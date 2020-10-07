По его мнению, есть угроза срыва выборов в местные советы в тех зонах, где активно распространяется коронавирусная болезнь.

Киев. 7 октября. УНИАН. Глава Медицинской комиссии Киева, доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Т. Шевченко, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей считает необходимым пересмотреть организацию избирательного процесса с карантинной точки зрения.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в агентстве УНИАН.

Гелевей убежден, что проблем с дезинфицирующими средствами на избирательных участках не будет. Однако он отметил, что есть необходимость в пересмотре рекомендаций по организации голосования в условиях эпидемии.

«Большинство избирательных участков у нас в школах. Для школ мы достаточно закупили централизованно дезинфицирующие средства, и с этим проблем нет. Думаю, в том числе не будет и на избирательных участках. На выборах будут другие проблемы, связанные с волеизъявлением людей, которые на самоизоляции. Когда читаю их карантинные ограничения, где говорится, что могут прийти в маске и перчатках, - то для меня это ужас. Если бы так легко было бороться с Ковидом, то, наверное, не писали бы за границей целые инструкции, как надевать-снимать средства индивидуальной защиты», - отметил Гелевей.

По его словам, пока не ясно, как будут запускать людей на избирательные участки, потому что разрешается присутствие за столом, где выдают бюллетени, только трех человек.

«То есть, очень много моментов не урегулированы, а если урегулированы, то неправильно. И я думаю, что в таких зонах, как Киев, Харьков, может произойти срыв выборов в местные советы. Надо пересмотреть организацию избирательного процесса с карантинной точки зрения. Потому что все идет к тому, что, если у нас всегда где-то 60% избирателей голосуют, то дай Бог, чтобы сейчас 30% пришло, особенно в зонах, где активно распространяется коронавирусная инфекция», - сказал Гелевей.

По его мнению, в таких зонах следовало бы перенести выборы хотя бы на 2 месяца.

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Автор: УНИАН