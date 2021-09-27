Говорит, что завтра суд рассмотрит апелляционную жалобу Минюста, который настаивает на отмене регистрации партии ХДС.

Киев. 27 сентября. УНИАН. Основатель и почетный председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Владимир Стретович выступает против "рейдерства партии" и попытки ликвидировать ее регистрацию.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН Стретович отметил, что в одной из старейших партий Украины произошел "рейдерский захват предыдущей властью", а нынешняя власть хочет "исключить ХДС из политического поля Украины".

Стретович отметил, что в 2018 году было изменено руководство партии благодаря "написанным на колене документам", то есть "произошел ее захват". Он отметил, что полицией в октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело "за подделку печатей, документов", которое расследуется до сих пор. По его словам, это произошло из-за того, что партия тогда сказала , что на президентских выборах не будет поддерживать тогдашнего главу государства Петра Порошенко.

Стретович сказал, что уже нынешняя власть решила проверить реестр партий и 58 из более 300 включила в перечень каких, что подлежат аннулированию учетной записи с мотивацией - 10 лет не выдвигали своих кандидатов в президенты и народные депутаты Украины". По его словам, суд первой инстанции отказал Минюсту в удовлетворении иска. Он отметил, что завтра апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу Министерства юстиции по этому поводу.

Председатель Львовского областного отделения партии ХДС Зиновий Щупак отметил, что в 2015 году была внесена поправка к закону "О политических партиях в Украине", в которой указывалось, что в случае невыдвижения партией своих кандидатов на пост президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет, орган регистрации партий должен обратиться в суд с представлением об аннулировании регистрационного свидетельства. Он считает, что эта норма не соответствует Конституции Украины, поэтому готовится представление в Конституционный суд по этому поводу.

Доктор социологии, социальной экономики Григорианского папского университета Зиновий Свереда отметил, что на сегодня есть ряд политических партий, которые "имеют лозунги антиукраинские, но почему-то действующая власть не занимается такими партиями, не подает в суды, чтобы снять с регистрации". Он подчеркнул, что не допустимыми являются действия, касающиеся отмены регистрации ХДС.

Член партии ХДС Ирина Карпинская отметила, что сейчас ведутся переговоры с международными партнерами о поддержке партии и ожидается их приезд в Украину. Отвечая на вопрос, кто заинтересован в исчезновении ХДС, Карпинская отметила, что международные партнеры сообщили, что к ним обратились украинские партии, которые претендуют на звание партий христианской демократии и среди них "есть "Самопомич" и "Удар" Кличко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность".

Автор: Иван Бойко