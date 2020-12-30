Клип на песню "Stop the war" посвящен всем, кто боролся за независимость Украины, кто прошел через ад войны, и всем, кто сейчас находится на передовой.

Киев. 30 декабря. УНИАН. Компания Live Music и певец BARLEBEN презентовали социальный музыкальный видеопроект "Stop the war", посвященный, в частности, войне на Донбассе.

Презентация проекта состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, социальный проект "Stop the war" - это англоязычная композиция, на которую снят клип о современных войны в мире, с акцентом на войне, происходящей на территории Украины. Этот проект создан при поддержке Украинского культурного фонда. Композицию исполняет певец BARLEBEN. Автором слов и вторым вокалистом стала лауреат международных премий, композитор и пианистка NANÈ. Музыкальным продюсером является Филипп Коляденко. Над проектом работала команда Live Music.

Так, артист и музыкант Александр Барлебен (сценическое имя BARLEBEN) отметил, что над проектом работала огромная команда - более 60 человек.

Артист подчеркнул, что этот проект является очень особенным и личным.

"Он направлен на то, чтобы с помощью музыки, с помощью песни и видеоряда привлечь внимание к войнам во всем мире, и особенно к войне в Украине, которая продолжается уже шестой год, и пока мы не видим такой какой-то точки, к чему это все ведет и когда это может завершиться", - сказал Барлебен.

По его убеждению, музыка может служить своеобразным коммуникатором и точкой пересечения для общества, когда все выступают против войны как инструмента для урегулирования конфликтов. Барлебен добавил, что человек должен создавать, а не разрушать.

Он сказал, что песня "Stop the war" была написана в 2014 году талантливым композитором Кристиной Хромяк (известной как NANÈ). Барлебен отметил, что эта песня "ждала своего часа и своего исполнителя".

Для съемки видеоклипа команда артиста пригласила режиссера Олега Дубровского.

Барлебен добавил, что материалы для видео были предоставлены телерадиокомпанией "Студия 1+1".

"Мы искренне болеем за то, чтобы война в Украине завершилась нашей победой", - сказал артист.

В связи с этим он отметил, что клип на песню "Stop the war" посвящена всем тем, кто ценит собственную жизнь и боролся за независимость Украины, кто прошел через ад войны, и всем тем, кто сейчас находится на передовой.

По его словам, украинское общество за последние шесть лет стало несколько грубее к восприятию новостей о боевых действиях на Донбассе.

"Статистика погибших и раненых почему-то уже не вызывает таких эмоций, как в первые годы войны, и мы этим треком, этим проектом возвращаем внимание слушателя и зрителя к тому, что это не является нормой, что решение конфликтов в XXI веке из-за войны - это совершенно неправильно. Но мы, украинцы, поставлены в такие условия, что должны защищать свою независимость, хотя мы не являемся сторонниками самой войны как пути урегулирования конфликтов", - констатировал Барлебен.

Также он рассказал, что в 2015-2016 годах был сотрудником СБУ и работал на востоке Украины, является участником боевых действий.

"Я по себе знаю, что такое война. Я на себе почувствовал, каково это - быть в эпицентре всех этих событий. Я видел весь Донбасс. И эти эмоции и воспоминания я некоторое время прятал от себя, и я понял, что это не правильно, что я не один. Когда возвращаешься с востока, хочется научиться жить с этими эмоциями. Поскольку я профессионально последние годы занимаюсь музыкой и изменил абсолютно свое направление - мне хотелось реализовать все эти чувства и вложить именно в музыку, в песню, и сделать концептуально завершенный проект, чтобы помог и мне исцелиться, и привлечь внимание к событиям, к тому, что я действительно считаю важным", - отметил артист.

Кроме того, он сообщил, что в 2021 году будет прилагать все усилия, чтобы клип на песню "Stop the war" увидели как можно больше людей во всем мире. В частности, музыкант добавил, что начинается PR-программа продвижения этого видео.

"Мы ведем переговоры с рядом международных организаций. Мы хотим, чтобы даже в условиях карантина это видео попало в ООН", - сказал Барлебен.

Команда музыканта стремится представить проект на Генеральной ассамблее ООН в 2021 году. Также музыкальная композиция в следующем году будет адаптирована на четырех языках: испанском, украинском, французском и иврите.

В ближайшее время планируется презентация проекта в Американском доме в Киеве, в Британско-Украинской торговой палате, в Торгово-промышленной палате Украины, Министерстве иностранных дел Украины и др.

Также BARLEBEN совместно с блогерами запустит хештег-челлендж #StopTheWar, чтобы привлечь внимание украинской молодежи к ситуации на востоке Украины и в мире.

Кроме того, артист сообщил, что сейчас вместе с командой Live Music ведется работа над записью его дебютного альбома, который будет англоязычным и украиноязычным. Барлебен добавил, что в альбоме не будет русскоязычных песен. Однако альбом не будет полностью посвящен теме войны.

"Там будут подниматься и другие социально важные темы. Там будет и о любви, и в принципе, о моей жизни, переживаниях. Обо всей жизни, такой, какой она есть", - добавил артист.

Официальный канал BARLEBEN: https://www.youtube.com/channel/UC4530oiylqM0F7I8eRqfa0A

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Автор: УНИАН