниэль Салем, Геворг Берчян, Александр Пазюк, Дима Варвару, Алексей Друк.

В номинации "Лидер спортивного влияния Украины 2026": Александр Усик, Элина Свитолина, Владислав Гераскевич, Жан Беленюк, Александр Зинченко.

В номинации "Семья года блогеров 2026": Наталья Литвин и Саша Куровский, Виталий и Анастасия Богомоловы, Олег и Татьяна Гамал, Григорий и Кристина Решетники, MamaRika и Сергей Середа, Андрей и Марина Галин.

В номинации "Лидер мужского контента 2026": Максим Оптимист, Алексей Дурнев, Андрей Лузан, Александр Роменский, Василий Байдак, Тарас Нестеренко.

В номинации "Лидер женского контента 2026": Даша Кубик, Анастасия Ткаченко, Даша Майорова, Наталья Татаринцева, Виктория Маремуха, Лера Мандзюк.

В номинации "Лучший спортивный блог 2026": Ульяна Вернер, Марина Узелкова, Алексей Новиков, Василий Вирастюк, Юлия Науменко.

В номинации "Лучший стильный инфлюенсер 2026": Надин Головчак, Алина Гниденко, Анна Притула, Юлия Стайловер, Людмила Луцук, Ирочка Пономаренко.

В номинации "Лучший beauty-инфлюенсер 2026": Егор Андрюшин, Александр Федив, Дани Дарк, Дарья Пиаста, Роксолана Чуняк.

В номинации "Лучший фуд-инфлюенсер 2026": Владимир Ярославский, Влад Шевченко, Валерия Матрохина, Алик Мкртчян, Виктория Ускова, Оля Пташка.

В номинации "Уличный медиа-инфлюенсер 2026": Это Олег, Max Sviy, Николас Карма, Ангелина Пичик, Александр Преподобный.

В номинации "Волонтерство, благотворительность, гражданская позиция": Марк Куцевалов, Антон Тимошенко, Дэн Поветкин, Олег Гороховский, Ефим Константиновский.

В номинации "Лучший YouTube-канал 2026": Маша Ефросинина, Дмитрий Гордон, Василий Тимошенко, Алина Доротюк, Ева Коршик, Слава Дёмин, Андрей Бедняков.

В номинации "Самый популярный TIK-TOK-блогер 2026": Анастейша, Яна Дога, Семья Макеевых, Олег Машуковский, Кенди Суперстар.

В номинации "Лучшая актриса Украины 2026": Антонина Хижняк, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Анастасия Цимбалару, Анна Кошмал, Анна Саливанчук.

В номинации "Лучший актер Украины 2026": Александр Рудинский, Алексей Суровцев, Андрей Исаенко, Станислав Боклан, Андрей Фединчик

В номинации "Лучший концептуальный блог 2026": Ирина Зелинская, Квиткова Тати, Марина Король, Иванка Family.

Официальное голосование за номинантов начнется уже 20 мая на официальном сайте премии.

Имена победителей Blogger Awards 2026 будут объявлены 27 июня во время церемонии, которая состоится в Regent Hill.

Во время пресс-конференции Татьяна Савицкая также поделилась опытом проведения премии в предыдущие годы и рассказала о нововведениях, которые ждут гостей и участников мероприятия этого года. Она объявила, что в этом году впервые в истории премия претендует на статус украинской Met Gala, объединяя цифровую культуру, моду, искусство и влияние современных медиа. Главной темой церемонии этого года станет "Digital – это искусство", что станет основной концепцией мероприятия, сценических решений и образов гостей.

Также она сообщила, что в этом году премию ждет ребрендинг: United Blogger Awards (UBA). По словам Татьяны Савицкой, в этом году проект выходит на новый этап развития и берет курс на глобализацию украинского digital-сообщества; "В этом году мы ожидаем более 100 миллионов охвата нашей премии. Это официальная история, я уверена, что мы выйдем далеко за пределы нашей страны и привлечем международное внимание к нашему украинскому диджитал-пространству, покажем, насколько сильные люди есть сегодня у нас здесь".

Большое внимание во время пресс-конференции уделили благотворительному сбору средств для бригады, в которой ранее служил родной брат организатора, погибший, защищая Украину.

Также спикеры говорили о развитии украинского инфлюенс-маркетинга, влиянии блогерского сообщества и важности благотворительных инициатив в современных реалиях.