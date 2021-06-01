Повышения тарифов на коммунальные услуги ставит под угрозу развитие спортивной инфраструктуры Украины, негативно влияет на профильную подготовку спортсменов к международным соревнованиям, а также ограничивает возможность украинцев заниматься спортом.

Киев. 1 июня. УНИАН. Повышение тарифов на коммунальные услуги негативно влияет на развитие спортивной инфраструктуры в Украине и вынуждает сеть спортивных клубов Sport Life повышать цены на абонементы.

Об этом заявил основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов на пресс-конференции «Выдержит ли спортивная инфраструктура Украины повышения тарифов на коммунальные услуги?», состоявшейся в пресс-центре УНИАН.

«К сожалению, надо констатировать тот факт, что за последние пять лет тарифы изменились в Украине таким образом, что сделали не просто строительство, а эксплуатацию бассейнов и СПА-зон, бань, абсолютно нерентабельной», - отметил Екимов и уточнил, что речь идет о тарифах на воду, электроэнергию и газ.

Основатель группы компаний Sport Life подчеркнул, что компания вынуждена индексировать цены вслед за ростом тарифов. «Мы должны были это сделать до карантина. Карантин отсрочил это дело на год. Мы прекрасно понимаем, что люди не вышли из карантина богаче, чем они туда зашли. Но мы не имеем возможности субсидировать бассейны за счет фитнес-бизнеса больше, поэтому на сегодняшний день мы меняем нашу сетку абонементов», - пояснил Екимов.

В этой связи он отметил, что абонементы теперь будут двух видов. Первый вид – абонемент «Спорт» на фитнес (пользование тренажерным залом, душевыми, кардиодорожками, силовыми тренажерами и т.д.). «Цена растет незначительно. Она растет меньше, чем в ресторанах, меньше, чем в других сферах услуг после карантина», - пояснил Екимов.

В то же время, добавил он, цена на абонемент «Life», на оздоровительную часть, существенно вырастет по сравнению с ценой, которая была до карантина, введенного из-за COVID-19.

«К сожалению, на те сферы услуг, где энергетика является основным и определяющим расходом, – бассейны и СПА-зоны, цена (на абонемент) существенно вырастет до конца этого года, начиная с сегодняшнего дня. Просто потому, что вы видите эти цены в ваших платежках на коммуналку в квартирах. И цена воды, и энергетики для вашей ванны в этом смысле ничем не отличается от цены в наших бассейнах», - сказал основатель группы компаний Sport Life.

Также, по его словам, до сегодняшнего дня цена на посещение ультрасовременного бассейна была дешевле, чем на посещение бассейнов, построенных еще в советское время.

Екимов признает, что теперь меньшее количество людей смогут себе позволить пользоваться услугами Sport Life.

«Поскольку мы не определяем цены на газ, электричество и воду. Мы здесь просто максимум, что можем сделать, это получить счет от «Киевэнерго» и «Киевводоканала» и переставить его не клиентов в форме абонемента, объективно понимая, что украинцы за эти 5 лет не разбогатели, и понимая, что меньшее количество людей в состоянии это будет себе позволить», - пояснил он.

Екимов сообщил, что компания Sport Life за период своего существования построила 120 спортивных и детских бассейнов.

При этом, добавил он, компания пока прекращает строительство бассейнов из-за нерентабельности, но продолжит открывать небольшие фитнес-клубы для «максимального приближения спорта к людям». «Нет смысла строить новые объекты тогда, когда ты повышаешь цены в старых с пониманием того, что меньшее количество людей смогут себе это позволить», - отметил он.

Оценивая такое состояние дел, Екимов выразил сожаление, что спорт становится менее народным и более элитным.

«Понимая, что такие переходы болезненны и для компаний, и в основном для клиентов, мы делаем две вещи, чтобы сделать переходный период максимально комфортным, насколько это возможно. Первое, тем нашим гостям и клиентам, которые были с нами на период карантина и за последние 3-5 лет, – мы до конца лета даем возможность продлиться на тех условиях, которые были раньше», - сообщил он.

Екимов добавил, что постоянные клиенты теперь имеют время, чтобы адаптироваться постепенно к новым ценам.

Также, по его словам, более дорогие абонементы будут предоставляться в рассрочку и на ежемесячной основе.

«Это достаточно болезненный период. Мы его делаем максимально поэтапным, чтобы дать возможность сегодняшним нашим клиентам адаптироваться к этому делу, но, к сожалению, вот такая ситуация», - пояснил он.

По оценке компании, на сегодня цены в государственных бассейнах выше, чем в сети Sport Life.

Екимов отметил, после длительных и продолжительных разговоров с разными органами власти стало понятно, что снижение тарифов для спорта не произойдет.

Он еще раз подчеркнул, что повышение цен на абонементы в сети Sport Life зависит не от компании, а от роста цен на тарифы, которые устанавливают власти.

«Первоисточник той цены, которую вы увидите за абонемент, он не находится в Sport Life, и это не от того, что мы хотим в три раза больше зарабатывать, а это от того, что, когда ты наполняешь ванну первого числа, 31 числа тебе придет счет от «Киевэнерго», - сказал Екимов.

«Вы видите цену на абонемент в бассейн и не видите счет от «Киевэнерго» или «Киеводоканала», но это та же прямая зависимость, как и в ванной в вашей квартире. И когда вы открываете платежку, и она вас шокирует, то для бизнеса это ровно таким же образом», - пояснил он.

По оценке компании, теперь спортом в сети Sport Life будет заниматься порядка на 100 тысяч человек меньше.

Вместе с тем, он заверяет, что действующие клубы закрываться не будут.

В свою очередь, вице-президент Федерации легкой атлетики Украины, президент Федерации легкой атлетики Киева Виктор Гринюк рассказал о проблемах, которые ждут украинский спорт в случае, если компания Sport Life не сможет развивать свои заведения и предоставлять свои бассейны для тренировок профессиональных спортсменов на социальной основе, как это происходило в предыдущие годы.

По его словам, в сети Sport Life – более качественные и современные условия для тренировок профессиональных спортсменов, и раньше многие детские и юношеские спортивные школы перенесли свои занятия сюда из государственных объектов.

Гринюк считает неправильной ситуацию, когда в стране повышаются тарифы для спортивной инфраструктуры.

«В Sport Life проводится порядка 100 соревнований различными федерациями, на высоком уровне проводятся чемпионаты Европы и мира по прыжкам в воду. Я не думаю, что они будут дальше проводиться там, потому что при такой цене это очень сложно», - сказал Гринюк.

«Меня это лично очень огорчает, что вырастут цены на абонементы, потому что мы очень уменьшим базу тех людей, которые должны заниматься спортом», - добавил Гринюк.

Вице-президент Федерации легкой атлетики Украины, президент Федерации легкой атлетики Киева отметил, что сейчас в Украине ухудшается здоровье детей, которые все меньше занимаются спортом.

«Тем не менее, я считаю, если бы страна повернулась в каком-то виде навстречу спорту, уменьшив коммунальные тарифы, - государство большое, оно бы от этого не потеряло. Меньше бы украли нерадивые чиновники и разного рода псевдо-бизнесмены, которые трутся возле бюджетных денег», - считает Гринюк.

В этой связи, подчеркнул он, снижение коммунальных тарифов для объектов спортивной инфраструктуры было бы «моральным и разумным решением».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.ua/theme/105592-press-konferenciya-v-unian-na-temu-vyderzhit-li-sportivnaya-infrastruktura-ukrainy-povyshenie-tarifov-na-kommunalnye-uslugi.html

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Автор: УНИАН