В частности, на временно оккупированных территориях активную деятельность проводят партии "Справедливая Россия", "Единая Россия", ЛДПР и другие.

Киев. 20 апреля. УНИАН. Российские партии проводят политическую и идеологическую оккупацию неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в отчете Восточной правозащитной группы (ВПГ) "Политическая оккупация Российской Федерации в ОРДЛО", который представили на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский, с начала агрессии РФ против Украины одним из ее главных агентов политического влияния в гибридной войне на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стала политическая партия "Справедливая Россия".

По его словам, именно эта партия во главе с гражданином РФ Сергеем Мироновым активно участвует в управлении процессами создания и функционирования аппаратов оккупационных администраций РФ в ОРДЛО и лоббирует признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".

В частности, в отчете правозащитники обнародовали хронологию деятельности партии с 2014-го по 2021 год на ВОТ Луганской и Донецкой областей.

По словам политолога Сергея Пащукова, эта партия является парламентской партией РФ, она активно работает на оккупированных территориях Украины с 2014 года.

В частности, ее представители показательно оказывают гуманитарную помощь местному населению, консультируют оккупационные администрации и помогают им разрабатывать законопроекты, в частности, о выдаче российских паспортов местному населению и признании дипломов, которые получают студенты на оккупированных территориях.

"Их основная цель - сделать украинцев на ВОТ Донбасса национальным меньшинством. Они хотят, чтобы 80% местного населения были людьми с российскими паспортами", - пояснил Лисянский.

Кроме того, партия имеет свое представительство в оккупированном Донецке. Его возглавляет Алексей Жигулин, который ранее был членом "парламента" оккупантов.

Как отметил Пащуков, партия публично рассказывает о своих планах по созданию ячеек и в других городах на оккупированных территориях.

"Люди с оккупированных территорий участвовали в голосовании за поправки в Конституцию РФ и сейчас могут принять участие в выборах. Это все говорит о том, что РФ понемногу в политическом пространстве наседает на украинские территории. Эта партия контролируется и координируется из Кремля, это целенаправленное действие", - подчеркнул он.

По мнению политолога, "Справедливая Россия" - это одна из партий, представители которой могут принять участие в предстоящих местных выборах, организованных оккупантами, а затем вместе с другими антиукраинскими политсилами создать российскую политическую среду на оккупированном Донбассе.

На оккупированных территориях Украины активную деятельность ведут и другие российские политические партии, в частности, "Единая Россия", ЛДПР и др.

"Вопросы к дипломатическим миссиям и представителям других стран: какие еще нужны доказательства, что там есть РФ, она проводит политическую и идеологическую оккупацию, ведет гибридную войну?", - отметил основатель ВПГ.

По словам журналиста Максим Бутченко, такие действия РФ являются системными и направленными на распространение своего влияния не только на оккупированные территории Украины, но и на подконтрольные правительству.

"У человека, который живет на тех территориях, уже не остается шансов не быть каким-то образом вовлеченным в политическую жизнь. Это может сказаться и на жизни Украины. Ведь они не планируют принимать оккупированные территории в состав РФ, а таким образом хотят запустить процесс федерализации Украины и распространять свое влияние", - считает он.

В отчете правозащитники отмечают, что своими действиями Россия создает все условия для участия жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму РФ в 2021 году и их полномасштабной интеграции в РФ. По их мнению, РФ ведет длительную стратегию по рейдерскому захвату части территории Украины, чтобы в дальнейшем демонстрировать международному сообществу, что на территории Украины проживает большое количество российских граждан, жители ОРДЛО избраны в Госдуму РФ, и территория ОРДЛО де-факто якобы имеет отношение к РФ, а не к Украине.

"Мы считаем, что необходимо начать широкомасштабную кампанию по признанию РФ страной-оккупантом другими странами на основании не только ее военной агрессии, но и политической оккупации частей Луганской и Донецкой областей", - говорится в отчете.

В свою очередь директор ВПГ Вера Ястребова подчеркнула, что российские партии потратили на свое развитие на оккупированных территориях много времени и начали свою деятельность сразу после оккупации.

"Сейчас они имеют возможность так называемого устойчивого роста псевдонезависимых политических партий. Но это реальная угроза! И, к сожалению, мы не видим такой же активной работы со стороны Украины", - отметила она.

Как анонсировал Лисянский, вскоре правозащитники представляют еще два отчета, которые будут посвящены паспортизации местного населения в ОРДЛО и деятельности там российских центров.

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Автор: УНИАН