За месяц действия конкурса 20 ОСМД стали его участниками.

Киев. 24 декабря. УНИАН. Эксперты и активисты в области управления жилым фондом подвели итоги первого конкурса «Лучшие практики: ОСМД из всех регионов Украины о своих историях успеха».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила специалист в сфере ЖКХ и сотрудничества с ОСМД, организатор конкурса «Лучшие практики» Вера Радченко.

«Все, что мы видим в соцсетях, это в основном новости о том, что ОСМД – это плохо. Было столько негатива, что возникло желание поделиться всеми теми историями успеха, которые есть у объединений. Спонтанно появилась идея, чтобы люди рассказывали о своих успехах в рамках конкурса», - сказала она.

Радченко пояснила, что целью конкурса было разместить в социальной сети как можно больше успешных историй создания и функционирования ОСМД по всей Украине.

По ее словам, за месяц действия конкурса 20 ОСМД стали его участниками и один дом, который, не создавая ОСМД, сумел объединиться именно для наведения порядка.

Присутствующая на пресс-конференции руководитель «Первой муниципальной школы ОСМД», соорганизатор конкурса «Лучшие практики» Ирина Головатенко отметила, что конкурс охватил участников из множества украинских городов: Киева, Одессы, Бердичева, Тернополя, Запорожья, Желтых Вод, Кременчуга, Лубен, Олешек, Первомайска, Харькова и Белой Церкви.

«Мы решили, что обязательно должны отметить всех участников конкурса. В частности, от организации «Щасливе місто» и от нашей Первой муниципальной школы ОСМД ждут подарки. Я очень надеюсь, что такое количество подарков и позитивных историй будут стимулировать в будущем большее количество людей принимать участие в этом конкурсе», - сказала она.

По информации Головатенко, для дальнейшего успешного функционирования ОСМД необходимо внедрить механизмы софинансирования на уровне маленьких городов, а также упростить такую процедуру. Также необходимо создать прозрачный реестр собственников для того, чтобы ОСМД могли организовываться и функционировать.

Головатенко подчеркнула необходимость проведения грамотной информационной политики, поскольку большинство граждан нашей страны не знают, что дома списаны с баланса, и сами жильцы являются ответственными собственниками.

«ОСМД – это в первую очередь взаимоотношения внутри дома. Это стоимость жилья, которая стопроцентно растет», - пояснила руководитель «Первой муниципальной школы ОСМД».

Национальный консультант проекта ЕС/ПРООН HOUSES по Киеву Наталья Кальченко отметила растущую активность и заинтересованность граждан в создании ОСМД, а также потребность обмениваться опытом в этом вопросе.

Присутствующие участники конкурса рассказали о своих успешных историях создания ОСМД, что в итоге позволило значительно улучшить жилищные условия в доме, а также увеличить стоимость квартир в таком доме.

Председатель правления ОСМД «Авиатор 4» в городе Киеве Наталья Рывкина рассказала, что приняла в управление ОСМД в 2015 году в состоянии банкротства. Благодаря объединению жильцов и эффективному управлению к 2020 году в доме поставили индивидуальный тепловой пункт, утеплили весь дом, установили новые лифты, сделали капитальный ремонт входной группы и прочие работы. В итоге, такие меры позволили экономить на коммунальных ресурсах 30-50% и жить комфортно.

Жительница дома на Салютной, 6 в городе Киеве Тамара Чала, где еще не создан ОСМД, рассказала, что ее дом 1964 года постройки и еще 2 года назад жилье было в катастрофическом состоянии. В частности, имело старую ветхую электропроводку, текущие крыши, гнилые трубы в затопленных по пояс подвалах. В 2019 году по программе софинансирования выполнили капитальный ремонт крыши и подвала дома, заменили все коммуникации водоснабжения и отопления, а также провели ряд других работ.

Основатель и директор фирмы «Комфортсервис» Сергей Филиппов рассказал, что ОСМД в одесской многоэтажке на ул. Николаевская дорога было создано только 2018 году. Исходное состояние дома: у лифтов закончились все сроки эксплуатации и освидетельствования, основная проблема - протекающая канализация и прогнившая система отопления.

За два года ситуация в доме кардинально изменилась. Была заменена вся канализация, приведено в порядок машинное помещение после замены лифта, заменена вся разводка силовых кабелей и кабелей системы освещения с энергоэффективными светильниками, а также разводка холодной воды и системы отопления по новой схеме. Жильцами также был установлен индивидуальный тепловой пункт и прочее.

Участники отметили, что модернизацию своих домов они смогли осуществить, в том числе, за счет местных и государственных программ кредитования на льготных условиях.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты проекта ЕС/ПРООН HOUSES отмечали, что большинство киевлян заинтересованы в создании объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в своем доме, но для прохождения всех этапов у граждан недостаточно информации.

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Автор: УНИАН