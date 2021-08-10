Жорин сообщил, что на субботу, 14 августа, Нацкорпус готовит акцию протеста у Офиса президента из-за преследований своих активистов.

Киев. 10 августа. УНИАН. Представителей Национального корпуса преследуют по указанию "сверху". На Банковой пытаются зачистить проукраинские патриотические движения для того, чтобы беспрепятственно начать процесс капитуляции осенью этого года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Национального корпуса, комментируя уголовное производство и аресты представителей Нацкорпуса в Харькове.

Как заявил руководитель центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин, СБУ осуществляет преследование членов Нацкорпуса по указанию с Банковой, чтобы дискредитировать патриотические силы в Украине, запугать их, чтобы позднее беспрепятственно начать капитуляцию Украины.

"Это заказное политическое дело. Заказчиком этого дела мы считаем Офис президента. Исполнителем мы считаем Службу безопасности Украины. Ведь СБУ на сегодня - это ручной орган Офиса президента и самого президента. А грязная информационная кампания, которая сопровождает этот процесс, свидетельствует о том, что это комплекс мер, и это только начало. С Национального корпуса и Азовского движения только начали. Такие же планы у них есть на всех других представителей проукраинского сообщества", - отметил он.

Жорин сообщил, что на субботу, 14 августа, Нацкорпус готовит акцию протеста у Офиса президента из-за преследований своих активистов.

В свою очередь, член Высшего совета Нацкорпуса Владислав Соболевский отметил, что медийно СБУ таким образом подала информацию, чтобы у общества сложилось впечатление, что задержали каких-то бандитов из 90-х годов: в СМИ были разосланы фото задержанных членов Нацкорпуса с черными квадратиками, которые закрывают глаза, как это практиковалось много лет назад, при том, что на сегодня официально СБУ, когда не хочет показывать лица подозреваемых, применяет современные цифровые методы ретуширования лица. К тому же кадры задержания сопровождаются "страшной" музыкой, чтобы составить определенное впечатление у зрителя. Также Соболевский отметил, что деньги, найденные при обыске у нацкорпусовцев, не имеют никакого отношения к уголовному производству и были собраны на лечение одного из побратимов; оружие, которое фигурирует на оперативных фото, является зарегистрированным.

Адвокат задержанных членов Нацкорпуса Евгений Самойлов также отметил, что изъятое оружие было зарегистрировано. Кроме того, он сообщил, что защитникам подозреваемых до сих пор не открыли все материалы дела, но главное, считает он, это то, что путем манипуляций Уголовным процессуальным кодексом была искусственно создана подследственность этого дела Службе безопасности.

Также адвокат отметил, что все семеро нацкорпусовцев не были задержаны во время совершения преступления, несмотря на то, что СБУ утверждает, что давно вела наблюдение за подозреваемыми. "Поэтому логично было бы, чтобы их взяли во время совершения преступления, к примеру вымогательства денег у предпринимателей. Однако этого сделано не было, всех их задержали в их домах рано утром". Также Самойлов добавил, что адвокатам так и не показали экспертизы, что голоса, которые угрожают предпринимателям, принадлежат их подзащитным. В заявлениях потерпевших также нет информации, что им нанесен моральный или материальный ущерб. К тому же потерпевшие написали заявления о преступлении против них спустя долгое время после начала досудебного следствия.

Адвокат утверждает, что все семеро подозреваемых не имеют никакого отношения к инкриминируемым им преступлениям. Также он добавил, что завтра защитники подадут апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда Киева о содержании их под стражей.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в Киеве сторонники политической партии "Национальный корпус" собрались на митинг возле Шевченковского районного суда. Лидер Нацкорпуса и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что политическая сила намерена добиваться правосудия в деле семи задержанных в Харькове побратимов.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/107113-press-konferenciya-v-unian-repressii-protiv-azovskogo-dvizheniya-eto-nachalo-zachistki-ulicy.html

Автор: Дмитрий Хилюк