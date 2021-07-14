По словам правозащитников, в Черниговской области полиция покрывает рейдерские действия против агропредприятия, вместо того, чтобы возбудить уголовное дело.

Киев. 14 июля. УНИАН. Правозащитники , сотрудники и совладельцы аграрного предприятия ТОВ "Покошицьке" обращаются к президенту Владимиру Зеленского и будущему главе Министерства внутренних дел с призывом остановить аграрное рейдерство и бездействие правоохранительных органов в регионах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления общественной организации "Черниговский центр прав человека" Александр Подгорный, которая проводит расследование по рейдерскому захвату предприятия "Покошицьке" в Черниговской области.

"Предприятие спокойно работает уже более 20 лет, но почему-то в этом году представителям общины Скорупского района захотелось занять территорию, которую обрабатывало предприятие, забрать в собственность более 800 коров, а также 63 работника", – сказал он.

По словам Подгорного, местная община создала фермерское хозяйство с созвучным названием – "Покошицьке ЧП", чтобы незаконно и с поддельными документами присвоить землю, имущество и даже сотрудников предприятия. Полиция на обращение не реагирует, никакого уголовного дела против рейдеров не возбуждено.

По словам директора ТОВ "Покошицьке" Сергея Котлярова, сейчас работа предприятия заблокирована.

"В течение последних трех недель проводятся рейдерские действия, полностью заблокирована работа предприятия, к офису, ферме и парку техники не имеют доступа ни руководство, ни работники. Данные действия проходят при содействии правоохранительных органов, непосредственно начальника Главного управления полиции в Черниговской области Нидзельского и начальника райотдела полиции Новгород-Северского района Водолазкина", – рассказал он.

По мнению юриста Сергея Нестеренко, ситуация вопиющая и отражает не только реалии Черниговской области, но и остальных регионов Украины.

"Это схемы и злоупотребление служебным положением работников правоохранительных органов, которые позволяют спокойно осуществлять рейдерские захваты. Отметим, что ни по одному факту – незаконное завладение имуществом, кража зерна, незаконное проникновение на предприятие – не открыто уголовное производство. Хотя у нас на руках есть видеодоказательства и документы", – отметил юрист.

Правозащитники и аграрии обращают внимание властей на бездействие правоохранительных органов в регионах и призывают остановить рейдерство, которое мешает крестьянам работать и получать средства на жизнь.

"Мы обращаемся к президенту Украины, генеральному прокурору и будущему главе МВД, которого изберут уже завтра – пожалуйста, поверните глаза к населению и посмотрите, что происходит в Черниговской области. Если не может справиться правоохранительная система – меняйте ее", – подчеркнул глава "Черниговского центра прав человека" Подгорный.

В пресс-конференции приняли участие: Александр Подгорный, глава правления ГО Черниговский Центр Прав Человека; Александр Колешня, директор ТОВ "МРІЯ", совладелец ТОВ "Покошицьке"; Сергей Котляров, директор ТОВ "Покошецьке"; Наталия Дрозд, представитель ГО "Центр Доброчин"; Сергей Нестеренко, правозащитник, адвокат, Черниговский Центр Прав Человека.

Организаторы: ГО Черниговский Центр Прав Человека.

Фото : https://photo.unian.net/theme/106579-press-konferenciya-v-unian-agrarnoe-reyderstvo-na-chernigovshchine-vyzovy-i-protivodeystvie.html

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Автор: Иван Бойко