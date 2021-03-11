Депутаты предлагают запретить использование трансжиров в молочной продукции, детском питании и шоколаде - законопроект

Для недобросовестных производителей предлагается ввести штрафы в размере 150-240 тыс. грн.

Киев. 11 марта. УНИАН. Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить использование пальмового масла в молочной, кондитерской продукции и детском питании, а также ввести штрафы для бизнеса за нарушения.

Об этом в ходе пресс-конференции УНИАН сообщил инициатор законопроекта, депутат и член Комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"Согласно исследованиям ВОЗ, гидрогенизированное пальмовое масло, или трансжиры, увеличиваю риск онкозаболеваний. Отмечу, что они вредны не только для здоровья, но также и для украинской экономики. За 2020 год в Украину было импортировано 240 тыс. тонн пальмового масла на 6 млрд грн, которые мы инвестируем в фермеров Малайзии и Индонезии, вместо того, чтобы финансировать местное производство натуральных молочных жиров", - сказал он.

В частности, законопроект категорически запрещает использование пальмового масла и других растительных трансжиров в традиционных молочных продуктах и в детском питании, реализацию продуктов для детского питания с трансжирами и ингредиентами, выращенными с использованием пестицидов.

Также запрещается использование трансжиров в кондитерских изделиях: шоколаде, мороженом и так далее. При этом разрешается использовать натуральное пальмовое масло, но не более чем 2 грамма на 100 грамм продукта, что практикуется в странах Евросоюза.

"Также вводятся штрафы для недобросовестных производителей в размере 150-240 тыс. грн, но мы будем добиваться, чтобы наказание составляло миллионы гривен", - добавил Соломчук.

"Ежегодно 500 тыс. людей в мире умирают от ишемической болезни и других болезней сердца, на развитие которых влияет потребление трансжиров. Украине следует отказаться от использования пальмового масла в пищевой продукции, чтобы сохранить здоровье граждан. Это скрыто влияет на экономическое развитие Украины, когда те или иные продукты заменяются более дешевыми аналогами из-за границы, а собственный потенциал недоиспользуется", – подчеркнул народный депутат Юрий Камельчук.

Соавторами документа выступили 55 нардепов из фракции "Слуга народа". По словам Соломчука, уже на следующей неделе законопроект №5148 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми" будет рассматриваться профильными комитетам, после чего попадет в сессионный зал.

Фото-новости с пресс-конфренции: https://photo.unian.net/theme/103858-press-konferenciya-v-unian-na-temu-palmovoe-maslo-v-ukraine-zapretit-nelzya-ispolzovat.html

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Автор: УНИАН