Экологи представили мобильную станцию экологического мониторинга, способную измерять значение 22 параметров окружающей среды (видео)

Станция может измерять значение 22 параметров, в том числе оксида углерода, диоксида серы, озона, температуры воздуха, атмосферного давления, солнечной радиации и других.

Киев. 13 августа. УНИАН. Эксперты в сфере экологии и устойчивого развития Павел Хазан и Алексей Ангурец представили сегодня, 13 августа, на пресс-конференции в УНИАН в Киеве мобильную референтную станцию экологического мониторинга «Эол-1», которая будет измерять физико-химические параметры окружающей среды в Днепропетровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, эксперты сообщили, что станция в автоматизированном режиме может измерять значение 22 параметров, в том числе оксида углерода, диоксида серы, озона, температуры воздуха, атмосферного давления, солнечной радиации и других.

Экологи подчеркнули, что такой экомониторинг очень важен для того, чтобы благодаря контролю осуществлять работу с предприятиями по установлению дополнительных фильтров и уменьшению выбросов в окружающую среду.

Ангурец также сообщил, что эта станция была приобретена в конце 2019 года.

«Эта мобильная станция была куплена в конце 2019 года по системе электронных закупок. Ее стоимость составила 13,5 млн грн», - сказал он.

Хазан подчеркнул, что эта мобильная станция является частью разветвленной системы экомониторинга в Днепропетровской области.

«Мы имеем систему из 14 стационарных станций, которые находятся в разных городах Днепропетровской области. Информация, которую мы получаем с их помощью, в режиме онлайн появляется на сайтах Центра экологического мониторинга и наших партнеров... Кроме стационарных станций, у нас есть 3 мобильные станции» - сказал он.

Эксперт Хазан также сообщил, что в этом году Центр экологического мониторинга планирует установить первую станцию водного мониторинга в Днепропетровской области.

«Мы планируем установить в этом году первую стационарную станцию водного мониторинга. Мы будем давать информацию о состоянии поверхностных вод в реке Днепр», - сказал он.

Также эксперты выразили надежду, что такие системы вскоре появятся и в других областях.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/98720-prezentaciya-referentnoy-mobilnoy-stancii-ekologicheskogo-monitoringa-v-unian.html

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