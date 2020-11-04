По мнению студентов и преподавателей, решение о реорганизации колледжа инициировано рейдерами, связанными с Москвой, с целью захвата 16 га столичной земли под застройку.

Киев. 4 ноября. УНИАН. В Киеве представители Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного призывают власти вмешаться в ситуацию с реорганизацией заведения, направленной на рейдерский захват.

Об этом в пресс-центре УНИАН сказали участники пресс-конференции на тему: "Преследование тренеров, студентов и сотрудников Олимпийского колледжа, участвующих в протестах против незаконного распоряжения Кабмина о его ликвидации в интересах столичных застройщиков и агентов Москвы".

Преподаватель колледжа Юрий Самсон заявил, что фактически второй месяц продолжается конфликтная ситуация, которая "связана с реорганизацией, а по факту, ликвидацией Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного".

Он выразил убеждение, что эта ситуация вызвана незаконным, по его мнению, распоряжением правительства от 2 сентября 2020 года о реорганизации Олимпийского колледжа.

"К большому сожалению, два месяца эта ликвидация сопровождается абсолютно незаконными действиями со стороны правительства, со стороны Министерства образования и науки, и буквально 28 октября состоялась очередная эскалация конфликта, когда территория колледжа, административное здание в прямом смысле были захвачены рейдерами. Эти рейдеры представляют юридические лица, они представляют киевских застройщиков, и есть все данные, свидетельствующие о том, что они напрямую связаны с Москвой, то есть с Российской Федерацией - страной-агрессором", - подчеркнул Самсон.

В свою очередь, председатель профсоюза колледжа Дмитрий Несвятипаска сказал, что сейчас заведение по сути захвачено. "Захвачено представителями обществ с ограниченной ответственностью, а именно Александром Москаленко. По территории заведения сейчас передвигаются и постоянно там находятся неизвестные лица, одетые во все черное, то есть, обычные "титушки", которые даже на второй день своего пребывания в заведении "отстранили", так сказать, нашу охрану, все представители которой участвовали в российско-украинской войне", - подчеркнул Несвятипаска.

Также он сказал, что работников заведения пытаются запугивать и давить на них.

Председатель профсоюза отметил, что фактически заведением теперь руководит Москаленко, который известен тем, что "в свое время довел до банкротства футбольный клуб "Арсенал".

Спортсмен, тренер колледжа Богдан Грицай рассказал, что за всю историю Олимпийский колледж воспитал 23 олимпийских чемпиона, 196 чемпионов мира, 45 заслуженных мастеров спорта и более 2 тыс. мастеров спорта.

Он отметил, что после нападения России на Украину в 2014 году заведение забрало к себе около 15-20% тренеров из Донецкой и Луганской областей, а также талантливых детей на обучение. "Они прошли муки. Они видели своими глазами, что происходило в Донецке и Луганске, и сейчас они видят, что происходит в нашем колледже, что неизвестные люди в черном - это копия, как было у них в училище в 2014 году. Родители напуганы, дети все напуганы, они не знают, что делать. Я прошу президента Украины Владимира Зеленского повлиять на ситуацию и остановить тех людей, которые сейчас осуществляют рейдерский захват", - подчеркнул Грицай.

Преподаватель Самсон добавил, что они обращаются не только к Зеленскому, но и к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой. "Мы надеемся, что законно будет остановлена не просто реорганизация, ликвидация уникального учебного заведения, но и то беззаконие, абсолютное откровенное, которое происходит в столице Украины", - сказал Самсон.

Он добавил, что впервые рейдеры попытались захватить колледж 24 сентября. "Произошло это с избиением студентов, избиением преподавателей, с похищениями и незаконными арестами на территории колледжа", - заявил преподаватель колледжа.

В этой связи адвокат пострадавших работников и студентов Виталий Цокур сообщил, что сейчас продолжается досудебное расследование по факту хулиганских действий, совершенных на территории колледжа 24 сентября, в ходе встречи с ректором Национального университета физического воспитания и спорта Украины Евгением Имасом, возглавляющим комиссию по реорганизации колледжа. По словам адвоката, в тот день ректора якобы "хотели, так сказать, отнести к мусорнику".

Как сказал адвокат, вчера он и студент колледжа Егор Батарон, которого пытаются посадить в тюрьму, ходили на допрос в следственные органы и дали показания.

Адвокат подчеркнул, что никто на самом деле не хотел "отнести Имаса и бросить в мусорник, то есть провести некую незаконную мусорную люстрацию".

"Этой встречи предшествовал ряд событий, которые заключаются в том, что и студенты, и работники колледжа высказывали позицию против присоединения к университету. Аргументов, мне кажется, больше чем достаточно для того, чтобы их учитывать", - сказал Цокур.

Также адвокат отметил, что напряжение увеличивалось из-за отсутствия нормального диалога. "Понимаете, что Имас позаботился, насколько нам известно, о том, что могут возникнуть какие-то столкновения, поэтому он сразу позвал с собой, в частности, сотрудников полиции", - сказал защитник.

В то же время, как утверждает адвокат, ситуация развивалась таким образом, что на территории колледжа собралась толпа, в том числе из работников колледжа, которые выражали возмущение по поводу Имаса, но и ректор "фактически своим поведением провоцировал других людей вместе с теми лицами, которые при нем присутствовали".

"Работники полиции изначально должны были предпринять какие-то меры, чтобы не возникало конфликтных ситуаций, но работники полиции этого не делали", - сказал адвокат.

Также адвокат подчеркнул, что, по его мнению, работники полиции превысили свои полномочия. "Мы обратились в территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве с заявлением о совершении уголовных преступлений, которые заключаются в том, что, во-первых, были превышены полномочия, в частности, работником Деснянского управления полиции путем того, что он дубинкой ударил Жданович Екатерину (председателя студенческого самоуправления), а также фактов незаконного задержания", - сказал адвокат.

В тот день были задержаны студент Егор Батарон и председатель профсоюза колледжа Дмитрий Несвятипаска.

Преподаватель колледжа Самсон добавил, что конфликт, произошедший 24 сентября, был заранее запланирован и это была сознательная провокация.

"Ликвидация Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного незаконна. И мы будем доказывать это в суде. Мы будем бороться ради спортивного будущего, ради будущего тех детей Украины, которые в Олимпийском колледже имеют замечательную тренировочную базу и получают прекрасное воспитание", - подчеркнул Самсон.

Кроме Зеленского и Денисовой, участники пресс-конференции намерены обращаться по этому вопросу к премьер-министру Денису Шмыгалю.

По их словам, имеющиеся документы свидетельствуют о том, что решение о реорганизации инициировано рейдерами с целью захвата 16 га столичной земли под застройку.

Как сообщал УНИАН, профсоюз работников и студентов Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного обжалует решение правительства №1083-р от 2 сентября о присоединении колледжа к Национальному университету физического воспитания и спорта, которое, по их мнению, противоречит положениям Закона Украины "Об образовании" и Закона Украины "О высшем образовании".

Подготовительное заседание Окружного админсуда Киева по этому делу назначено на 17 ноября.

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что колледж остался единственным заведением профессионального передвысшего образования, которое еще не передано в заведения высшего образования. Он считает, что "для колледжа ничего не меняется".

*** Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного - заведение высшего образования I уровня аккредитации в Киеве. Основан в 1966 году, является базовым заведением для подготовки спортивного резерва для сборных команд Украины. При колледже есть общеобразовательная школа (6-11 классы), где учащиеся сочетают занятия спортом (12 видов) с программой общеобразовательной школы. После окончания школы ученики могут поступать в это ЗВО, если они входят в состав сборной команды Украины или являются победителями чемпионатов и первенств Украины по виду спорта, которым занимаются. Заведение государственной формы собственности находится в подчинении Министерства образования и науки.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/101177-press-konferenciya-presledovanie-trenerov-studentov-i-sotrudnikov-olimpiyskogo-kolledzha-kotorye-uchastvuyut-v-protestah-protiv-nezakonnogo-rasporyazheniya-kabmina-o-ego-likvidacii-v-interesah-stolichnyh-zastroyshchikov-i-agentov-moskvy.html

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Автор: УНИАН