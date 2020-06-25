В Одессе в прибрежной зоне под видом санатория незаконно строят жилой комплекс (фото, видео)

Председатель общественной организации "Союз юристов Одесской области" Александр Рябец заявил, что инвесторы, которые уже начали покупать квартиры в будущих новостройках, рискуют быть обманутыми, поскольку по документам сооружают санаторий, а не жилье.

Киев. 25 июня. УНИАН. В Одессе в прибрежной зоне под видом санатория незаконно строят четыре 21-этажных жилых дома.

Об этом участники пресс-конференции - председатель общественной организации "Союз юристов Одесской области" Александр Рябец и общественный деятель, адвокат Олег Ковальчук заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Рябец сообщил, что речь идет о землях бывшего санатория "Магнолия", который существовал более 100 лет и несколько лет назад был разрушен. Долгое время учреждение находилось в государственной собственности, а впоследствии непонятным образом стало частным. После этого на месте бывшего санатория началась якобы реконструкция зданий. Фирма-владелец заключила договор аренды на земельный участок под санаторием якобы для его реконструкции. При этом Рябец отметил, что целевое назначение земли не меняли - это земли оздоровительного назначения, поэтому, кроме оздоровительных объектов, на этих землях не могут строить другие.

Рябец заявил, что застройщик начал возводить четыре 21-этажных дома и уже начал через фонды привлекать средства инвесторов - физических лиц, приобретающих квартиры в так называемом "санатории".

Он также отметил, что продаются квартиры в будущем "санатории" по цене от 1 тыс. 420 долларов за квадратный метр. По словам юриста, если принять во внимание общую площадь зданий - 15 тысяч квадратных метров, то окажется, что в целом планируют продать квартиры на сумму более 200 млн долларов.

Кроме того, Рябец отметил, что в нарушение законодательства разрешение на строительство выдал местный департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции, хотя на такие крупные объекты разрешения выдает центральный аппарат Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Также Рябец сообщил, что правоохранительные органы знают об этой ситуации, и Госбюро расследований даже некоторое время расследовало уголовное дело о мошенничестве со стороны фондов, которые собирают средства инвесторов.

"Мы почти год назад обратились в ГБР, поскольку местные правоохранители не видели там нарушения закона, центральный аппарат ГБР открыл производство, и некоторое время расследовали дело, вызвали меня на допрос. Также были допрошены руководители застройщика.

Но потом, когда сменилось руководство ГБР, хочу заметить, что застройщик - это киевская компания, приближенная к Офису президента. И как только сменился руководитель ГБР, мы получили через некоторое время сообщение о закрытии дела. Мы обращаем внимание, чтобы было проверено, нет ли влияния от Офиса президента", - подчеркнул юрист.

Вместе с тем Рябец заявил, что не собирается сдаваться и обжалует решение о закрытии производства в суде и будет добиваться, чтобы дело было доведено до суда.

В то же время Рябец подчеркнул, что люди, которые покупают квартиры в будущем жилом комплексе, очень рискуют, поскольку, согласно документам, на месте бывшего санатория возводится новый, но фактически речь идет о строительстве жилого комплекса.

По словам юриста, поэтому жилье в таком комплексе невозможно будет легализовать, так как не изменено целевое назначение земли. Таким образом будущие владельцы, если и получат жилье, то по документам квартир иметь не будут, заявил Рябец.

"Жилищные фонды собирают средства и якобы продают квартиры. Хотя на самом деле речь идет о продаже санатория. Ввести в эксплуатацию данные дома законно будет невозможно, так как они не соответствуют генеральному плану, земельный участок не соответствует целевому назначению, не говоря уже о том, что будет заблокирован доступ к морю других граждан, что является не только нарушением Земельного и Водного кодексов, а и Конституции Украины, которая определяет водные объекты как достояние всего украинского народа. Фактически фонды сейчас продают воздух и обманывают, что все разрешения на строительство у них есть", - подчеркнул юрист.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/97490-press-konferenciya-v-unian-v-odesskom-obnovlennom-sanatorii-magnoliya-uzhe-nezakonno-prodayut-kvartiry-ot-zastroyshchika-kotorogo-svyazyvayut-s-opu-kto-poneset-otvetstvennost.html

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