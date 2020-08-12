Эксперты призывают Минсоцполитики пересмотреть решение о монетизации "Пакета малыша" и вернуть помощь в натуральной форме (видео, фото)

По подсчетам экспертов, с монетизацией "Пакета малыша" молодые родители получат на 40% меньше детских товаров, покупая их самостоятельно в розницу.

Киев. 12 августа. УНИАН. Эксперты призывают Министерство социальной политики пересмотреть решение о монетизации "Пакета малыша" и вернуть одноразовую помощь молодым родителям в натуральной форме в виде бэби-бокса.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила председатель общественного объединения «Женский консорциум Украины» Оксана Москаленко, монетизация не учитывает интересы всех групп населения.

"Пакет малыша" решает ряд проблем - это и качество и доступность детских товаров, и экономия времени и материальных ресурсов молодых мам, которым не придется бегать по магазинам. Отмена "Пакета малыша" прежде всего повлияет на жителей сельской местности, где нет доступа к качественным товарам", - сказала она.

В свою очередь руководитель Всеукраинского объединения областных организаций работодателей предприятий легкой промышленности "УКРЛЕГПРОМ" Александр Соколовский подчеркнул, что монетизация менее выгодна как государству, так и молодым родителям.

"Монетизация грозит госбюджету убытками на сумму 350 млн грн, поскольку затраты государства на один "Пакет малыша" вырастут до 5000 грн с 3800 грн. Это не будут "живые деньги" для родителей - они будут поступать на специальную карточку, которую можно будет отоварить в специальном магазине. Более того, по самому скромному подсчету, стоимость предметов из бэби-бокса равна 7000 грн, то есть родители получат на 40% меньше товаров, покупая их самостоятельно в розницу", - сказал Соколовский.

Он добавил, что наполнением бэби-боксов занимаются десятки украинских предприятий, а некоторые из них работают исключительно для этих целей, поэтому отмена натуральной помощи грозит закрытием тысяч рабочих мест. Кроме того, это качественная продукция на 100% украинского производства.

Директор "Киевского института гендерных исследований" Марфа Скорик отметила, что монетизация может поставить малообеспеченные семьи перед сложным выбором - потратить деньги на ребенка или на что-то другое.

"Идея "Пакета малыша" изначально была в том, чтобы обеспечить новорожденного всем необходимым в первые месяцы жизни. Монетизация однозначно ударит по этой идее многими способами, включая те варианты, когда родители будут продавать свои карточки другим или тратить деньги на иные нужды. Если нет доступа к транспорту, к магазинам – как они решат поступить с этими деньгами?" - сказала она

В этой связи эксперты призывают правительство вернуть "Пакет малыша" как можно скорее, или по крайней мере предоставить молодым родителям возможность выбора между деньгами и натуральной помощью.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет министров одобрил так называемую "монетизацию" «Пакета малыша»: открытие счета в «ПриватБанке» со специальным режимом и правом купить товары на сумму 5 тыс. грн при рождении ребенка только в определенных специальным списком магазинах.

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