Перезагрузка правительства обусловлена подготовкой к зиме и вызовами в сфере безопасности (видео)

К такому выводу пришли участники круглого стола "Перезагрузка власти: причины и приоритеты" в ходе экспертной дискуссии, посвященной обсуждению ряда важных вопросов, касающихся как внутренней, так и международной политики Украины.

Кандидат политических наук, профессор Государственного университета "Киевский авиационный институт", президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко, комментируя кадровые ротации в правительстве, отметил, что к таким шагам Президента подтолкнули вызовы в сфере безопасности и подготовка к зиме, которая обещает быть непростой.

"Президент говорит о приоритетах, на которых должна формироваться как кадровая политика, так и функциональная политика нового правительства, а также о политической ответственности. Ведь сейчас Президент и исполнительная власть демонстрируют разные темпы: много внешних инициатив, договоренностей на уровне лидеров, акцентов на уровне безопасности и обороны, много договоренностей по защите инфраструктуры перед зимой, но на уровне исполнительной власти наблюдается провисание. И, на мой взгляд, это одна из причин, подтолкнувших президента и монобольшинство к кадровому обновлению правительства. То есть перезагрузка правительства обусловлена подготовкой к зиме и провисанием сектора обороны, особенно с учетом рисков частичной мобилизации в РФ, обострения эскалационного периода во время промежуточных выборов в США", – отметил Буряченко.

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Также участники дискуссии не обошли вниманием вопрос об увольнении президентом министра обороны Максима Федорова.

Аналитик, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак: "Человек, который должен заменить его, должен быть на голову, а то и на две, лучше него. В худшем случае – наравне с ним. В противном же случае эта замена не будет иметь никакого смысла. Я выскажу свое личное мнение. Человека, который действительно сделал огромное количество дел, договорился с теми, с кем раньше не получалось договориться, стоит оставить на должности"

Доктор экономических наук, магистр государственного управления и заместитель директора Национального института стратегических исследований. Вячеслав Потапенко отметил, что, несмотря на отсутствие выборов в ближайшем будущем, борьба за власть, тем не менее, продолжается, и "мы сейчас наблюдаем этот процесс. Демократические традиции реализуются и сейчас. Проходят митинги, несмотря на то, что их сложнее организовать, наблюдается активность в соцсетях, существуют институты гражданского общества. Я вижу, что появляются новые силы, которые формируются на фоне этой войны. Новые люди с новыми технологиями, с дронами, с средствами радиоэлектронной борьбы, с искусственным интеллектом – они так или иначе будут продвигаться к власти, и их влияние будет расти".

Доктор философии, эксперт по внешней и внутренней политике Людмила Покровщук отметила, что во время войны при кадровых ротациях важно обращать внимание не столько на персоналии, сколько на стабильность и эффективность государственных институтов: "Когда мы каждый раз акцентируем внимание на личностях, мне кажется, что это неверно. Мы должны говорить об институтах. Во время войны должен работать институт, и тогда мы сможем говорить о реализации инициатив. И не будет иметь значения, что человек пришел и ушел, и все изменилось, и ничего не работает. Это будет работать, потому что это институт".