По словам участников круглого стола, бизнес уже годами борется с повышенными тарифами на эквайринг, которые выглядят как монополия нескольких банков.

Киев. 24 марта. УНИАН. Украинский бизнес объединился и просит Верховную Раду Украины согласовать украинское законодательство с нормами Европейского Союза в сфере снижения тарифов за расчеты платежными картами, поддерживая законопроект № 4364 в части снижения ставок эквайринга и интерчейнджа.

Об этом заявила во время круглого стола в УНИАН директор по вопросам сотрудничества с государственной властью компании «МЕТРО Кэш энд Керри Украина» Олеся Оленицкая.

«Бизнес уже годами борется с повышенными тарифами на эквайринг, которые выглядит как монополия нескольких банков. Но голос бизнеса был проигнорирован. Сейчас, в период пандемии, самое время положить конец высоким тарифам: это было бы облегчением как для людей, так и для бизнеса, это оздоровило бы всю экономику», - сказала она.

Оленицкая подчеркнула, что средняя комиссия, которую банки взимают с каждой покупки, созданной с помощью платежной карточки, составляет в Украине 2% от уплаченной суммы, тогда как в ЕС эта комиссия не превышает 0,3%. Итак, украинцы платят в 6-7 раз больше при расчете картой.

Если бы не такой высокий тариф на безналичные расчеты, бизнес мог бы снижать цены на товары и услуги, сдерживать инфляцию, облегчать финансовое положение граждан в условиях их обеднения.

Например, в 2019 году торговые сети перечислили банкам за безналичные расчеты 10,3 млрд грн, а с учетом интернет-торговли – 17,1 млрд грн. То есть, столько стоила потребителям возможность удобно и быстро платить картой. Если бы в Украине действовал европейский тариф 0,3%, то потребители заплатили бы уже не 17,1 млрд грн, а лишь 2,6 млрд грн. Остальные 14,5 млрд грн остались бы у населения - колоссальная сумма, которая составляет 345 грн на каждого жителя страны.

"Эквайринг является слишком дорогим для украинского бизнеса, а в некоторых случаях - невозможным для оплаты. Когда начался коронакризис, и часть бизнеса вынуждена была закрыть свои офлайн-магазины, перепрофилироваться и перейти на работу онлайн, доля безналичных расчетов значительно увеличилась. Банки и международные платежные системы получили дополнительные доходы, однако бизнес остался со своими долгами и со своими проблемами", - отметила руководитель GR направления Ассоциации ритейлеров Украины Наталия Петровская

Присутствующая на пресс-конференции народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС Мария Мезенцева отметила, что законопроектом № 4364 предлагается постепенное уменьшение общего размера торгового эквайринга.

«В 2021 году его размер не должен превышать 1,8%, при этом интерчейндж не должен превышать 1,2%. В 2022 году размер торгового эквайринга не будет превышать 1,6%, при этом интерчейндж не будет превышать 1%. В 2023 году размер торгового эквайринга будет на уровне 1,4%, а интерчейндж при этом не будет превышать 0,9%», - отметила она.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили отметил, что Национальный совет реформ при президенте Украины также поддерживает норму законопроекта №4364 о законодательном ограничении комиссии за эквайринг.

«Банковские комиссии за трансакции во много раз превышают те ставки, которые существуют в Европе. Это означает, что украинцы платят за безналичные расчеты дороже, чем это стоит в остальных странах, включая Россию. Мы должны это поменять», - отметил он.

Присутствующий на пресс-конференции руководитель и совладелец крупнейшего украинского маркетплейса "Розетка" Владислав Чечеткин также поддержал снижение ставки эквайринга.

«Украинскому бизнесу некуда деться: принимать карты обязывает закон, а почти все платежи проходят через три банка, которые в Украине могут ставить любые тарифы. В Евросоюзе подобную проблему решили на законодательном уровне, зафиксировав обоснованный тариф", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля 2021 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о платежных услугах №4364, призванный урегулировать платежный рынок в Украине и привести законодательство Украины в соответствие с законодательством ЕС.

Справка УНИАН. Эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились.

Фото с пресс-конфенции: https://photo.unian.net/theme/104167-press-konferenciya-v-unian-vymogatelstvo-so-storony-bankov-ili-ekonomicheski-obosnovannaya-cena-v-ukraine-tarif-za-raschety-platezhnymi-kartochkami-vyshe-v-6-raz-chem-v-es.html

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН