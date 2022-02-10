Идея предполагает создание для коммуникации с гражданами специальной интернет-платформы на базе блокчейн.

Киев. 10 февраля. УНИАН. Партия "Национальная платформа" и ГО "Криптодемократия" предлагают ввести крипто-токен как инструмент цифровой демократии.

Такой инструмент коммуникации с гражданами презентовали сегодня участники пресс-конференции в УНИАН: Глава партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко. представители ГО "Криптодемократия" Александр Хмара и Антон Билецкий, к.н.по государственному управлению, член политсовета ПП "Национальная платформа" Юрий Гаврилечко, предприниматель и член политсовета ПП "Национальная платформа" Тимур Чмерук.

Как пояснил Антон Билецкий, предлагается создание специальной коммуникационной платформы на базе блокчейн, при регистрации на которой граждане получают стандартную одинаковую для всех сумму токенов. Эти токены человек может распределить для поддержки решения проблем района, области, государства, то есть высказаться таким образом о своих приоритетах. Таким образом, будет сформировано мнение громады того или иного населенного пункта, региона как о важности решения какой-то проблемы местного уровня, так и уровня государства.

Также Билецкий сообщил, что, в частности, на выборах, например, 1 токен будет означать 1 голос за того или иного кандидата. Предлагается также использовать токен для внутрипартийной демократии, чтобы понять, насколько представитель партии ведет политическую работу, помогает гражданам решать их проблемы. И это позволит оценить качество его работы.

Как отметила Екатерина Одарченко, согласно социологическому исследованию, 70% украинцев не доверяют политическим силам, эта проблема является общемировой тенденцией, которую признает большая часть развитых государств, вводя качественно новые инструменты для ее преодоления. По ее словам, крипто-токен в ракурсе цифровой демократии будет максимально прозрачным инструментом коммуникации с гражданами, станет инструментом прямого влияния граждан на деятельность политических сил, а в будущем, как рассчитывают инициаторы, и на всю вертикаль государственной власти.

Одарченко отметила важность большего привлечения граждан к этому механизму цифровой демократии.

Кандидат наук в сфере государственного управления, член политсовета ПП "Национальная платформа" Юрий Гаврилечко отметил, что блокчейн – "это о контроле и хранении информации".

"Возможности использования блокчейна в государственном секторе не стоит забывать. Использование блочейна в системе государственного управления позволит достаточно четко определять, кто именно какое решение и когда принял и кто за него отвечает. Что будет способствовать большей прозрачности системы государственного управления", - заявил он.

Предприниматель, член политсовета ПП "Национальная платформа" Тимур Чмерук считает, что сплетение политики и блокчейна является очень инновационным. "Система блокчейна построена таким образом, что ничто никуда не исчезает, в ней все транзакции будут минимизированы, но при этом они легко прослеживаются. Это позволит легко проследить, куда партия движется. И если что-то не устраивает, то зайти на платформу и проголосовать токеном, чтобы изменить направление. И, на мой взгляд, блокчейн и политика – это будущее, которое может быть применено и должно быть применено, так как позволяет легко управлять теми людьми, которые взяли полномочия власти", - сказал он.

Фото: https://photo.unian.net/theme/111409-presskonferenciya-v-unian-na-temu-politicheskaya-partiya-nacionalnaya-platforma-predstavlyaet-pervyy-v-mire-instrument-cifrovoy-demokratii-kripto-token.html

Политическая партия "Национальная платформа" является политической партией нового типа, деятельность которой направлена на трансформацию государства и переход от кризисного этапа к развитию Украины.

ГО "Криптодемократия" является современной общественной платформой, целью которой является создание и развитие инструмента открытой демократии в Украине, а также распространение среди населения знаний и технологий блокчейн-инструментов.