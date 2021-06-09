реклама табачных изделий

Эксперт подчеркивает, что ограничения рекламы на табачные изделия не должны распространяться на альтернативные, более "легкие безопасные" изделия, призванные заставить курильщиков отказаться от курения.

Киев. 9 июня. УНИАН. Эксперт в области табачного законодательства, руководитель ASH UK (1997 - 2003) - ведущей организации по борьбе с курением, директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс считает, что полный запрет рекламы табачных изделий в Украине принесет больший вред для здоровья населения, ведь это может иметь обратный эффект, и больше людей могут начать курить.

Об этом Клайв Бейтс сказал во время видеовключения на круглом столе на тему «Безрассудные запреты: народные депутаты хотят лишить СМИ заработка. Кому это поможет и повредит?», который состоялся в пресс-центре УНИАН.

Он сказал, что ознакомился с главными положениями законодательных инициатив в Украине, которые предусматривают запрет рекламы табачных изделий.

"Я считаю, что правильный подход, особенно если вы заинтересованы в рекламе, заключается в поддержке более пропорционального регулирования рисков. Поэтому хорошо, можно иметь полный запрет на рекламу сигарет и горючих табачных изделий, но вы должны иметь более слабые ограничения на электронные сигареты и легкие табачные изделия, поскольку они являются эффективной рекламой против курения. Они являются рекламой, направленной на потребителей, чтобы заставить их перейти на изделия со значительно меньшим риском для их здоровья", - отметил Бейтс.

В этой связи он считает, что в предлагаемых в Украине законодательных инициативах наблюдается проблема, потому что все эти различные табачные изделия рассматриваются одинаково, хотя они являются разными продуктами.

По словам эксперта, компетентные органы в области здравоохранения в Великобритании скажут, что 95% всех изделий для курения являются менее рискованными для здоровья.

Бейтс убежден, что если запретить рекламу всех изделий для курения, то одновременно будут запрещены и более безопасные альтернативные изделия, в том числе ароматизированные изделия.

Он привел пример, что в американском городе Сан-Франциско после запрета на ароматизаторы в электронных сигаретах возросли случаи курения среди людей молодого возраста, что является обратным эффектом с точки зрения защиты охраны здоровья населения.

Бейтс отмечает, что если не понимать этого взаимодействия, то законодательные инициативы, основанные на этом непонимании, приведут к большему вреду.

"Я боюсь, что это именно то, что сейчас находится на рассмотрении в парламенте (Украины). Законы принесут больше вреда, чем добра", - сказал эксперт.

Он пояснил, что опасность заключается в том, что предложенное сейчас в Украине законодательство будет блокировать или замедлять возможности для курильщиков, чтобы они прекратили курить.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада планирует ограничить рекламу электронных сигарет и жидкостей, используемых в них.

27 апреля 2021 года парламент в первом чтении поддержал проект закона «О внесении изменений в статью 22 закона «О рекламе» относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (№4212). Его поддержали 284 народных депутата.

Законопроектом предлагается распространить запрет на рекламу табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, на электронные сигареты и жидкости, используемые в электронных сигаретах, рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты и указанные жидкости.

По решению профильного комитета, этот законопроект должен ограничить и рекламу табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТСЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и устройств для потребления табачных изделий без их сгорания.

Так, предусмотрено, что реклама не должна содержать изображения процесса потребления электронных сигарет. Также она не может формировать мнение, что употребление электронных сигарет является важным фактором достижения успеха в спортивной, социальной, сексуальной или других сферах жизни, а также будет способствовать решению личных проблем, имеют лечебные качества или что они являются стимулирующими или успокоительными средствами.

Кроме того, предполагается запретить спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Также запрещается спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются вышеназванные товары.

Законопроектом предполагается запретить продажу электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, в наборе с любыми другими товарами, которые не связаны с употреблением электронных сигарет, передача сообщений неопределенному кругу лиц по почте, электронной почте, средствами мобильной связи.

В документе также предлагается сопровождать рекламу вышеназванных товаров текстами предостережения следующего содержания: «Потребление электронных сигарет вредит здоровью».

Фото с круглого стола: https://photo.unian.net/theme/105775-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-bezrassudnye-zaprety-narodnye-deputaty-hotyat-lishit-smi-zarabotka-komu-eto-pomozhet-i-povredit.html

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Автор: УНИАН