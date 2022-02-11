2022 год в Украине должен стать годом внедрения и развития нового медицинского направления – медицины фертильности. Новое направление планирует комплексное решение проблемы позднего или отложенного родительства, так как 42-43 года – это тот лимит возраста, после которого из собственных яйцеклеток женщины почти в 100% случаях невозможно получить беременность.

Киев. 11 февраля. УНИАН. После 35 лет у женщины значительно снижаются шансы родить ребенка.

Об этом сказала главный врач столичного Центра фертильного здоровья IVMED Галина Стрелко на пресс-конференции, посвященной Международному дню сексуального и репродуктивного здоровья, которая состоялась в УНИАН.

"В нашей клинике средний возраст женщины, которая приходит на первичный прием к репродуктологу, к специалисту по медицине фертильности (фертильность – это способность зрелого организма давать потомство – УНИАН), – это 38-39 лет, и это проблема", - отметила Галина Стрелко.

По ее словам, "после 35 лет шансы родить значительно снижаются, и даже медицина фертильности не всегда может помочь".

Как объяснила врач, это связано с тем, что "в 35 лет 50% яйцеклеток в среднем имеют генетические дефекты, в 40 лет – 70-80%, в 43-45 лет – 95-100%, то есть у женщины, к сожалению, есть ограничение репродуктивного потенциала".

Галина Стрелко отметила, что женщина может быть здоровой, красивой, но "42-43 года – это тот лимит возраста, после которого мы не можем из ее собственных яйцеклеток почти в 100% случаях получить беременность". Она добавила, что это очень драматично воспринимается, особенно, если речь идет о женщине, которая именно в этом возрасте впервые обращается за помощью к репродуктологу.

Галина Стрелко также сообщила, что сейчас увеличивается процент онкологических заболеваний в Украине. Так, по данным Национального канцер-реестра, 25% женщин, имеющих онкологические заболевания, – это женщины до 50 лет, то есть фактически фертильные женщины. Стрелко уточнила, что среди этих женщин 20% болеют раком молочной железы, 5-6% – раком яичников, 5-6% – раком шейки матки и 9% – раком тела матки. "Это как раз те женщины, которые могут пролечиться, и в дальнейшем могут иметь репродуктивные планы. Но если качественно пролечат, то у них почти всегда исчезнут яйцеклетки из-за агрессивных препаратов от онкозаболеваний", - отметила она. По словам врача, в Украине нет системы сохранения фертильности.

Президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины Александр Юзько акцентировал на необходимости признания на государственном уровне врачей-репродуктологов и эмбриологов как отдельных специалистов и популяризировать их экспертизы в медицине фертильности. Он выступает за принятие проекта закона, который бы обязывал онколога направить молодую супружескую пару перед тем, как идти на лечение онкологического заболевания, в репродуктивную клинику и проговорить о возможности сохранения фертильности.

В свою очередь Галина Стрелко подтвердила , что требуют решения вопросы сохранения материала, который сможет в будущем использовать женщина для рождения ребенка. Она отметила, что эта тема является достаточно серьезной, особенно с юридической точки зрения, поскольку судьбы женщин, которые лечатся от онкологии, могут быть разными. По ее словам, необходимо решить вопрос, как хранить материал, ведь речь идет "не об одном годе и не о двух".

Заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и медицины плода Национального университета здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика, профессор Светлана Жук отметила, что улучшение репродуктивного здоровья украинцев должно осуществляться через просветительскую и научную работу. По ее словам, речь идет о необходимости широкого внедрения понятия "медицины фертильности". Для этого, добавила она, нужно повышать уровень осведомленности не только потенциальных пациентов, но и медиков. Она отметила, что на кафедре будут созданы циклы тематического усовершенствования для врачей разного профиля по указанному направлению.

Медицина фертильности является своеобразным "страховым полисом" для ответственно планирующих отцовство, но в силу определенных обстоятельств вынуждены отложить это решение. В ее сферу входят: восстановление функции фертильности, то есть способности к зачатию у женщин и мужчин; генетическая диагностика будущих родителей, преимплантационный скрининг эмбриона и генетическое исследование плода. Эти новые методы диагностики и современное лечение увеличивают шансы успешной беременности и рождения здорового ребенка.