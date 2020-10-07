На сегодняшний день в столице 19 больниц принимают больных коронавирусной болезнью, предлагается подключить еще одно медучреждение.

Киев. 7 октября. УНИАН. Киев может задействовать для лечения больных COVID-19 в стационаре минимум 500 коек в медицинских учреждениях Академии медицинских наук Украины.

Об этом заявил на брифинге в УНИАН глава медицинской комиссии Киева, доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Т. Шевченко, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

«Уже начинается проблема в Киеве (с размещением в медучреждениях больных коронавирусной болезнью - УНИАН). Мы привлекли уже много медучреждений к лечению больных, пораженных COVID-19. Мы уже сегодня открыли 2 тысячи 268 коек для лечения больных. Если длительное время мы были на грани в 50% (заполненности коек), то на сегодняшний день мы эту грань перешли. У нас в киевских больницах находятся 1587 больных COVID-19. Это очень значительная для Киева цифра. Есть медучреждения, которые под завязку заполнены больными. Это - Александровская больница, 4-я больница. Мы дополнительно открыли 8-ю больницу для приема больных - это 400 коек, и она уже почти вся заполнена», - прокомментировал Гелевей.

Он отметил, что из-за постоянного прироста людей, нуждающихся в госпитализации, планируется подключить другие медицинские учреждения к борьбе с коронавирусной болезнью. «На сегодняшний день у нас 19 медучреждений привлечены к приему больных с коронавирусной инфекцией. Если такие тенденции будут продолжаться, то этого явно не хватает. И мы хотим привлечь сейчас еще 20-е медицинское учреждение, это, в частности, 12-ю больницу», - сообщил председатель медкомиссии Киева.

Вместе с тем он выразил убеждение, что город должен сохранить работу по профилю многопрофильных больниц, которые оказывали бы помощь киевлянам с хроническими болезнями или другими инфекционными, отличными от COVID-19.

«Мы уже столкнулись с тем, что у нас нет возможности качественно оказывать помощь больным, которые поражены другими болезнями, которые имеют хронические заболевания», - сказал Гелевей и отметил, что следствием короновирусной пандемии может быть увеличение числа умерших от хронических болезней, потому что люди не получили своевременно необходимую медицинскую помощь. Как выход из ситуации, добавил он, рассматривается возможность привлечь мощности медучреждений Академии медицинских наук, которых много в столице.

«По своей мощности они имеют более 11 тысяч коек. Я общался с главой Академии медицинских наук господином Цымбалюком. Он говорит, что готовы отдать места в его медицинских учреждениях. И там можно разрабатывать и новые методики лечения коронавирусной инфекции, потому что в этих заведениях собрана элита медицинской науки. В сумме готовы минимум 500 коек отдать», - сообщил Гелевей.

При этом он подчеркнул, что для подготовки таких учреждений к приему больных COVID-19 нужно время, также необходимо закупить лекарства и средства индивидуальной защиты.

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Автор: УНИАН