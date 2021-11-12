Опрос показывает, что даже смерть знакомых от коронавируса не побуждает людей задуматься о вакцинации.

Киев. 12 ноября. УНИАН. Около миллиона украинцев верят в необратимые мутации в организме из-за вакцины от COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН, на которой были представлены результаты всеукраинского социологического исследования "Вакцинация и граждане: Октябрь 2021", сообщил исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Вадим Денисенко.

Говоря о результатах исследования, он рассказал, что 10% антивакцинаторов считают, что в случае получения антиковидной вакцины у них начнутся необратимые мутации в организме.

"То есть, мы можем сейчас говорить, что есть 1 миллион украинцев, как минимум, а реально - чуть-чуть больше... считает, что антиковидная вакцина приведет к мутации их организма, к чипизации их организма и так далее", - подчеркнул он.

Денисенко пояснил, что у участников опроса спросили, если они не собираются вакцинироваться, то почему. "На первом месте с огромным отрывом - 48% - "не доверяю вакцине вообще"... Дальше идет, на втором месте - "боюсь мутаций" - 10%", - сказал Денисенко.

Кроме того, в частности, 9% ждут результатов долгосрочных исследований по вакцинам, 7% считают, что имеют сильный иммунитет, 3% не доверяют отечественным врачам; по состоянию здоровья – 2%, 1% указали, что вакцинироваться им запретила церковь.

Также участникам опроса задавали вопрос, есть ли среди их знакомых, близких, родственников умершие от COVID-19. "Среди тех людей, у которых среди близких родственников или друзей есть умершие от ковида, корреляция по отношению к вакцинации такая же, как и по всему населению. То есть смерть близкого человека не заставляет человека задуматься о том, что вакцина может помочь", - подчеркнул Денисенко.

В свою очередь, доктор социологических наук Александр Шульга также рассказал, что, согласно результатам исследования, "условно наименьшей долей тех, кто вакцинировался - получил первую или две дозы, - является молодежь до 24 лет".

По региональному распределению, добавил он, на юге доля тех, кто не желает вакцинироваться, и тех, кто вакцинировался, ниже.

Среди прочего, отметил Шульга, среди партий, которые преодолевают 5-процентный барьер, если бы выборы в парламент прошли в ближайшее воскресенье, больше всего тех, кто не хочет вакцинироваться и кто меньше всего вакцинировался, - среди сторонников "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батькивщины".

"Больше всего тех, кто у нас выступает за вакцинацию, сами вакцинировались, по крайней мере первую дозу получили, - среди избирателей партии "Сила и честь" - у них 52% электората... вакцинировались. Также - "Европейская солидарность" - 47% среди сторонников "Европейской солидарности", - рассказал эксперт.

В то же время среди избирателей "Слуги народа", по данным опроса, количество тех, кто вакцинировался, и тех, кто еще не сделал этого или не собирается этого делать вообще, является почти равным.

Кроме того, у тех, кто еще не вакцинировался, но хотел бы сделать это вскоре (20% опрошенных), спросили, почему они не сделали этого раньше. Лишь 5% из них ответили, что причиной было отсутствие доступной вакцины.

"То есть вопрос был не в том, что вакцины нет, а в том, что, во-первых, они не хотели вакцинироваться, а потом изменили свое мнение, - это среди таких людей, которые хотят вскоре вакцинироваться, - 21%. 18% среди них говорят, что не было времени вакцинироваться. 16% среди этих людей говорят, что переболели COVID, и таким образом, имели антитела... Также 14% говорят, что не было потребности, а сейчас надо", - сказал Шульга.

Также руководитель программы "Медицина" UIF Дмитрий Турчак сообщил, что почти 53% граждан Украины выступают против обязательной вакцинации от COVID-19. Больше всего противников этого - среди молодежи до 24 лет.

"Абсолютное большинство граждан выступают против ограничения прав для невакцинированных от коронавируса. Особенно это касается ограничений посещать продуктовые магазины, доступа к работе, доступа к обучению и ограничения поездок в общественном транспорте", - рассказал он.

При этом старшее поколение больше поддерживает ограничение массовых мероприятий и посещения кафе, а молодежь не приемлет почти никаких ограничений.

*** Исследование, проведенное компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу UIF, проводилось 23 октября - 2 ноября. Объем выборки - 2 тыс. 400 респондентов. Методология опроса face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов "LEMUR". Генеральная совокупность опроса составляет 30 млн 842 тыс. 531 житель Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым) в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2%.

Автор: Таня Поляковская