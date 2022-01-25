Активнее всего отслеживают этот вопрос люди в возрасте 45+ и меньше всего люди в возрасте 18-27 лет.

Киев. 25 января. УНИАН. Около трети украинцев не следят за новостями, которые связаны с конфликтом между Украиной и Россией.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, ссылаясь на результаты социологического исследования "Готовы ли украинцы к большой войне".

В рамках опроса респондентам задавали вопрос: "Насколько регулярно вы следите за новостями на тему конфликта Украины и России?".

Ответ "практически не выхожу из новостей на эту тему" указали 7% респондентов, "несколько раз в день" – 35%, "не чаще чем один раз в день" – 31%, "не чаще, чем один раз в неделю" – 19%, "вообще не слежу" ответили 8% респондентов.

"То есть можно сказать, что 27% украинцев, то есть фактически треть украинцев, де-факто или почти не следят, или вообще не следят за новостями, которые связаны с конфликтом между Украиной и Россией", - резюмировал Денисенко.

Согласно результатам исследования, все время просматривают новости 56% мужчин и 34% опрошенных женщин. Также треть женщин – 33% - фактически не интересуются темами, связанными с возможной агрессией РФ; мужчин среди таких 18%.

Как отметил Денисенко, гораздо активнее включены в этот вопрос люди в возрасте 45+ и меньше всего - люди в возрасте 18-27 лет.

Исследование выявило, что 82% опрошенных слышали новость, что РФ наращивает силы на границах с Украиной, еще 15% - слышали, но не знают детали. Вообще не слышали об этом 3%.

"73% молодых людей только "слышали" об этом деле... То есть молодежь достаточно легко относится к этому вопросу и считает, что по сути ничего серьезного, с их точки зрения, не происходит", - добавил Денисенко.

Респондентов также просили объяснить, как они относятся к новости о том, что РФ наращивает силы на границах с Украиной. Предлагались варианты ответов.

Так, 37% считают, что наращивание количества российских войск возле границ Украины - это торг со стороны России относительно того, чтобы страны НАТО гарантировали невступление Украины в Альянс; 33% говорят о том, что существует реальная угроза нападения России/введения российских войск на территорию Украины; что угрозы нет, это просто информационная политика со стороны западных партнеров, в частности США, с целью склонить Украину к выполнению Минских соглашений, сказали 5%; что Россия "бряцает" оружием, реальной угрозы не существует, сказали еще 5%; что угрозы никакой нет, это результат информационной политики со стороны украинской власти и СМИ – отметили 4%. Тяжело было ответить и не имели однозначного мнения по этому вопросу – 15%.

"То есть по состоянию на сегодняшний день как минимум 14% говорят о том, что никакой угрозы нет и еще 15% не имеют ответа, есть ли угроза, или ее нет. А о том, что будут прямые военные действия, говорит треть населения – это 33% украинцев", - резюмировал Денисенко.

Опрос проводился в период с 1 по 23 января 2022 г. В онлайн-опросе приняли участие 1200 респондентов из разных регионов Украины (кроме городов на временно неподконтрольных территориях части Донецкой и Луганской областей, оккупированной АР Крым). Статистическая погрешность не превышает 2,89%.